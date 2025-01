Andiamo ad analizzare il match del Friuli, al Bluenergy Stadium sabato pomeriggio, ore 15:00, per la 23° giornata di Serie A, con l’Udinese che ospita il Venezia. Probabili formazioni, migliori quote, guida tv e Pronostico Udinese-Venezia 1 febbraio 2025.

Pronostico Udinese-Venezia 1 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Udinese-Venezia, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Udinese scesa al 11° posto dopo le ultime 2 sconfitte pesanti, 1-4 a Como e 1-2 in casa contro la Roma, per una squadra che non vince da 5 giornate (prima 3 pareggi di fila).

Il Venezia è al penultimo posto con 16 punti anche se ha pareggiato 3 delle ultime 4 partite, l’altra è stata una sconfitta visto che anche i lagunari non vincono da 5 turni di campionato ma all’andata si imposero 3-2 in casa contro i friulani.

Probabili Formazioni Udinese-Venezia

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Payero, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Haps, Idzes, Candé; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco.

Statistiche scommesse Udinese-Venezia

-Equilibrio nelle 11 sfide tra Udinese e Venezia in Serie A: quattro vittorie per parte e tre pareggi. I lagunari hanno vinto il match d’andata (3-2 al Penzo lo scorso 30 ottobre).

-L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato (3N, 2P) e non hai mai fatto peggio da quando Kosta Runjaic siede in panchina.

-L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime sei gare interne di Serie A (2N, 4P), con sole quattro reti segnate a fronte di 11 subite; in generale, da inizio novembre 2024, la squadra friulana è quella che conta meno punti conquistati (due) davanti ai propri tifosi e la seconda con la peggiore differenza reti in casa nel torneo (-11 l’Hellas Verona, -7 i bianconeri).

-Il Venezia ha conquistato otto punti nelle ultime otto gare di campionato (1V, 5N, 2P), tanti quanti in tutte le precedenti 14 partite di questa Serie A (2V, 2N, 10P).

-Il Venezia non vince da ben 18 trasferte in Serie A (5N, 13P), tuttavia ha pareggiato la gara esterna più recente nel torneo (1-1 vs Parma).

-Il Venezia è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: 24, almeno tre più di qualsiasi altra; dall’altra parte, al contrario, l’Udinese è una delle squadre, con l’Empoli, a non aver ancora conquistato punti una volta sotto nel punteggio in match casalinghi di questa Serie A.

Guida TV Serie A: dove vedere Udinese-Venezia?

Udinese-Venezia, sabato 1 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Udinese-Venezia, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. Udinese favorita @1.85 su Sisal per il ritorno alla vittoria in casa mentre il 2 paga @4.50 su Goldbet, col pareggio @3.45 su Snai.

Pronostico Udinese-Venezia, le nostre scommesse

L’Udinese è imbattuta nelle cinque gare interne contro il Venezia in Serie A, vincendo le tre più recenti (2N). Come abbiamo visto i friulani hanno bisogno di tornare alla vittoria che manca da troppo, specialmente tra le mura amiche, e possono approfittarne dell’avversario alla portata, vendicando anche il 2-3 dell’andata.

Risultato Esatto di Udinese-Venezia, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

