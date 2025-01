Il posticipo della ventesima giornata di campionato in Serie A, è in programma venerdì 10 gennaio 2025, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma, tra i padroni di casa della Lazio e la formazione ospite del Como. Pronostico Lazio-Como di Serie A, quote scommesse e formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

La Lazio, arriva a questa partita casalinga, valida per la ventesima giornata di Serie A, quarta in classifica con 35 punti, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. I bianocelesti sono reduci dalla sconfitta subita nel derby della capitale, per 2 a 0 contro la Roma.

Il Como, arriva nella capitale, sedicesimo in classifica con 16 punti, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, ma con una partita da recuperare. La squadra lariana, è reduce dal successo interno, ottenuto per 2 a 0, contro il Lecce.

Probabili Formazioni Lazio-Como di Serie A

Le probabili formazioni per il match di calcio in Serie A, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, tra i padroni di casa della Lazio e la squadra ospite del Como.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Noslin; Dia. Allenatore: Baroni.

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di Serie A, tra Lazio e Como, valida per la ventesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in diretta venerdì 10 gennaio 2025 su Dazn dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Lazio-Como

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie A, valido per la ventesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna della Lazio, in questo match contro il Como.

La vittoria interna della Lazio è offerta a quota 1.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno del Como si gioca a quota 4.75.

Pronostico Lazio-Como di Serie A

La Lazio, deve subito riscattare la sconfitta subita del derby contro la Roma, per continuare la sua corsa per un posto nella prossima Champions League. Il Como firmerebbe per portare via un punto, in questa trasferta nella capitale.

Pronostico: Vittoria Lazio + OVER 1.5 a quota 2.25 su Lottomatica

Scommessa Speciale: Vittoria Lazio + GOL SI a quota 4.25 su Bet365

Risultato Esatto di Lazio-Como del 10/01/2025

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Lazio-Como, vi indichiamo questi risultati: 2-0/1-0/3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.