Rubrica dedicata alla Serie A con le probabili formazioni e le migliori statistiche per le scommesse su tutti i match del campionato di calcio in programma, con Multipla in quota @8. Pronostici Serie A giornata 22.

Pronostici Serie A giornata 22: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 22° giornata di Serie A, in campo dal 24 al 27 gennaio 2025.

TORINO-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Masina; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Deiola; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-Solo contro la Sampdoria (27) il Cagliari ha vinto più match in Serie A che contro il Torino (23, come contro la Fiorentina); 26 successi granata e 24 pareggi completano il bilancio dei 73 precedenti tra queste due formazioni.

-Il Torino però non ha vinto alcuna delle ultime cinque sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P) e ha perso 2-3 all’Unipol Domus nel match d’andata.

-Il Torino ha chiuso in parità ciascuno degli ultimi quattro match giocati in questa Serie A.

-Il Cagliari ha conquistato quattro punti nelle ultime due trasferte di Serie A (1V, 1N).

COMO-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Iovine, Dossena, Kempf, Van der Brempt; Caqueret, Da Cunha; Fadera, Diao, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

STATISTICHE

-Solo contro la Fiorentina (nove) il Como ha vinto più match di Serie A che contro l’Atalanta (otto). Il Como ha vinto 3-2 il match d’andata dello scorso 24 settembre contro la Dea.

-Il Como ha vinto tre delle ultime sei partite di Serie A (1N, 2P), tante quante nelle precedenti 23 gare giocate nel massimo campionato (8N, 12P). Il Como ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe giocate in Serie A (1P).

-Dopo una serie di 11 vittorie consecutive, l’Atalanta è rimasta a secco di successi nelle ultime quattro gare di Serie A (3N, 1P).

NAPOLI-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

STATISTICHE

-La Juventus è sia la formazione che ha vinto più sfide (71) sia quella che ha segnato più reti (227) contro il Napoli in Serie A – completano il bilancio 37 successi partenopei e 49 pareggi in 157 precedenti nel torneo. Il Napoli ha però vinto sei delle ultime 10 partite giocate contro la Juventus in Serie A (2N, 2P). Il Napoli sta inoltre vivendo la propria striscia record di vittorie interne consecutive contro la Juventus in Serie A (cinque, con un punteggio complessivo di 12-4).

-Il Napoli ha vinto in 16 dei primi 21 turni di questa Serie A (2N, 3P).

-La Juventus (8V, 13N) è una delle sole due formazioni ancora imbattuta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, assieme al Paris Saint-Germain (14V, 4N).

-Da un lato il Napoli è, assieme alla Roma, una delle due squadre che non ha ancora pareggiato alcuna partita in casa in questa Serie A; dall’altro, nessuna squadra ha impattato più match esterni della Juventus (sei, come Roma e Leganés) nei maggiori cinque campionati europei in corso.

EMPOLI-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

STATISTICHE

-La prossima sarà la 22ª sfida tra Empoli e Bologna in Serie A: il bilancio è di otto pareggi, sette vittorie azzurre e sei successi rossoblù. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite contro l’Empoli in Serie A (2V, 1N).

-L’Empoli ha perso cinque delle ultime sei partite giocate in Serie A (1N), e ha perso ciascuna delle ultime tre partite casalinghe.

-Il Bologna ha segnato 32 gol in questo campionato e l’ultima volta in cui ha fatto meglio dopo le prime 21 gare giocate in una stagione di Serie A risale al 1965/66.

MILAN-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Djuric. All. Pecchia.

STATISTICHE

-Solo la Roma (34) ha ottenuto più successi del Milan (29) contro il Parma nella storia della Serie A, con 14 pareggi e 12 successi gialloblù a completare il bilancio dei 55 precedenti. Tuttavia i Ducali hanno vinto 2-1 all’andata il 24 agosto scorso.

-Il Milan ha perso solo uno degli ultimi 20 match casalinghi contro il Parma in Serie A, collezionando 15 vittorie e quattro pareggi nel parziale.

-Il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (1V), tra cui tutte le ultime tre.

-Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Parma ha perso solo una delle ultime quattro partite giocate in Serie A (1V, 2N), conquistando gli stessi punti del Milan nel periodo (cinque), ma con una differenza reti migliore rispetto ai rossoneri (zero i Ducali, -1 il Diavolo).

-Milan (50) e Parma (42) sono sia le due formazioni che effettuano più attacchi i verticale in questa Serie A – azioni iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% di movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria – sia quelle che hanno effettuato più tiri a seguito di un contropiede nel torneo (27 i gialloblù, 26 i rossoneri).

-Solo l’Inter (sette) vanta più giocatori con almeno tre reti all’attivo rispetto a Milan e Parma in questa Serie A: cinque entrambe (al pari di Atalanta e Napoli).

UDINESE-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Sanchez, Thauvin. All. Runjaic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; El Shaarawy, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri.

STATISTICHE

-L’Udinese ha perso 54 delle 101 sfide contro la Roma in Serie A (23V, 24N); solo contro la Juventus, i friulani hanno subito più sconfitte. La Roma ha vinto sette delle ultime nove partite contro l’Udinese in Serie A (1N, 1P), tra cui tutte le quattro più recenti.

-La Roma è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 trasferte contro l’Udinese in Serie A (8V, 2N).

