Il lunch match domenicale della 22° giornata di Serie A si giocherà a San Siro dove i rossoneri di Conceicao in ripresa (e vincenti anche in settimana in Champions) ospitano i Ducali a caccia di punti salvezza. Pronostico Milan-Parma 26 gennaio 2025.

Pronostico Milan-Parma 26 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato Milan-Parma, lunch match delle 12:30 di domenica 26 gennaio a San Siro, per la 22° giornata di Serie A italiana.

Il Milan è in ripresa da quando c’è Conceicao in panchina, in settimana ha vinto 1-0 col Girona, sempre qui a San Siro dove gioca anche in campionato, con i rossoneri chiamati a cambiare passo anche qui visto che dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro la Juve sono scesi al 8° posto con 31 punti, a -2 dalla zona Europa.

Altri obiettivi per il Parma che ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 3 giornate e con 20 è solo a +1 dalla zona calda della retrocessione. I Ducali hanno raccolto solo 1 punto nelle ultime 4 prestazioni lontano da casa.

Probabili Formazioni Milan-Parma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Djuric. All. Pecchia.

Statistiche scommesse Milan-Parma

-Solo la Roma (34) ha ottenuto più successi del Milan (29) contro il Parma nella storia della Serie A, con 14 pareggi e 12 successi gialloblù a completare il bilancio dei 55 precedenti. Tuttavia i Ducali hanno vinto 2-1 all’andata il 24 agosto scorso.

-Il Milan ha perso solo uno degli ultimi 20 match casalinghi contro il Parma in Serie A, collezionando 15 vittorie e quattro pareggi nel parziale.

-Il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (1V), tra cui tutte le ultime tre.

-Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Parma ha perso solo una delle ultime quattro partite giocate in Serie A (1V, 2N), conquistando gli stessi punti del Milan nel periodo (cinque), ma con una differenza reti migliore rispetto ai rossoneri (zero i Ducali, -1 il Diavolo).

Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Parma in tv?

Milan-Parma, domenica 26 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote Milan-Parma, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Quota bassa per la vittoria del Milan @1.20 su NetBet mentre la vittoria esterna si gioca fino @9 volte la posta su Sisal, col pareggio @5.85 su Lottomatica.

Pronostico Milan-Parma, 22° giornata Serie A

Milan (50) e Parma (42) sono sia le due formazioni che effettuano più attacchi i verticale in questa Serie A – azioni iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% di movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria – sia quelle che hanno effettuato più tiri a seguito di un contropiede nel torneo (27 i gialloblù, 26 i rossoneri). Consigliamo un match con entrambe le squadre a segno. Solo l’Inter (sette) vanta più giocatori con almeno tre reti all’attivo rispetto a Milan e Parma in questa Serie A: cinque entrambe (al pari di Atalanta e Napoli).

Risultato Esatto di Milan-Parma, Serie A

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-0, 1-2.

