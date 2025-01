Squadre in campo sabato alle ore 18:00 a Bergamo, dal Gewiss Stadium con la Dea, reduce dalle fatiche di Champions (2-2 col Barca), dove non è riuscita a raggiungere per un soffio la top-8, ospita i granata per questo match valido per la 23° giornata di Serie A. Pronostico Atalanta-Torino 1 febbraio 2025.

Pronostico Atalanta-Torino 1 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Atalanta-Torino, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

L’Atalanta è al 3° posto in classifica con 46 punti, a -7 dalla vetta, staccandosi dopo un periodo nero con 3 pareggi, e culminato con la sconfitta per 2-3 proprio nel big match contro la capolista Napoli. Lo scorso turno però la Dea è tornata al successo col 2-1 di Como e in casa ha un ottimo rendimento (7-1-2).

Il Torino è a centro classifica con 26 punti (10° posto) e nelle ultime 5 partite non ha mai perso, con 4 pareggi seguiti dal 2-0 interno sul Cagliari della settimana scorsa. All’andata in casa i granata sono riusciti a fermare 2-1 i bergamaschi.

Probabili Formazioni Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ruggeri; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

Statistiche scommesse Atalanta-Torino

-L’Atalanta ha perso due delle ultime tre partite contro il Torino in Serie A (1V), tante quante nelle precedenti 14 gare contro i piemontesi nella competizione (7V, 5N).

-L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 17 gare di Serie A (12V, 4N).

-Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite di campionato (1V, 4N). Il Torino ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V) – incluse le due più recenti (contro Udinese e Fiorentina).

-L’Atalanta è la formazione che conta più punti guadagnati da situazione di svantaggio (15) in questo campionato.

Guida TV Serie A: dove vedere Atalanta-Torino?

Atalanta-Torino, sabato 1 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote Atalanta-Torino, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. L’Atalanta è favorita @1.42 su Sisal, con i granata che si giocano @7.50 su Snai e il pareggio @4.60 su Goldbet.

Pronostico Atalanta-Torino, le nostre scommesse

L’Atalanta ha vinto entrambi gli ultimi due match casalinghi contro il Torino in Serie A. Inoltre, dopo il successo per 3-0 al Gewiss Stadium lo scorso 26 maggio, la Dea potrebbe vincere due gare casalinghe con annesso clean sheet contro questa avversaria per la prima volta in massima serie.

Risultato Esatto di Atalanta-Torino, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

