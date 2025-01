Rubrica dedicata alla Serie A con le probabili formazioni e le migliori statistiche per le scommesse su tutti i match del campionato di calcio in programma, con Multipla in quota @4.40 dopo aver incassato quella @5.30 dello scorso turno. Pronostici Serie A giornata 20.

Pronostici Serie A giornata 20: analisi e formazioni di tutte le partite

Abbiamo analizzato le partite di questa 20° giornata di Serie A con statistiche, news, probabili formazioni, migliori quote e ovviamente anche tanti consigli per le scommesse gratuite sul calcio.

LAZIO-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Isaksen; Dia. All. Baroni.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

STATISTICHE

-La Lazio ha vinto sei delle otto sfide casalinghe contro il Como in Serie A (1N, 1P), segnando in sei occasioni almeno due gol a partita in questo parziale (media di 2.3 gol realizzati a match).

-Nelle ultime sei partite di campionato la Lazio ha collezionato appena sette punti (due vittorie, un pareggio, tre sconfitte): nello stesso intervallo temporale il Como ha ottenuto più punti dei biancocelesti (otto), pur giocando una gara in meno.

-Dopo una serie di cinque vittorie consecutive, la Lazio ha collezionato solo un punto nelle ultime due partite casalinghe di campionato (1N, 1P).

-Dopo il successo nell’ultimo turno del 2024 (2-0 sul Lecce), il Como potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la seconda volta in questo campionato.

-Solo il Verona (otto) ha concesso più gol della Lazio nel primo quarto d’ora di gioco dell’attuale Serie A (sette, incluso uno di Pellegrini nel derby), ma il Como in quel parziale ha realizzato solamente una rete (record negativo condiviso con Bologna, Lecce e Torino).

-Nelle ultime cinque giornate di campionato la Lazio ha viaggiato a una media tiri di 11.2 a match, creando un valore medio di Expected Goals di 0.8, mentre nelle prime 14 gare di questa Serie A la media tiri era di 14.6 e il valore di XG di 1.9.

EMPOLI-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

STATISTICHE

-L’Empoli è rimasto imbattuto in nove delle 11 partite contro il Lecce in Serie A, anche se cinque di questi incroci sono terminati in parità, inclusa la gara di andata (1-1). L’Empoli è imbattuto nelle cinque gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (3V, 2N)

-L’Empoli non vince da quattro partite di fila in Serie A (1N, 3P), pur avendo segnato in ciascuna delle ultime tre.

-Dall’arrivo di Marco Giampaolo in panchina il Lecce ha conquistato 1.14 punti a partita (otto in sette match), a fronte degli 0.75 di media che i salentini avevano collezionato nelle prime 12 giornate di questo campionato con Luca Gotti come allenatore.

-Il Lecce è rimasto a secco di gol in sette delle nove trasferte disputate in questa Serie A: record assoluto di match esterni senza andare a segno tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei. In generale, nessuna squadra ha segnato meno reti del Lecce nei Big-5 campionati europei in corso: solo 11, come il Getafe.

-Si sfidano le squadre di questo campionato che hanno realizzato meno gol nella mezz’ora finale di partita: appena due l’Empoli, soltanto tre il Lecce – quella toscana rimane anche l’unica formazione senza alcuna rete segnata dal 76’ minuto in avanti in questa Serie A.

UDINESE-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

STATISTICHE

-L’Atalanta non ha perso alcuna delle ultime 14 sfide contro l’Udinese in Serie A (9V, 5N). Dal 2016/17 (inizio dell’era Gasperini a Bergamo), l’Atalanta ha perso solo una delle otto trasferte contro l’Udinese in Serie A (3V, 4N).

-L’Udinese ha ottenuto otto punti nelle ultime cinque partite di campionato (2V, 2N, 1P) ma ha subito nove gol nelle ultime quattro gare interne di Serie A (2.3 di media), dopo che in altrettanti precedenti in casa nel torneo ne aveva incassate solo tre (0.8 a partita).

-L’Atalanta è imbattuta da 13 partite in Serie A (11V, 2N).

-Atalanta e Udinese sono molto pericolose da palla inattiva: considerando solo corner e punizioni indirette, infatti, i bergamaschi sono primi in questa Serie A con otto reti, i friulani secondi con sette (insieme a Inter e Lazio).

