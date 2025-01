Inter e Napoli procedono a braccetto come favorite dalle quote per lo scudetto. Vediamo tutti gli aggiornamenti delle quote antepost, risultati e statistiche sul campionato di calcio italiano che tornerà dal 31 gennaio al 3 febbraio con Roma-Napoli ma anche il derby della Madonnina a Milano. Risultati Serie A giornata 22.

Risultati Serie A giornata 22: il Napoli vince anche il big match con la Juve

Vediamo i risultati della 22° giornata di Serie A iniziando col ritorno alla vittoria del Torino di Paolo Vanoli, che batte con il più classico dei punteggi il Cagliari di Davide Nicola. Finisce 2-0 al Grande Torino, con un gol per tempo. Con questo successo, i piemontesi salgono a quota 26, mentre i sardi rimangono a quota 21.

Vittoria in rimonta per l’Atalanta, che vince il derby lombardo contro il Como per 2-1. Vittoria in rimonta anche per il Napoli di Antonio Conte, che rimane in vetta alla classifica imponendosi per 2-1 sulla Juventus.

Finisce in parità la sfida del Castellani tra Empoli e Bologna, con i toscani che rimangono così a secco di vittorie da ben sette turni. Vittoria di misura per il Milan contro il Parma nel lunch match domenicale. Finisce 3-2 al Meazza e al fischio finale lite tra Conceicao e Calabria, con l’allenatore portoghese che insegue il suo difensore e solo l’intervento di alcuni uomini dello staff evitano il contatto fisico tra i due.

Vittoria esterna pesantissima per la Roma di Claudio Ranieri, che si impone al BluEnergy Stadium contro l’Udinese per 2-1. Nessun problema per l’Inter campione d’Italia che travolge al Via del Mare il Lecce di Marco Giampaolo. La gara si sblocca già al 6° minuto e i nerazzurri vincono segnando 2 gol per tempo.

Dopo un lungo digiuno, torna alla vittoria la Fiorentina che vince il posticipo di domenica sera allo stadio Olimpico contro la Lazio. Espulsi entrambi gli allenatori.

Quote Antepost scudetto: Inter e Napoli sempre a braccetto

La Serie A 2024-25 sembra essere una lotta tra Inter e Napoli, mentre l’Atalanta, complici le quattro gare senza successi dove ha raccolto appena un punto, rischia di perdere il treno per lo scudetto e lo vediamo anche dalle quote antepost.

Gli esperti Sisal vedono nell’Inter la grande favorita per la vittoria finale: i nerazzurri, ancora Campioni d’Italia @1,80, metterebbero in bacheca il tricolore numero 21. Lautaro e compagni, al momento secondi a tre punti dal Napoli ma con una gara da recuperare.

A proposito di Napoli. Antonio Conte e i suoi ragazzi hanno inflitto, nell’ordine, una sonora lezione ad Atalanta e Juventus dimostrando che l’addio di Kvara li ha caricati e responsabilizzati ancora di più. I partenopei, campioni @2,25, hanno una sola partita a settimana e puntano decisi al quarto tricolore della loro storia.

L’Atalanta, il cui primo titolo pagherebbe @9 volte la posta, proverà a crederci fino alla fine sperando in un passo falso delle due avversarie anche se recuperare sette punti appare, al momento, molto complicato per i ragazzi di Gasperini.

Quote Antepost piazzamento Champions: sale il Milan, rischia la Juve

Champions più vicina per il Milan. La squadra di Conceicao batte il Parma al fotofinish e mette nel mirino un piazzamento tra le prime quattro: su Snai la quota passa da 3,75 a @3. Si allontana, invece, per Lazio e Juventus, entrambe sconfitte nell’ultimo turno di Serie A.

La squadra di Baroni cade in casa contro la Fiorentina ed è ora in lavagna @4, in aumento rispetto a 2,85 della scorsa settimana. Discorso analogo per i bianconeri di Thiago Motta, battuti al Maradona dal Napoli capolista e alla prima sconfitta in campionato: su Lottomatica, la Champions vale @2,10, in salita rispetto a 1,90 di sette giorni fa.

La Fiorentina, nonostante il successo all’Olimpico, rimane @6,50. Infine, vale @20 volte la giocata una clamorosa rimonta della Roma, distante nove punti dalla Lazio quarta.

