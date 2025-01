Si sono giocate 19 giornate nel campionato di calcio italiano di Serie A, e la zona retrocessione si è fatta caldissima. Ma quali sono le squadre che maggiormente rischiano la retrocessione nel campionato cadetto di Serie B? Quote Retrocessione Serie A: Monza, Venezia e Lecce le squadre piu a rischio.

La Classifica della zona retrocessione

Sono tre, le squadre che a fine campionato scenderanno nel campionato cadetto di calcio in Serie B. La classifica di Serie A, dopo 19 giornate, vede invischiate nove squadre nella lotta per non retrocedere.

Empoli – Genoa 20 punti

Parma-Verona 19 punti

Como 18 punti

Cagliari – Lecce 17 punti

Venezia 14 punti

Monza 10 punti

Le quote offerte dai bookmaker per la zona retrocessione

La formazione che viene quotata ormai come già retrocessa in Serie B è il Monza, infatti la retrocessione della squadra brianzola è offerta a quota 1.25 sia su Bet365 che su Sisal.

Altra formazione che per i bookmaker ha poche possibilità di salvezza, è il Venezia, infatti la retrocessione della formazione lagunare e pagata a quota 1.55.

Battaglia per la terza squadra retrocessa

Molto aperta invece la battaglia per la terza squadra che lascerà a fine stagione il campionato di Serie A. La retrocessione del Lecce è pagata a quota 2.25 sia su Lottomatica che su Goldbet, quella del Cagliari a quota 2.50, mentre la discesa nel campionato cadetto di Verona e Parma, paga 3 volte la posta giocata.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.