TORINO-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Masina; Lazaro, Ilic, Linetty, Vlasic, Sosa; Karamoh, Adams. All. Vanoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Motta.

STATISTICHE

-Il prossimo sarà il 183° Derby della Mole considerando tutte le competizioni (dal 1929/30); negli anni 2000, il Torino ha vinto solo una delle 36 gare ufficiali disputate contro la Juventus, perdendo in 27 occasioni – otto pareggi completano il parziale. La Juventus ha una striscia aperta di 21 gare di fila senza perdere contro il Torino tra tutte le competizioni (16V, 5N). La Juventus non subisce gol da tre derby di fila in campionato contro il Torino.

-Juventus e Torino non brillano nel pressing offensivo: i bianconeri sono quart’ultimi per recuperi offensivi (100, più solo di Cagliari, Monza e Venezia) e hanno segnato una sola rete in questo modo; i granata non hanno ancora segnato in seguito a un recupero offensivo e sono penultimi (meglio solo del Monza) per palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo (47).

-In 10 degli ultimi 13 derby di campionato contro il Torino, la Juventus ha segnato almeno un gol dal minuto 70 in avanti, compreso il derby dell’andata col rete di Yldiz al 83°.

MILAN-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-Il Milan è imbattuto da 13 gare di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 3N); dopo il pareggio della gara di andata (3-3). Negli anni 2000, il Milan ha sfidato in casa il Cagliari 18 volte in Serie A (46 gol fatti, 11 subiti), vincendo in ben 17 occasioni; contro nessun’altra squadra i rossoneri hanno ottenuto più successi a San Siro in questo periodo nella competizione (17 anche contro la Lazio).

-Il Cagliari, che ha battuto il Monza nell’ultimo match di campionato, non vince due gare di fila in Serie A da marzo 2024; inoltre, nelle ultime due occasioni in cui ha trovato il successo in questo torneo, ha poi perso la gara successiva.

-Il Milan ha pareggiato in tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato, incluse le ultime due giocate: i rossoneri non collezionano tre pareggi interni consecutivi in Serie A da gennaio 2020.

-Sergio Conceição ha vinto nelle prime due partite da allenatore del Milan (entrambe in Supercoppa): l’ultimo tecnico del “Diavolo” in grado di vincere le sue prime tre gare in assoluto in rossonero considerando tutte le competizioni è stato Arrigo Sacchi nell’agosto 1987.

-Nelle ultime due partite giocate in Supercoppa il Milan ha vinto rimontando da situazione di svantaggio: in tutta la prima parte di stagione, considerando tutte le competizioni, i rossoneri erano riusciti a rimontare lo svantaggio solo tre volte, ottenendo tre pareggi e mai una vittoria.

-Il Cagliari continua a subire gol da palla inattiva: sono ben 14 le reti incassate dai sardi da fermo su 32 totali, il 44%; entrambi sono record negativi in questa Serie A, sia in assoluto che in percentuale.

GENOA-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Almqvist, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

STATISTICHE

-Il Genoa ha vinto entrambe le ultime due sfide di Serie A contro il Parma (2-1 nel marzo 2021 e 1-0 lo scorso novembre).

-Il Genoa è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove partite di campionato (3V, 5N), registrando ben cinque clean sheet nel periodo.

-Il Genoa è, insieme al Monza, una delle sole due squadre a non aver ancora vinto alcun match giocato in casa in questa Serie A: sei pareggi e quattro sconfitte in 10 partite casalinghe di questo campionato per i liguri.

-Parma (23) e Genoa (20, al pari dell’Inter) sono due delle cinque squadre ad aver effettuato più tiri totali a seguito di un contropiede in questo campionato, tra loro troviamo l’Empoli (25) e la Fiorentina (21).

VENEZIA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Condè, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Yeboah, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto tutte le ultime tre partite di contro il Venezia in Serie A. L’Inter ha segnato 51 gol nelle 27 partite giocate contro il Venezia in Serie A.

-Il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare al Penzo in campionato (1V, 2N), i lagunari non registrano più match casalinghi di fila senza sconfitta in Serie A dal periodo tra ottobre e dicembre 2001.

-L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato subendo un solo gol (19-1 il punteggio complessivo).

-L’Inter è, con la Juventus, solo una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta in questo campionato; i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime cinque gare esterne senza subire gol (18-0 lo score totale).

