Il Napoli passa a Bergamo, l’Inter risponde e le due squadre continuano a braccetto per lo scudetto. Vince anche la Juventus il big match col Milan, e i bianconeri saranno protagonisti con i partenopei anche nel prossimo turno, con la sfida del Maradona di sabato pomeriggio. Risultati Serie A giornata 21.

Risultati Serie A giornata 21: Inter e Napoli vincono. La Juve supera il Milan

Andiamo a vedere i risultati della 21° giornata di Serie A che ha visto andare in scena un paio di big match molto importanti, su tutti Atalanta-Napoli. Al termine di una partita altamente spettacolare, i partenopei di Antonio Conte superano 3-2 l’Atalanta che non vince ormai da 4 turni. L’altro big match è stata Juventus-Milan a Torino. Vince e convince la Juventus di Thiago Motta che all’Allianz Stadium rompe una lunga striscia di pareggi battendo il Milan di Sergio Conceicao per 2-0.

Nelle altre partite allo stadio Olimpico la Roma di Claudio Ranieri supera il Genoa di Patrick Vieira con il punteggio di 3-1. Vittoria in rimonta per il Bologna contro il fanalino di coda Monza. Al Dall’Ara finisce 3-1 per la squadra di Vincenzo Italiano.

Fiorentina e Torino si dividono la posta allo stadio Franchi. Per i granata sono 4 i pareggi consecutivi, mentre i viola non vincono da dicembre e continuano a perdere posizioni. Finisce con un netto 4-1 il match tra Cagliari e Lecce, con i sardi che vanno sotto ma rimontano e stravincono contro i pugliesi.

Finisce 1-1 il match del Tardini tra Parma e Venezia, con un gol per tempo su calcio di rigore. Non c’è storia alla stadio Bentegodi di Verona dove la Lazio di Marco Baroni si impone nettamente per 0-3 sull’Hellas di Paolo Zanetti, tornando a incassare tre punti dopo un mese. Dopo un primo tempo a reti bianche, l’Inter campione d’Italia batte l’Empoli al Meazza sbloccando la gara nella ripresa con un gran destro dal limite di Lautaro Martinez.

Quote Antepost Scudetto: il Napoli estromette l’Atalanta

Nello scontro diretto, il Napoli di Conte espugna il Gewiss Stadium di Bergamo ed “estromette” l’Atalanta dalla corsa per lo scudetto. Almeno secondo gli esperti di Planetwin365: la quota dei nerazzurri di Gasperini passa infatti da 6,50 a @14. I partenopei, invece, ottengono la sesta vittoria consecutiva in Serie A: su Snai il tricolore vale ora @2,50, in calo rispetto a 3,20 della settimana scorsa.

L’Inter (con la partita contro la Fiorentina ancora da recuperare) vince contro l’Empoli e continua a inseguire a tre punti di distanza il Napoli capolista: il ventunesimo scudetto per i ragazzi di mister Inzaghi è ora in lavagna @1,58 su Lottomatica e @1,66 su bet365, ancora in leggero aumento rispetto all’1,47 di sette giorni fa.

Quote Capocannoniere: tutti a segno i big

Retegui, Thuram, Kean, Lookman, Lautaro. Tutti a segno nella 21esima giornata di Serie A i calciatori che vanno a caccia del titolo di capocannoniere. Secondo gli esperti di Goldbet e Better, le distanze in quota restano invariate: proprio come sette giorni fa, vale infatti 2,25 e 2,50 il trono di re dei bomber rispettivamente per Retegui – 14 gol in campionato – e Thuram, che segue a 13. Completa il podio dei favoriti Moise Kean (12 centri) a 5, in leggero aumento rispetto a 4,50 della settimana scorsa.

E’ in lavagna a 6 un altro atalantino, Ademola Lookman, in gol (così come il compagno di squadra Retegui) nella sconfitta interna contro il Napoli. Più staccati il capocannoniere in carica Lautaro Martinez – a segno da due partite consecutive in Serie A e salito a 8 gol – a 10 e Romelu Lukaku – anche per lui 8 centri nel massimo campionato di calcio italiano – a 12.

Betting Trends Serie A: turno ricco di Over e reti

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 6 vittorie per le squadre di casa, 2 sole vittorie in trasferta e anche 2 soli pareggi. In queste 10 partite abbiamo visto inoltre ben 7 Over rispetto a 3 Under 2.5 gol, e ben 8 partite da Gol SI rispetto ai 2 Gol No.

Tra le singole squadre il Verona è la migliore da Over, con O/U 15-6 e 3.4 gol totali di media. Anche la Lazio è O/U 15-6 ma nelle partite dei biancocelesti vediamo qualche gol totale in meno (3.1). 3 Under di fila, O/U 1-4 nelle ultime 5, il Torino si conferma la miglior squadra da bassi punteggi con O/U 7-14 e 2.2 gol totali di media.

Prossimo turno: 22° giornata col big match Napoli-Juventus

La 22° giornata di Serie A inizia venerdì 24 gennaio con l’anticipo Torino-Cagliari. Le quote di Planetwin365 e i suoi scommettitori, vanno sui Granata favoriti @2.04 e al momento appoggiato dal 46% delle prime puntate, rispetto al 25% di puntate sui sardi.

Al sabato 3 partite e la più importante è ovviamente quella delle ore 18 allo Stadio Maradona, il big match Napoli-Juventus. La squadra di Conte è favorita @2.09 su quella di Motta offerta @3.78. Gli scommettitori vanno al 45% sui partenopei rispetto al 25% sui bianconeri.

Altre 4 partite alla domenica, si inizia col lunch match Milan-Parma (rossoneri massimi favoriti di giornata @1.27). Nel tardo pomeriggio Lecce-Inter, con i nerazzurri @1.31. In serata Lazio-Fiorentina, con i biancocelesti avanti in quota @2.05 e il 46% delle preferenze (27% per i viola).

Il turno si concluderà con un doppio posticipo del lunedì. Si inizia alle 18.30 con Venezia-Verona con i lagunari favoriti @2.18 sull’Hellas @3.30. In serata a Marassi sono in campo Genoa-Monza, e anche qui i padroni di casa sono favoriti @2.13.

Ecco la lavagna completa del prossimo turno del campionato di calcio italiano.

