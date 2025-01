Nuova rubrica sul campionato di calcio italiano che vi consiglia la miglior singola di ogni turno, un raddoppio di valore e anche le statistiche più interessanti sui Marcatori (ed assist-man), con statistiche che potranno esservi utili anche per stilare le vostre formazioni al Fantacalcio. Singola Raddoppio e Marcatori Serie A. ARTICOLO AGGIORNATO ALLA 19° GIORNATA.

Singola Raddoppio e Marcatori Serie A: programma completo

In questo articolo andiamo a vedere le scommesse principali in singola e al raddoppio, con consigli statistici e analisi anche sui migliori marcatori, portieri ed assist-man, tips utili sia per le vostre giocate, che per schierare il miglior 11 titolare al Fantacalcio, ma prima iniziamo con il calendario completo e la guida tv di questo turno di Serie A.

CALENDARIO E GUIDA TV 19° GIORNATA SERIE A

04.01. 15:00 Venezia-Empoli (DAZN)

04.01. 18:00 Fiorentina-Napoli (DAZN)

04.01. 20:45 Verona-Udinese (DAZN-SKY)

05.01. 12:30 Monza-Cagliari (DAZN)

05.01. 15:00 Lecce-Genoa (DAZN)

05.01. 18:00 Torino-Parma (DAZN)

05.01. 20:45 Roma-Lazio (DAZN)

La singola della giornata di Serie A

La giocata che preferiamo per questo turno è il rimborso in caso di pareggio (Draw no bet o +0 Asian Handicap) sui padroni di casa in Monza-Cagliari: 1 +0 (AH) @1.74.

Il Monza è imbattuto in Serie A contro il Cagliari, grazie a un successo e un pareggio, ottenuti nello scorso campionato. Il Cagliari ha vinto solo uno degli ultimi sei incroci con il Monza tra Serie A e B (3N, 2P). Il Monza ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Cagliari tra Serie A e B, vincendo le due più recenti. Il Monza ha conquistato solo 10 punti in questo campionato, mentre nelle prime 18 gare dello scorso aveva un totale di 22 punti; la differenza di -12 è la peggiore tra le squadre presenti in entrambe le stagioni di Serie A. Il Cagliari non ha trovato il gol in tre delle ultime quattro partite giocate in Serie A. Il Cagliari ha perso le ultime due partite fuori casa in Serie A.

Il raddoppio del campionato di calcio italiano

Questa settimana il raddoppio sulla Serie A riguarda una giocata statistica che abbiamo già trattato anche nei nostri canali Telegram:

Torino-Parma: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Il Parma ha realizzato ben cinque delle sue 25 reti in questa Serie A dal 90° minuto in avanti – più di ogni altra squadra nel torneo in corso. Solo il Verona (42) ha effettuato meno tiri del Torino (44) nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questa Serie A; infatti, in questo intervallo temporale, i granata hanno realizzato appena due reti, nessuna formazione ha fatto peggio (alla pari di Cagliari, Como e Lecce).

Top Marcatori: i migliori giocatori su cui scommettere nel weekend

Venezia-Empoli

Gaetano Oristanio, che ha già segnato due gol come in tutto lo scorso campionato con il Cagliari, ha partecipato a due reti nelle due gare interne più recenti in Serie A.

Fiorentina-Napoli

Tra i giocatori delle squadre di Serie A in questa stagione considerando tutte le competizioni, Moise Kean è quello che ha segnato di più (15) – tra i calciatori dei maggiori cinque campionati europei che hanno segnato tutti i loro gol del 2024 nella stagione corrente è quello che ne ha realizzati di più, almeno sei più di ogni altro.

Verona-Udinese

Lorenzo Lucca ha realizzato tre reti nelle ultime quattro presenze in campionato, tante quante nelle precedenti 12; l’attaccante dell’Udinese non va a segno per tre gare di fila in campionato dal periodo tra settembre e ottobre 2021 con la maglia del Pisa.

Monza-Cagliari

Contro il Parma Pedro Pereira ha segnato il suo primo gol in Serie A e l’ultimo giocatore del Monza capace di realizzare i primi due centri con i brianzoli in Serie A in due partite consecutive è stato Patrick Ciurria nel gennaio 2023.

Lecce-Genoa

Andrea Pinamonti non ha ancora trovato il gol contro il Lecce in Serie A e tra le squadre contro cui non ha segnato solamente contro Lazio (sette) e Atalanta (nove) conta più gare che con i giallorossi; l’attaccante del Genoa ha trovato finora sei gol in questo campionato e solo in due stagioni di Serie A ha fatto meglio finora (11 nel 2023/24 e 13 nel 2021/22).

Torino-Parma

L’attaccante del Torino Ché Adams, che ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A (due reti e un assist), è stato coinvolto complessivamente in sette reti nel torneo in corso (5G+2A).

Roma-Lazio

Tra i calciatori attualmente presenti in Serie A Paulo Dybala è quello che ha segnato più gol nel mese di gennaio (17); l’attaccante della Roma ha partecipato a 10 reti contro la Lazio nel massimo campionato, ma nelle ultime cinque sfide con i biancocelesti ha fornito un solo assist vincente.

