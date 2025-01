Il recupero della partita di campionato in Serie A tra Inter e Bologna, è in programma mercoedì 15 gennaio 2025, alle ore 20.45, allo stadio San Siro di Milano. Pronostico Inter-Bologna, quote scommesse e formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

L’Inter, arriva a questa partita casalinga, valida come recupero di Serie A, seconda in classifica con 43 punti, distante 4 punti dal Napoli capolista, ma non due partite giocate in meno. La squadra neroazzurra, viene da cinque vittorie consecutive, l’ultima ottenuta in trasferta a Venezia, per 1 a 0.

Il Bologna, arriva a Milano, settima in classifica con 29 punti, a 7 punti dalla zona Champions League. La formazione bolognese, viene dal pareggio interno 2 a 2 contro la Roma e dalla sconfitta subita sempre in casa, per 3 a 2 dal Verona.

Probabili Formazioni Inter-Bologna di Serie A

Le probabili formazioni per il match di calcio in Serie A, in programma allo San Siro di Milano, tra i padroni di casa dell’Inter e la squadra ospite del Bologna.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di Serie A, tra Inter e Bologna, valida come recupero del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in diretta mercoledì 15 gennaio 2025 su Dazn dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Inter-Bologna

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie A, valido come recupero di campionato, vedono favorita la vittoria interna dell’Inter, in questo match contro il Bologna.

La vittoria interna dell’Inter è offerta a quota 1.50 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.20, mentre il successo esterno del Bologna si gioca a quota 7.00.

Pronostico Inter-Bologna di Serie A

Con una vittoria, l’Inter si porterebbe ad un solo punto dalla capolista, Napoli, ma con una partita ancora da recuperare. Per il Bologna, partita importante in chiave Europa, uscire con almeno un punto da questa trasferta, porterebbe i rossoblù a soli 2 punti dalla Fiorentina, sesta.

Pronostico: Vittoria Inter + Over 1.5 a quota 1.70 su Eurobet

Scommessa Speciale: Vittoria Inter + GOL SI a quota 3.25 su Bet365

Risultato Esatto di Inter-Bologna del 15/01/2025

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Inter e Bologna, valida come recupero di campionato, vi indichiamo questi risultati: 2-0/1-0/3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.