Quote Capocannoniere: Retegui in fuga dopo la doppietta al Como

Con la doppietta di Como, Mateo Retegui va in fuga, a 16 centri, in vetta alla classifica marcatori della Serie A. Staccato Marcus Thuram, rimasto a secco nello 0-4 dell’Inter a Lecce e ancora fermo a 13 reti. Lo scatto dell’italo-argentino si vede anche nella lavagna dei bookmaker per il capocannoniere: il centravanti dell’Atalanta avanza @1,44 su William Hill e @1,50 su NetBet, rispetto al 2,25 della scorsa settimana. Paga dazio invece il francese dell’Inter, salito da 2,50 a @3,75.

A bocca asciutta anche Moise Kean nell’ultima giornata di campionato. L’attaccante della Fiorentina resta sul podio dei favoriti, ma perde terreno da 5 a @7. Più indietro Ademola Lookman @10, una quota che dovrebbe salire ulteriormente nelle prossime ore visto che è arrivata la brutta notizia per la Dea col giocatore infortunato che salterà almeno un mese, mentre resta @12 il capocannoniere in carica Lautaro Martinez, nonostante vada a segno da tre partite consecutive e sia salito a nove gol. Stessa quota e stesse reti anche per Romelu Lukaku, decisivo nel 2-1 del Napoli contro la Juventus.

Betting Trends Serie A: continuano le statistiche da Over e Gol del campionato italiano

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 4 vittorie in casa, altrettante vittorie in trasferta e 2 soli pareggi a completare il quadro. Una 22° giornata dove abbiamo visto 6 partite da Over 2.5 e 7 da Gol/Gol con entrambe le squadre a segno.

Il Napoli è la miglior squadra sul proprio campo. La formazione di Antonio Conte ha infatti raccolto 27 punti in 11 partite al Maradona, dove non ha mai pareggiato, ma ha incassato 9 vittorie a fronte di 2 sconfitte. Nessuno va male come il Monza in casa, anche se i brianzoli hanno vinto la prima sul proprio campo, ma rimangono 6 miseri punti conquistati in casa. L’Inter aggancia il Napoli come miglior squadra in trasferta (entrambe 26 punti ma i nerazzurri hanno giocato una partita fuori casa in meno). Nessuno va male come il Venezia in trasferta, con i lagunari che hanno fatto solo 4 punti lontano da casa, unici ancora a non aver vinto in trasferta.

Sulle reti la miglior squadra da Over rimane la Lazio con O/U 16-6 e 3.1 gol totali di media nelle partite dei biancocelesti. 4 partite consecutive a basso punteggio per il Torino che è la miglior squadra da Under; i granata sono infatti O/U 7-15 con 2.2 gol totali di media.

Prossimo turno: 23° giornata con Roma-Napoli e il derby di Milano

Dal 31 gennaio al 3 febbraio si giocherà un interessante turno del campionato di calcio italiano, una 23° giornata di Serie A con almeno un paio di big match da non perdere alla domenica, ma andiamo con ordine visto che si inizia venerdì con l’anticipo Parma-Lecce al Tardini, con i Ducali favoriti @2.10.

Al sabato altre 4 partite, interessante alle ore 18:00 Atalanta-Torino con la Dea super favorita @1.38 ed appoggiata dal 68% delle prime puntate degli scommettitori di Planetwin365 che vanno solo al 12% sulla sorpresa dei Granata quotati alti @7.85.

Domenica si inizia col lunch match Juventus-Empoli e i bianconeri @1.34 sono i massimi favoriti di giornata, e appoggiati dal 70% delle prime scommesse, rispetto al 10% sull’Empoli. Dopo Fiorentina-Genoa alle ore 15:00 al Franchi, l’attenzione si sposta tutta a San Siro per il derby di Milano, il derby della Madonnina tra Milan-Inter. Le quote sono tutte per i nerazzurri @1.95 (48%), mentre il Milan si gioca @3.73 (25%) con un pareggio offerto @3.45 (27%).

Non finisce qui perchè in serata riflettori accesi sull’Olimpico con Roma-Napoli, match affascinante con i partenopei favoriti @2.35 sui giallorossi @3.00. Scommettitori spaccati col 40% sulla vittoria del Napoli, ma c’è anche un 31% che punta sulla vittoria dei padroni di casa. Il turno si chiuderà col posticipo di lunedì sera in Sardegna: Cagliari-Lazio. Biancocelesti favoriti sotto la pari in quota per la vittoria in trasferta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.