Sabato pomeriggio, alle ore 15:00, partita delicata che mette in palio importanti punti salvezza al Brianteo dove i brianzoli ospita l’Hellas in questo scontro valido per la 23° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Pronostico Monza-Verona 1 febbraio 2025.

Pronostico Monza-Verona 1 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Monza-Verona, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Il Monza è sempre più ultimo con 13 punti (4 sconfitte nelle ultime 5 giornate) e sempre più il candidato principale alla retrocessione anche se è riuscita a sbloccarsi e a vincere per la prima volta in casa nel 2-1 sulla Fiorentina, anche se poi lo 0-2 di Genova nello scorso posticipo.

Scontro salvezza col Verona che al momento è al 17° posto con 20 punti, e sta davanti al Lecce terzultimo solo per differenza reti. L’Hellas non vince da 4 giornate, con 2 pareggi (compreso l’ultimo 1-1 a Venezia) e 2 sconfitte. Il Verona va allo stesso modo (quindi male) sia in casa che in trasferta, visto che ha guadagnato 10 punti sia al Bentegodi che lontano da Verona.

Probabili Formazioni Monza-Verona

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Pedro Pereira, Urbanski, Sensi, Ciurria; Mota, Caprari. All. Bocchetti.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Daniliuc, Tchatchoua; Belahyane, Serdar; Bradaric, Suslov, Sarr; Mosquera. All. Zanetti.

Statistiche scommesse Monza-Verona

-L’Hellas Verona è l’avversaria contro cui il Monza ha giocato più incontri in Serie A senza mai perdere: tre vittorie e due pareggi in cinque sfide contro i gialloblù. Il Monza ha mantenuto la porta inviolata in entrambi i match all’U-Power Stadium contro l’Hellas Verona in Serie A (vittoria per 2-0 il 6 novembre 2022 e pareggio 0-0 l’11 febbraio 2024).

-Il Monza ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A (2-1 vs Fiorentina) e non colleziona due successi interni di fila nella competizione da novembre 2022 (il primo dei quali proprio contro l’Hellas Verona).

-L’Hellas Verona ha pareggiato due delle ultime quattro gare di campionato (2P) – inclusa quella più recente contro il Venezia (1-1 al Penzo). L’Hellas Verona ha conquistato sette punti nelle ultime quattro trasferte di Serie A (2V, 1N, 1P), tanti quanti quelli raccolti nelle precedenti 10 sfide esterne nella competizione (2V, 1N, 7P).

Guida TV Serie A: dove vedere Monza-Verona?

Monza-Verona, sabato 1 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Monza-Verona, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. Monza favorito @2.25 per la vittoria su Goldbet, con il successo dell’Hellas @3.50 su Sisal e il pareggio @3.05 su Lottomatica.

Pronostico Monza-Verona, le nostre scommesse

Il Monza ha subito gol in ognuna delle ultime 14 gare di Serie A e solo il Venezia (17) ha una striscia aperta di incontri con almeno una rete incassata più lunga tra le squadre attualmente presenti nel torneo

Risultato Esatto di Monza-Verona, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 0-0.

