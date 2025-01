La 23° giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo di venerdì 31 gennaio alle ore 20:45 quando al Tardini arrivano i salentini in un importante scontro salvezza con i ducali che abbiamo analizzato con probabili formazioni, migliori quote, guida tv, statistiche e Pronostico Parma-Lecce 31 gennaio 2025.

Pronostico Parma-Lecce 31 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Parma-Lecce, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Il Parma è scivolato pericolosamente al 16° posto con 20 punti. I Ducali non vinco da 4 giornate in cui hanno alternato 2 pareggi a 2 sconfitte esterne, compreso il 2-3 a San Siro dove si sono fatti rimontare dal Milan.

Il Lecce è 18° e al momento sarebbe retrocesso, ma solo per la differenza reti (-25 rispetto al -11 del Parma) visto che anche i salentini hanno 20 punti. Il Lecce è reduce da 2 sconfitte con 4 gol incassati dall’Inter lo scorso turno, ma anche 4 pesanti gol presi a Cagliari per la 2° peggior difesa del campionato (solo il Verona fa peggio dei 40 gol incassati dai salentini).

Probabili Formazioni Parma-Lecce

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Vogliacco, Valenti, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Cancellieri, Hernani, Mihaila; Djuric/Bonny

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente

Statistiche scommesse Parma-Lecce

-Il Parma è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 gare contro il Lecce in Serie A (13V, 9N).

-Il Parma ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato (2N, 5P), incassando ben 17 reti e realizzandone solo otto; nel corso delle ultime otto giornate di Serie A (dalla 15ª in poi), solo il Monza (tre) ha conquistato meno punti degli emiliani (cinque come l’Empoli) mentre solo il Lecce (18) ha subito più gol dei ducali (17) nella competizione.

-Il Parma è rimasto imbattuto negli ultimi due incontri casalinghi di Serie A (1V, 1N) e non registra una striscia d’imbattibilità più lunga davanti ai propri tifosi nel torneo dal periodo tra ottobre e dicembre 2020.

-Il Lecce ha perso le ultime due partite di Serie A (contro Cagliari e Inter, subendo in entrambe quattro reti).

-Il Lecce ha subito 11 reti nelle ultime quattro trasferte di Serie A, solamente un gol in meno di quelli incassati nelle precedenti 12 gare esterne nella competizione (12).

Guida TV Serie A: dove vedere Parma-Lecce?

Parma-Lecce si può seguire su DAZN, inoltre chi ha sottoscritto doppio abbonamento DAZN-Sky avrà la possibilità, dietro attivazione, di assistere alla partita anche in tv sul canale Zona DAZN 1 (214) di Sky.

Migliori quote Parma-Lecce, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. Parma favorito in quota @2.15 su Sisal mentre la vittoria leccese si gioca @3.50 su Lottomatica, col pareggio @3.30 su Snai.

Pronostico Parma-Lecce, le nostre scommesse

2-2 all’andata per 4 gol totali al Via del Mare, e 4 sono anche i gol concessi dal Lecce nelle ultime 2 partite. Abbiamo detto della retroguardia debole dei salentini che però potrebbero segnare almeno una rete contro il Parma. Nelle ultime 11 partite i ducali sono riusciti a tenere la porta inviolata solo 1 volta, e la posta in palio oggi è alta per questo scontro salvezza su cui prendiamo entrambe le squadre a segno.

Risultato Esatto di Parma-Lecce, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-0.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.