-La Roma ha registrato 13 trasferte di fila senza alcuna vittoria (7N, 6P) per la prima volta in Serie A da una striscia di 15 tra aprile 1998 e marzo 1999; l’ultimo successo fuori casa dei giallorossi in campionato risale allo scorso 25 aprile, proprio contro l’Udinese (2-1).

-Solo Atalanta e Cagliari (12 entrambe) hanno colpito più legni di Udinese e Roma (11 ciascuna, assieme alla Juventus) nella Serie A 2024/25.

LECCE-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Pierret, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-L’Inter è sia la squadra che ha sconfitto più volte il Lecce in Serie A (29 su 37 sfide, completano quattro pareggi e quattro vittorie dei salentini) sia quella che ha segnato più reti (87) contro i giallorossi nel massimo campionato. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due gol (12 nel periodo, 2.4 di media) e tenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti.

-Il Lecce ha vinto solo una delle ultime otto partite al Via del Mare contro l’Inter in Serie A (3N, 4P): 1-0 il 29 gennaio 2012.

-Il Lecce è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare casalinghe di Serie A (2V, 3N).

-L’Inter ha vinto le ultime sette trasferte in campionato e ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei gare fuori casa.

-Sfida tra la squadra che ha segnato più reti in questo campionato (Inter, 51) e quella, invece, con meno reti all’attivo (Lecce, 15). Quella pugliese è anche una delle due formazioni con più reti subite nel secondo tempo (23, al pari del Parma), mentre quella nerazzurra è prima per gol realizzati anche nella seconda frazione di gioco (27).

LAZIO-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto le ultime due sfide contro la Lazio in campionato. Dopo il successo per 2-1 nel match d’andata dello scorso 22 settembre, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2012/13. La Lazio però è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite casalinghe contro la Fiorentina in campionato (6V, 2N); l’ultimo successo dei viola in trasferta contro i biancocelesti risale al 15 maggio 2016.

-La Lazio ha pareggiato le ultime due gare casalinghe di campionato (contro Atalanta e Como).

-La Fiorentina non ha vinto alcuna delle ultime sei partite di campionato (2N, 4P).

-Da una parte, la Lazio è la squadra che ha realizzato più reti negli ultimi 15 minuti di gioco (13) in questo campionato; dall’altra, la Fiorentina è l’unica compagine che non ha ancora subito gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

VENEZIA-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Candela, Idzes, Haps; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Magnani, Tchatchoua; Belahyane, Serdar; Bradaric, Suslov, Sarr; Tengstedt. All. Zanetti.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona è imbattuto nelle sette sfide di Serie A contro il Venezia (6V, 1N). Tra Serie A e Serie B, il Venezia ha vinto solo una delle ultime 15 partite contro l’Hellas Verona (3N, 11P): 3-2, il 21 settembre 2004, nel campionato cadetto.

-Grande equilibrio nelle ultime 13 gare tra Venezia e Hellas Verona in casa dei lagunari tra Serie A e Serie B, con quattro vittorie per parte (5N).

-Il Venezia è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sette partite di campionato (1V, 4N).

-L’Hellas Verona è rimasto a secco di gol negli ultimi tre match di campionato e ha incassato almeno 45 reti dopo 21 partite stagionali per la prima volta in Serie A (47 gol subiti nel 2024/25).

-Hellas Verona (22) e Venezia (14) sono le due squadre che hanno subito più gol nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato.

GENOA-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Akpa Akpro, Bianco, Sensi, Ciurria; Maldini, Caprari. All. Bocchetti.

STATISTICHE

-Dopo avere perso entrambe le sfide dello scorso campionato contro il Monza (0-1 all’andata all’U-Power Stadium e 2-3 al ritorno al Ferraris), il Genoa ha vinto il match più recente contro i brianzoli in Serie A (1-0 in trasferta, lo scorso 24 agosto, con gol di Andrea Pinamonti). Equilibrio nelle ultime sei sfide tra Genoa e Monza tra Serie A e Serie B (tre successi per parte).

-Il Genoa è rimasto imbattuto in 20 delle 21 partite casalinghe contro il Monza tra Serie A e Serie B (16V, 4N).

-Il Genoa ha registrato solo due sconfitte nelle ultime 11 gare di campionato (4V, 5N), perdendo tuttavia il match più recente contro la Roma.

-Il Monza ha perso le ultime tre trasferte in campionato e non ha mai infilato quattro sconfitte esterne di fila in Serie A.

-Il Monza ha segnato in nove partite di fila per la prima volta in Serie A; tuttavia, in questi nove match i brianzoli hanno anche sempre subito gol.

-Nessuna squadra ha ricevuto più ammonizioni del Monza in questo campionato (53, al pari della Lazio); quella brianzola è anche la formazione che ha commesso il maggior numero di falli (314) nella Serie A 2024/25.

Multipla Serie A 22° giornata: Schedina quota @8

Questo fine settimana rimaniamo su una quota intorno @8 volte la posta, come la scorsa (anche se non l’abbiamo chiusa), selezionando 5 match del weekend di Serie A per una schedina @7.98.

MULTIPLA SERIE A 22° GIORNATA @7.98

Milan-Parma: GOL SI

Udinese-Roma: X2

Lecce-Inter: 2

Venezia-Verona: 1X

Genoa-Monza. GOL SI

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.