Il big match della diciannovesima giornata di calcio in Serie A, è in programma sabato 4 gennaio 2025, alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, tra i padroni di casa della Fiorentina e il Napoli. Pronostici Serie A: Fiorentina-Napoli, formazioni e quote scommesse.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

La Fiorentina, arriva a questa partita casalinga, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, quinta in classifica con 31 punti, a pari merito con la Juventus, ma con una partita da recuperare. La formazione viola, viene dal buon pareggio esterno di Torino, contro la Juventus per 2 a 2.

Il Napoli, allenato dal tecnico Antonio Conte, arriva in Toscana, in testa alla classifica con 41 punti a pari merito con l’Atalanta. I partenopei, arrivano da tre vittorie consecutive, ottenute contro Udinese e Genoa fuori casa e dal successo casalingo, per 1 a 0 contro il Venezia.

Probabili Formazioni Fiorentina-Napoli di Serie A

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Kvaratskhelia, McTominay, Neres; Lukaku. All. Conte.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di Serie A, tra Fiorentina e Napoli, sarà trasmessa in diretta sabato 3 gennaio 2025 su Dazn dalle ore 18.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Fiorentina-Napoli

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie A, valido per la diciannovesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria esterna del Napoli, in questo match contro la Fiorentina.

La vittoria interna della Fiorentina è offerta a quota 3.10 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno del Napoli si gioca a quota 2.30.

Pronostico Fiorentina-Napoli di Serie A

La Fiorentina è distante 9 punti in classifica dal Napoli, capolista e viene dal buon punto strappato a Torino, in casa della Juventus. Per il Napoli, partita insidiosa a Firenze, campo sempre molto ostico da superare.

Pronostico: GOL SI a quota 1.80 su Snai

Scommessa Speciale: OVER 2.5 a quota 2.10 su Bet365

Risultato Esatto di Fiorentina-Napoli del 04/01/2025

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Fiorentina e Napoli, vi indichiamo questi risultati: 2-1/2-0/1-1

