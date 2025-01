Martedì 14 e mercoledì 15 gennaio 2025 si giocano i tre recuperi della 19° giornata di Serie A, match che erano stati posticipati per la Supercoppa Italiana a Riad di inizio anno. Vediamo analisi, statistiche e probabili formazioni su queste sfide, con una Multipla in quota @5.23 volte la posta. Multipla recuperi Serie A.

Serie A: probabili formazioni e statistiche del 14-15 gennaio 2025

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti sui tre recuperi della 19° giornata di Serie A, quella dimezzata dalle quattro squadre impegnate nella Supercoppa Italiana, tra cui proprio Atalanta-Juventus, due delle protagoniste a Riad.

COMO-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Barba; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.

STATISTICHE

-Como e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 256 giorni, ovvero dal 3 maggio 2003. Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 11 sfide contro il Como in Serie A (6V, 5N), vincendo le due più recenti; l’ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985.

-Il Como ha perso solo una delle ultime sei gare di campionato (2V, 3N), dopo che era stato sconfitto quattro volte nelle cinque precedenti (1N). Il Como ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (contro Roma e Lecce, entrambe per 2-0).

-Il Milan viene da due pareggi di fila in campionato (vs Roma e Cagliari).

-Grande equilibrio nelle otto trasferte del Milan in questo campionato: i rossoneri hanno registrato tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte fuori casa, con 12 gol fatti e 12 reti subite. Considerando solo l’andamento in trasferta nella Serie A 2024/25, infatti, i rossoneri occupano la nona posizione per media punti (1.4).

-Quattro delle ultime cinque reti del Como in Serie A sono state segnate dopo il 70° minuto di gioco.

-Le prime 63 presenze, condite da 13 reti, di Patrick Cutrone in Serie A sono arrivate con la maglia del Milan. Il classe ’98 ha affrontato i rossoneri in quattro sfide di Serie A senza nè segnare nè fornire assist.

-Rafael Leão ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A (una rete e quattro assist), servendo un assist in entrambe le gare contro queste formazioni nel campionato in corso (contro Parma ad agosto e Venezia a settembre).

ATALANTA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Nico Gonzalez. Allenatore: Motta.

STATISTICHE

-Atalanta e Juventus hanno pareggiato ben 10 degli ultimi 15 match di Serie A (completano il parziale due successi della Dea e tre vittorie piemontesi). Atalanta e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato (0-0 a Bergamo all’andata e 2-2 a Torino al ritorno).

-L’Atalanta ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (36 centri nel parziale, una media di 2.8 a incontro). L’Atalanta è la squadra che ha vinto più incontri (14) e segnato più reti (50) in casa nell’anno solare 2024 in Serie A

-La Juventus ha vinto solo sette delle prime 19 partite stagionali di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 1998/99.

-La Juventus ha perso 12 punti da situazione di vantaggio (come Empoli e Parma), meno solo di Venezia (20) e Bologna (15) in questo campionato.

-Ademola Lookman è uno dei soli tre giocatori che sono riusciti a prendere parte ad almeno tre gol in un singolo match di Serie A contro la Juventus nel corso delle ultime cinque stagioni; per l’attaccante dell’Atalanta una doppietta e un passaggio vincente nella sfida del 22 gennaio 2023.

-L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha segnato ben cinque reti nelle sue ultime quattro presenze di Serie A contro l’Atalanta.

INTER-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Castro. All. Italiano.

STATISTICHE

-Bilancio in equilibrio nelle ultime cinque sfide di Serie A tra Inter e Bologna, con due successi a testa e un pareggio.

-Il Bologna ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 13 trasferte di Serie A contro l’Inter. Solo uno degli ultimi 13 confronti tra Inter e Bologna in Serie A è terminato in parità (completano il parziale otto successi nerazzurri e quattro rossoblù).

-L’Inter è andata a segno per più di 30 partite casalinghe consecutive in campionato per la terza volta nella sua storia in Serie A (31, con 2.4 gol realizzati in media a partita nel parziale). L’Inter ha vinto senza subire gol le ultime quattro gare in Serie A.

-Il Bologna ha subito cinque gol dal 90′ in poi in questo campionato, meno solo del Como (sette); inoltre, i rossoblù hanno perso 15 punti da situazione di vantaggio, soltanto il Venezia (20) ha fatto peggio finora.

-Hakan Çalhanoglu è stato coinvolto in cinque gol nelle sue cinque partite casalinghe contro il Bologna in campionato (due reti e tre assist).

-L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime quattro partite contro l’Inter in Serie A (due reti e un assist).

Multipla recuperi Serie A: la schedina del 14-15 gennaio 2025

Solo tre partite su cui puntare, ma per ognuna abbiamo trovato uno spunto interessante (lavorando sempre sulle reti piuttosto che sui risultati) per una schedina quota @5.32.

MULTIPLA RECUPERI SERIE A @5.32

Como-Milan: 2°TEMPO CON PIU GOL

Atalanta-Juventus: OVER 1.5 GOL

Inter-Bologna: GOL SI

