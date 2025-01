Probabili Formazioni Inter-Empoli di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la ventunesima giornata in Serie A, in programma allo stadio Giuseppe Meazza, tra i padroni di casa dell’Inter e la squadra ospite dell’Empoli.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

Probabile formazione Empoli (3-5-2): Seghetti; De Sciglio, Goglichidze, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: D’Aversa.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa dell’Inter e la formazione ospite dell’Empoli, valida per la ventunesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta domenica 19 gennaio 2025 su Dazn dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Inter-Empoli

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido per la ventunesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna dell’Inter, in questo match contro l’Empoli.

La vittoria interna dell’Inter è offerta a quota 1.25 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.75, mentre il successo esterno dell’Empoli si gioca a quota 13.00.