Sabato 25 Gennaio andrà in scena la ventiduesima giornata della Serie A italiana, dove si affronteranno Napoli contro Juventus alle ore 18.00 dallo Stadio Maradona per il big match di questo turno di campionato. Pronostico Napoli-Juventus 25 gennaio 2025.

Pronostico Napoli-Juventus 25 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

La sfida più attesa della 22° giornata di Serie A si gioca allo Stadio Maradona ed è un grande classico del calcio italiano, Napoli-Juventus, che abbiamo analizzato nel dettaglio in questo articolo.

Il Napoli è reduce da cinque vittorie consecutive, dove ha trovato ben 11 reti. Dall’altra parte troviamo la Juventus, che è reduce da quattro risultati utili consecutivi.

Probabili Formazioni Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

Statistiche scommesse Napoli-Juventus

–La Juventus è sia la formazione che ha vinto più sfide (71) sia quella che ha segnato più reti (227) contro il Napoli in Serie A – completano il bilancio 37 successi partenopei e 49 pareggi in 157 precedenti nel torneo. Il Napoli ha però vinto sei delle ultime 10 partite giocate contro la Juventus in Serie A (2N, 2P). Il Napoli sta inoltre vivendo la propria striscia record di vittorie interne consecutive contro la Juventus in Serie A (cinque, con un punteggio complessivo di 12-4).

–Il Napoli ha vinto in 16 dei primi 21 turni di questa Serie A (2N, 3P).

–La Juventus (8V, 13N) è una delle sole due formazioni ancora imbattuta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, assieme al Paris Saint-Germain (14V, 4N).

-Da un lato il Napoli è, assieme alla Roma, una delle due squadre che non ha ancora pareggiato alcuna partita in casa in questa Serie A; dall’altro, nessuna squadra ha impattato più match esterni della Juventus (sei, come Roma e Leganés) nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Guida TV Serie A: dove vedere Napoli-Juventus in tv?

Napoli – Juventus sarà trasmessa in chiaro su Dazn , Sabato alle ore 18.00.

Migliori quote Napoli-Juventus, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Il Napoli è favorito @2.15 su Goldbet con a Juventus offerta fino @4 volte la posta su Sisal mentre il pareggio si gioca @3.10 su NetBet.

Pronostico Napoli-Juventus, 22° giornata Serie A

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove decidiamo di prenderci l’over 2.5 a quota 2.50 molto generosa dal nostro punto di vista.

Risultato Esatto di Napoli-Juventus, Serie A

Come risultato esatto decidiamo di prenderci il 2-2 a quota @15.00.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.