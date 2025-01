Sabato 25 Gennaio andrà in scena la ventiduesima giornata della Serie A, dove si affronteranno Como contro Atalanta , alle ore 15.00 dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Pronostico Como-Atalanta 25 gennaio 2025.

Pronostico Como-Atalanta 25 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Como-Atalanta, match che apre il sabato del campionato di calcio italiano per la 22° giornata di Serie A.

Il Como è reduce da due sconfitte nelle ultime cinque partite, dove ha subito ben 6 reti. Dall’altra parte troviamo l’Atalanta, che è reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

Probabili Formazioni Como-Atalanta

COMO (3-4-2-1): Butez; Jack/Iovine, Dossena, Kempf; Van Der Brempt/Iovine, Da Cunha, Caqueret, Fadera; Strefezza/Diao, Diao/Nico Paz; Cutrone

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri/Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Retegui

Statistiche scommesse Como-Atalanta

–Solo contro la Fiorentina (nove) il Como ha vinto più match di Serie A che contro l’Atalanta (otto). Il Como ha vinto 3-2 il match d’andata dello scorso 24 settembre contro la Dea.

–Il Como ha vinto tre delle ultime sei partite di Serie A (1N, 2P), tante quante nelle precedenti 23 gare giocate nel massimo campionato (8N, 12P). Il Como ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe giocate in Serie A (1P).

-Dopo una serie di 11 vittorie consecutive, l’Atalanta è rimasta a secco di successi nelle ultime quattro gare di Serie A (3N, 1P).

Guida TV Serie A: dove vedere Como-Atalanta in tv?

Como – Atalanta sara trasmessa in chiaro in Italia su Dazn a partire dalle 15.00 di Sabato 25 gennaio.

Migliori quote Como-Atalanta, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Padroni di casa nettamente sfavoriti @4.25 su Goldbet, con la vittoria dell’Atalanta @1.85 su Sisal e il pareggio @3.75 su NetBet.

Pronostico Como-Atalanta, 22° giornata Serie A

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove decidiamo però di prenderci l’esito goal, che troviamo a quota 1.70.

Risultato Esatto di Como-Atalanta, Serie A

Per questo match abbiamo scelto come Risultato Esatto Finale: 1-2 quota @9.00

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.