Torna in campo il campionato di calcio italiano con la prima di ritorno, una giornata orfana delle 4 squadre impegnate nella Supercoppa Italiana a Riad. Abbiamo scelto lo stesso una serie di match interessanti per una multipla quota @5.30. Pronostici Serie A giornata 19.

Pronostici Serie A giornata 19: analisi e formazioni di tutte le partite

Abbiamo analizzato le partite di questa 19° giornata di Serie A con statistiche, news, probabili formazioni, migliori quote e ovviamente anche tanti consigli per le scommesse gratuite sul calcio.

VENEZIA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-Tra le squadre contro cui il Venezia non ha mai perso in Serie A, l’Empoli è quella affrontata più volte dai lagunari, che hanno conquistato due vittorie e due pareggi in quattro confronti.

-È dall’11 novembre 2022 contro la Cremonese (2-0 con gol di Cambiaghi e Parisi) che l’Empoli non realizza due reti contro una squadra neopromossa in Serie A; negli ultimi 11 confronti un totale di sei gol, mai più di uno a partita.

-L’Empoli ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1V), una sconfitta in più di quelle subite in tutte le precedenti sei gare esterne di questo campionato (2V, 3N).

FIORENTINA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto 55 partite di Serie A contro il Napoli, con 41 pareggi e 52 sconfitte a completare il bilancio.

-La Fiorentina non vince in casa contro il Napoli in Serie A dal 29 aprile 2018, da allora in sei gare interne tre pareggi e tre sconfitte.

-La Fiorentina non vince la prima gara dell’anno solare in Serie A dal 2017 (2-1 contro la Juventus), da allora per i viola cinque pareggi e due sconfitte.

-La Fiorentina ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A dopo una serie di sette vittorie e quattro pareggi.

-Dopo aver perso 0-3 la prima trasferta di questo campionato, il Napoli ha ottenuto sei successi e due pareggi nelle successive otto, subendo solamente tre gol e collezionando cinque clean sheet.

VERONA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic; Tengstedt, Suslov; Sarr. All. Zanetti.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3V, 1N, 1P).

-L’Hellas Verona ha vinto due delle ultime tre gare di Serie A (1P), tanti successi quanti nelle 12 partite precedenti (10P); tuttavia, i gialloblù hanno subito almeno una rete in ciascuna delle ultime 15 partite di campionato e non registrano una serie più lunga di incontri consecutivi senza clean sheet sotto la gestione di un singolo allenatore nella competizione dal periodo tra aprile e ottobre 2015.

-L’Udinese è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro partite di campionato (2V, 1N), dopo che nelle precedenti cinque ne aveva perse quattro (1N); i bianconeri, inoltre, hanno segnato due reti in entrambe le ultime due partite e non arrivano a tre gare di fila con più di un gol in Serie A dal periodo tra settembre e ottobre 2022.

-L’Hellas Verona ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A, segnando un gol e subendone 10.

MONZA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Ciurria; Caprari, Maldini; Djuric. All. Bocchetti.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Augello; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-Il Monza è imbattuto in Serie A contro il Cagliari, grazie a un successo e un pareggio, ottenuti nello scorso campionato. Il Cagliari ha vinto solo uno degli ultimi sei incroci con il Monza tra Serie A e B (3N, 2P).

-Il Monza ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Cagliari tra Serie A e B, vincendo le due più recenti.

-Il Monza ha conquistato solo 10 punti in questo campionato, mentre nelle prime 18 gare dello scorso aveva un totale di 22 punti; la differenza di -12 è la peggiore tra le squadre presenti in entrambe le stagioni di Serie A.

-Il Cagliari non ha trovato il gol in tre delle ultime quattro partite giocate in Serie A. Il Cagliari ha perso le ultime due partite fuori casa in Serie A.

LECCE-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Tete Morente, Krstovic, Dorgu. All. Giampaolo.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.

STATISTICHE

-Il Genoa ha perso solo una delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Lecce (8V, 5N).

-Nonostante abbia messo a segno ben 19 reti nelle ultime nove partite nel massimo campionato contro il Lecce (una media di 2.1 a incontro), il Genoa è riuscito a tenere la porta inviolata solo una volta in questo parziale (0-0 il 16 ottobre 2011).

-Il Genoa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (3V, 4N).

-Il Lecce ha perso tre delle ultime quattro gare di Serie A (1V) subendo una media di 2.25 gol a partita.

-Il Genoa ha guadagnato 10 punti nelle ultime quattro trasferte di Serie A (3V, 1N), subendo un solo gol.

-Nel 2024 il Lecce ha mancato l’appuntamento con il gol in 20 partite di Serie A e questo è stato il peggiore anno di sempre per i pugliesi.

TORINO-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Vojvoda; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Sosa; Adams, Karamoh. All. Vanoli.

PARMA (4-2-3-1): Suzuku; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

STATISTICHE

-Il Torino ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Parma. Nelle ultime 13 sfide tra Torino e Parma in Serie A sono state segnate ben 40 reti, una media di 3.1 a partita.

-Il Torino ha vinto solo due delle ultime 13 gare di Serie A (3N, 8P).

-Il Parma ha realizzato ben cinque delle sue 25 reti in questa Serie A dal 90° minuto in avanti – più di ogni altra squadra nel torneo in corso. Solo il Verona (42) ha effettuato meno tiri del Torino (44) nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questa Serie A; infatti, in questo intervallo temporale, i granata hanno realizzato appena due reti, nessuna formazione ha fatto peggio (alla pari di Cagliari, Como e Lecce).

ROMA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. All. Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.

STATISTICHE

-La Roma ha vinto l’ultimo Derby della Capitale contro la Lazio in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo né il gol nei tre precedenti (1N, 2P); inoltre, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata negli ultimi due incroci con i bianconcelesti nella competizione.

-La Lazio non ha mai segnato più di una rete (quattro in totale) nelle ultime sette sfide contro la Roma in Serie A disputate da squadra ospite.

-La Roma è rimasta imbattuta in tre delle ultime quattro sfide in Serie A, grazie a due vittorie e un pareggio.

-La Lazio ha registrato 11 successi in questo campionato (2N, 5P).

-Claudio Ranieri potrebbe diventare il primo allenatore della storia della Serie A a vincere i suoi primi quattro Derby della Capitale alla guida della Roma.

-Tra i calciatori attualmente presenti in Serie A Paulo Dybala è quello che ha segnato più gol nel mese di gennaio (17); l’attaccante della Roma ha partecipato a 10 reti contro la Lazio nel massimo campionato, ma nelle ultime cinque sfide con i biancocelesti ha fornito un solo assist vincente.

-Senza i gol (cinque) e gli assist (due) di Mattia Zaccagni la Lazio avrebbe nove punti in meno, nessun calciatore di questo campionato ha regalato più punti alla propria squadra con le proprie partecipazioni attive (nove anche Lucca, Kean e Thauvin).

Multipla Serie A 19° giornata: schedina quota @5.30

Per questo turno con due partite in meno, abbiamo selezionato solo 3 match per una multiplina che ci ripagherà circa @5.30 volte la posta.

MULTIPLA SERIE A 19° GIORNATA @5.29

Venezia-Empoli: UNDER 2.5

Verona-Udinese: GOL NO

Lecce-Genoa: GOL NO

