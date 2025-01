Domenica alle ore 18.00 dallo Stadio Via del Mare i salentini ospitano i campioni in carica dell’Inter. I nerazzurri di Inzaghi vanno a caccia di un altro successo in campionato dopo la vittoria a Sparta in settimana in Champions. Pronostico Lecce-Inter 26 gennaio 2025.

Pronostico Lecce-Inter 26 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Analisi per le scommesse su Lecce-Inter, in campo Domenica 26 gennaio alle ore 18:00, in un match valido per la 22° giornata della Serie A di calcio italiano.

Il Lecce è 17° in classifica, solo a +1 sulla zona rossa dopo il deludente 1-4 della settimana scorsa a Cagliari, con i pugliesi che erano anche passati in vantaggio dopo il crollo alla ripresa.

Inter al 2° posto a -3 dal Napoli capolista, dopo il 3-1 di San Siro contro l’Empoli, e come anticipato i nerazzurri di Inzaghi in settimana hanno giocato e vinto anche a Praga, per la 7° giornata di Champions League dove l’Inter ha in mano il passaggio diretto agli ottavi.

Probabili Formazioni Lecce-Inter

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Pierret, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Statistiche scommesse Lecce-Inter

–Il Lecce ha vinto solo una delle ultime otto partite al Via del Mare contro l’Inter in Serie A (3N, 4P): 1-0 il 29 gennaio 2012.

–Il Lecce è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare casalinghe di Serie A (2V, 3N).

-L’Inter ha vinto le ultime sette trasferte in campionato e ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei gare fuori casa.

–Sfida tra la squadra che ha segnato più reti in questo campionato (Inter, 51) e quella, invece, con meno reti all’attivo (Lecce, 15). Quella pugliese è anche una delle due formazioni con più reti subite nel secondo tempo (23, al pari del Parma), mentre quella nerazzurra è prima per gol realizzati anche nella seconda frazione di gioco (27).

Guida TV Serie A: dove vedere Lecce-Inter in tv?

Lecce-Inter, domenica 26 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote Lecce-Inter, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Quota rasoterra per la trasferta dell’Inter @1.30 sui più importanti bookmakers, come Snai e Lottomatica. La vittoria del Lecce si gioca @10 su Sisal mentre il pareggio è offerto @5.35 di massima su Goldbet.

Pronostico Lecce-Inter, 22° giornata Serie A

L’Inter è sia la squadra che ha sconfitto più volte il Lecce in Serie A (29 su 37 sfide, completano quattro pareggi e quattro vittorie dei salentini) sia quella che ha segnato più reti (87) contro i giallorossi nel massimo campionato. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due gol (12 nel periodo, 2.4 di media) e tenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti. Quota bassa per la vittoria esterna ma che può tornarvi utili per doppie e multiple.

Risultato Esatto di Lecce-Inter, Serie A

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-4, 1-1.

