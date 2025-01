Domenica pomeriggio al Bluenergy Stadium in Friuli arrivano i giallorossi a caccia di punti dopo la sconfitta in Europa League in Olanda sul campo dell’AZ. Dall’altra parte la formazione di Udine è reduce da un pesante ko a Como in Serie A.Pronostico Udinese-Roma 26 gennaio 2025.

Pronostico Udinese-Roma 26 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi di Udinese-Roma, in campo domenica 26 gennaio 2025, alle ore 15:00 dal Bluenergy Stadium per questo match valido per la 22° giornata di Serie A.

L’Udinese è reduce da 1-4 di Como a seguito di 3 pareggi, ed è scesa al 10° posto con 26 punti, superata proprio dalla Roma che invece in campionato non perde da 5 giornate (3 vittorie e 2 pareggi) dopo il 3-1 sul Genoa che ha rilanciato i giallorossi al 9° posto con 27 punti, anche se in settimana è arrivata la sconfitta in Olanda per 0-1 in Europa League per gli uomini di Ranieri.

Probabili Formazioni Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Sanchez, Thauvin. All. Runjaic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; El Shaarawy, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri.

Statistiche scommesse Udinese-Roma

–L’Udinese ha perso 54 delle 101 sfide contro la Roma in Serie A (23V, 24N); solo contro la Juventus, i friulani hanno subito più sconfitte. La Roma ha vinto sette delle ultime nove partite contro l’Udinese in Serie A (1N, 1P), tra cui tutte le quattro più recenti.

–La Roma ha registrato 13 trasferte di fila senza alcuna vittoria (7N, 6P) per la prima volta in Serie A da una striscia di 15 tra aprile 1998 e marzo 1999; l’ultimo successo fuori casa dei giallorossi in campionato risale allo scorso 25 aprile, proprio contro l’Udinese (2-1).

–Solo Atalanta e Cagliari (12 entrambe) hanno colpito più legni di Udinese e Roma (11 ciascuna, assieme alla Juventus) nella Serie A 2024/25.

Guida TV Serie A: dove vedere Udinese-Roma in tv?

Udinese-Roma, domenica 26 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Udinese-Roma, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. L’Udinese vincente si gioca @3.35 su Lottomatica, con la Roma offerta @2.30 di quota massima su Sisal mentre il pareggio si gioca @3.30 su NetBet.

Pronostico Udinese-Roma, 22° giornata Serie A

La Roma è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 trasferte contro l’Udinese in Serie A (8V, 2N). Consigliamo la vittoria dei giallorossi in trasferta anche se giochiamo l’Asian handicap 0, +0.5 e in caso di pareggio avremo mezzo rimborso sulla nostra puntata.

Risultato Esatto di Udinese-Roma, Serie A

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.