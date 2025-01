Per la diciannovesima giornata di campionato in Serie A, domenica 5 gennaio 2025, alle ore 12.30, allo stadio Brianteo, i padroni di casa del Monza, ospitano la formazione sarda del Cagliari. Pronostico Monza-Cagliari, risultato esatto, scommesse e formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Monza, arriva a questa partita casalinga, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, ultimo in classifica con soli 10 punti, distante 6 punti dalla zona salvezza. La formazione brianzola, viene da quattro sconfitte consecutive, subite contro Udinese e Juventus in casa e Lecce e Parma in trasferta.

Il Cagliari, arriva in Lombardia, terzultimo in classifica con 14 punti, e anche la formazione sarda, è reduce da un filotto di 4 sconfitte consecutive. Infatti i rossoblù hanno perso contro Fiorentina e Venezia in trasferta e sono stati sconfitti in casa, nei match giocati contro Inter e Atalanta.

Probabili Formazioni Monza-Cagliari di Serie A

Quali saranno le probabili formazioni, che scenderanno in campo in questo match di Serie A, in programma domenica 5 gennaio 2025, alle ore 12.30, tra i padroni di casa del Monza e la squadra ospite del Cagliari?

Monza: Turati; Carboni, Izzo, D’Ambrosio; Bianco, Bondo; Ciurria, Caprari; Maldini. Allenatore: Bocchetti.

Cagliari: Scuffet; Obert, Luperto, Palomino, Zappa; Makoumbou, Adopo; Augello, Viola, Zortea; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di campionato di calcio in Serie A, tra Monza e Cagliari, valevole per la diciannovesima giornata di campionato, sarà trasmessa in diretta domenica 5 gennaio 2025 su Dazn dalle ore 12.30.

Le quote offerte dai bookmaker per Monza-Cagliari

Andiamo a conoscere insieme, le quote offerte dai principali bookmaker italiani, per questo match di campionato di calcio in Serie A, valido per la diciannovesima giornata di campionato e vedono favorita la vittoria interna del Monza, in questo match contro il Cagliari.

La vittoria interna del Monza è offerta a quota 2.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.25, mentre il successo esterno del Cagliari si gioca a quota 3.00.

Pronostico Monza-Cagliari di Serie A

La squadra brianzola ha un solo risultato utile, la prima vittoria casalinga di questa stagione di Serie A e i 3 punti sono fondamentali per accorciare la classifica in chiave salvezza.

Il Cagliari, si potrebbe accontentare anche di un pareggio, in questa trasferta brianzola, per muovere la classifica dopo 4 sconfitte consecutive.

Pronostico: Vittoria Monza a quota 2.25 su Netbet

Scommesse Speciale: GOL SI a quota 1.75 su Eurobet

Risultato Esatto di Monza-Cagliari del 05/01/2025

Come risultato esatto per questa partita di calcio in Serie A, tra Monza-Cagliari, vi indichiamo questi tre possibili risultati: 2-1/2-0/1-1

