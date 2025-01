Per il campionato di calcio italiano in Serie A, domenica 5 gennaio 2025, alle ore 15, è in programma allo stadio Via del Mare, il match tra Lecce e Genoa, valido per la diciannovesima giornata. Pronostico Lecce-Genoa di Serie A del 05/01/2025.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Lecce, arriva a questa partita casalinga, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, diciasettesimo in classifica, con 16 punti, con un punto di vantaggio dalla zona salvezza. I salentini, vengono da due sconfitte, subite contro Lazio in casa e Como in trasferta,

Il Genoa, arriva in Puglia, dodicesimo in classifica con 19 punti, e pari merito con l‘Empoli. La squadra ligure, ha raccolto 8 punti, nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e della sconfitta subita in casa, per 2 a 1 contro il Napoli.

Probabili Formazioni Lecce-Genoa di Serie A

Quali saranno le probabili formazioni, che scenderanno in campo in questo match di Serie A, in programma domenica 5 gennaio 2025, alle ore 15, tra i padroni di casa del Lecce e la squadra ospite del Genoa?

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Rafia, Pierret, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Tete Morente.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di campionato di calcio in Serie A, tra Lecce e Genoa, valevole per la diciannovesima giornata di campionato, sarà trasmessa in diretta domenica 5 gennaio 2025 su Dazn dalle ore 15.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Lecce-Genoa

Andiamo a conoscere insieme, le quote offerte dai principali bookmaker italiani, per questo match di campionato di calcio in Serie A, valido per la diciannovesima giornata di campionato e vedono favorita la vittoria interna del Monza, in questo match contro il Cagliari.

La vittoria interna del Lecce è offerta a quota 2.60 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.00, mentre il successo esterno del Genoa si gioca a quota 3.00.

Pronostico Lecce-Genoa di Serie A

Partita molto importante in chiave salvezza, questa tra Lecce e Genoa. La squadra di casa viene da da soli 3 punti conquistati nelle ultime 4 partite giocate e con una vittoria si allontanerebbe dalla zona calda, al Genoa invece potrebbe andare bene anche un pareggio.

Pronostico: GOL SI a quota 2.00 su Bet365

Scommessa Speciale: Vittoria Lecce + GOL SI a quota 6.50 su Lottomatica

Risultato Esatto di Lecce-Genoa del 05/01/2025

Come risultato esatto per questa partita di calcio in Serie A, tra Lecce e Genoa, vi indichiamo questi tre possibili risultati: 2-1/2-0/1-1

