Squadre in campo sabato sera, alle ore 20.45 dallo Stadio Carlo Castellani con i padroni di casa dell’Empoli che ospitano il Bologna per questo match valido per la 22° giornata di Serie A. Pronostico Empoli-Bologna 25 gennaio 2025.

Pronostico Empoli-Bologna 25 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi su Empoli-Bologna che chiude il quadro delle tre partite in programma sabato per la 22° giornata di Serie A, in campo dal Castellani alle ore 20:45.

L’Empoli ha incassato solo 1 punto nelle ultime 5 di campionato, e i toscani devono guardarsi preoccupati alle spalle visto che la zona rossa della retrocessione è ora distante un solo punto.

Il Bologna è in piena corsa per la top-6, e per centrare un altro posto in Europa il prossimo anno. Approposito di Europa, nel weekend i felsinei si sono tolti la soddisfazione di superare un top team come il Borussia Dortmund in Champions League.

Probabili Formazioni Empoli-Bologna

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

Statistiche scommesse Empoli-Bologna

-La prossima sarà la 22ª sfida tra Empoli e Bologna in Serie A: il bilancio è di otto pareggi, sette vittorie azzurre e sei successi rossoblù. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite contro l’Empoli in Serie A (2V, 1N).

-L’Empoli ha perso cinque delle ultime sei partite giocate in Serie A (1N), e ha perso ciascuna delle ultime tre partite casalinghe.

–Il Bologna ha segnato 32 gol in questo campionato e l’ultima volta in cui ha fatto meglio dopo le prime 21 gare giocate in una stagione di Serie A risale al 1965/66.

Guida TV Serie A: dove vedere Empoli-Bologna in tv?

Empoli-Bologna, sabato 25 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Empoli-Bologna, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Bologna favorita @2.05 su Lottomatica per la vittoria in trasferta mentre la vittoria dell’Empoli si gioca @3.85 di quota massima su Snai. Pareggio @3.30 su NetBet.

Pronostico Empoli-Bologna, 22° giornata Serie A

Sebastiano Esposito ha segnato ben sei reti nelle sette gare che ha giocato da inizio dicembre e, nel periodo, è il calciatore che vanta più marcature nel massimo campionato italiano. In generale, il classe 2002 vanta otto marcature all’attivo in questa Serie A. Consigliamo un cippino sull’azzardo di Esposito marcatore in qualsiasi momento a più di 4 volte la posta.

Risultato Esatto di Empoli-Bologna, Serie A

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.