-L’Inter ha sempre vinto la prima partita dell’anno solare in campionato negli ultimi cinque anni.

-Da una parte l’Inter è una delle tre formazioni con più gol segnati su sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato (sei, al pari di Parma e Udinese), dall’altra il Venezia è la squadra che ha subito più reti su sviluppi di corner (sette).

BOLOGNA-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Fabbian; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

STATISTICHE

-La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 54 i successi degli emiliani in 153 sfide contro i giallorossi (45N, 54P).

-Il Bologna ha vinto tutte le ultime tre partite di campionato contro la Roma con un punteggio complessivo di 8-3.

-Dopo la sconfitta per 2-3 contro l’Hellas Verona nell’ultimo match del 2024, il Bologna potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2023.

-La Roma ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (1N, 1P), tante quante nelle precedenti 15 gare di Serie A (3V, 4N, 8P).

-La Roma non vince da 12 trasferte consecutive in Serie A (6N, 6P) e non resta a secco di successi per più match di fila lontano da casa dal periodo tra aprile 1998 e marzo 1999, con Zdenek Zeman in panchina.

-Il Bologna è sia la squadra che ha trascorso meno minuti in svantaggio in gare casalinghe in questo campionato (solo 15 minuti, tutti nel match più recente contro l’Hellas Verona), sia quella che ha perso più punti da situazione di vantaggio in partite interne (nove).

NAPOLI-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

STATISTICHE

-Dopo il successo per 3-0 alla prima giornata della Serie A 2024/25, l’Hellas Verona potrebbe battere il Napoli in entrambi i match stagionali di un singolo campionato di massima serie per la prima volta nella sua storia ma il Napoli non ha perso alcuno degli ultimi 19 confronti casalinghi con l’Hellas Verona in Serie A (14V, 5N).

-Il Napoli è la squadra che ha registrato più clean sheet in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 11.

-Con la vittoria contro il Bologna e il pareggio contro l’Udinese, l’Hellas Verona è rimasto imbattuto in due match di fila per la prima volta in questo campionato.

-Sfida tra la squadra con la differenza a favore più ampia tra gol subiti ed Expected Goals contro di questo campionato (Napoli, +4.4, con 12 reti subite e un xG contro di 16.4) e viceversa quella con la differenza a sfavore maggiore tra gol subiti ed Expected Goals contro (Hellas Verona, -10.2, con 42 gol concessi e un xG contro di 31.8).

MONZA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Caprari, Maldini; Djuric. All. Bocchetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-Fiorentina e Monza si sono affrontate sette volte tra Serie A e Serie B, con i brianzoli che hanno vinto solo un precedente: 3-2 all’U-Power Stadium il 23 aprile 2023 nel massimo campionato – tre pareggi e tre sconfitte chiudono il parziale.

-La Fiorentina ha vinto tutte le ultime sette sfide contro la squadra che iniziava la giornata in ultima posizione in classifica in Serie A, segnando ben 22 reti nel periodo (3.1 di media) e non subendo alcun gol nelle cinque gare più recenti.

-Il Monza ha perso le ultime cinque partite di campionato, i brianzoli non hanno mai registrato sei sconfitte di fila in Serie A

-Prima di passare alla Fiorentina, Raffaele Palladino aveva collezionato 70 panchine alla guida del Monza in Serie A (25V, 21N, 24P), tra cui la prima storica vittoria dei brianzoli nel massimo campionato, 1-0 il 18 settembre 2022 contro la Juventus (suo esordio in panchina in Serie A).

-Dopo una striscia di otto successi di fila in campionato, la Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie A (1N), subendo otto reti nel periodo (esattamente due di media a match).

-La Fiorentina è l’unica squadra che non ha subito gol nei primi 15 minuti di gioco e neanche negli ultimi 15 minuti in questa stagione di Serie A.

Multipla Serie A 20° giornata: schedina quota @4.40

Dopo aver incassato la tripletta a quota @5.30 della scorsa settimana, anche per questo turno ci riproviamo con la Multipla di Serie A, selezionando altri 4 match per una quota @4.40:

MULTIPLA SERIE A 20° GIORNATA @4.40

Empoli-Lecce: UNDER 2.5

Udinese-Atalanta: OVER 2.5

Milan-Cagliari: 1

Genoa-Parma: 1X

