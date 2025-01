Il Bologna arriva da un altra buona prova in Champions dove gli emiliani si sono svegliati troppo tardi e non hanno superato la prima fase, ma ora si rituffano in campionato al Dallara dove arriva il Como per la 23° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Como 1 febbraio 2025.

Pronostico Bologna-Como 1 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Bologna-Como, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

3 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 4 giornate da imbattuto per il Bologna che in 8° posizione con 34 punti rimane con vista sulla zona Europa.

Il Como è al 13° posto con 22 punti ed è tornato vicino alla zona calda dopo aver perso 2 delle ultime 3 giornate, tutte giocate in casa dai comaschi che in trasferta vanno molto male. Se si contassero solo le partite lontano da casa il Como darebbe terzultimo, quindi retrocesso, con soli 7 punti (1-4-6, 9 gol segnati e il doppio esatto di gol concessi, 18).

Probabili Formazioni Bologna-Como

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf, Jack; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Diao. All. Fabregas.

Statistiche scommesse Bologna-Como

-Tra le squadre incrociate almeno 15 volte in Serie A, il Bologna è quella contro cui il Como ha la percentuale più bassa di sconfitte (26%); infatti i lariani sono rimasti imbattuti in 14 delle 19 gare contro i rossoblù in Serie A (8V, 6N).

-Il Bologna ha pareggiato ben 10 delle 21 gare giocate in questo campionato (8V, 3P).

-Il Como non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime otto gare di campionato (3V, 2N, 3P), perdendo la più recente (1-2 contro l’Atalanta).

-Nessuna squadra ha messo a segno più gol a seguito di un cross del Bologna nell’anno solare 2025 in Serie A (tre come il Genoa); dall’altra parte il Como è la formazione che ne conta meno nel torneo in corso: soltanto uno, arrivato però proprio nel nuovo anno (Patrick Cutrone contro la Lazio, lo scorso 10 gennaio).

Guida TV Serie A: dove vedere Bologna-Como?

Bologna-Como, sabato 1 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Bologna-Como, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. Le quote per la vittoria del Bologna favorito sono abbastanza plafonate sul @1.80 come su Sisal e Snai mentre il pareggio si gioca @3.60 su Lottomatica e la vittoria esterna @4.35 su Goldbet.

Pronostico Bologna-Como, le nostre scommesse

Il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle nove gare interne contro il Como in Serie A (5V, 3N); l’unico successo dei lariani in casa dei rossoblù nella competizione risale al 4 marzo 1951 (0-2). Il Bologna ha realizzato ben 12 reti nelle ultime sei partite casalinghe di Serie A (una media di due a incontro); in generale, da inizio novembre, solo la Roma (16) ha segnato di più davanti ai propri tifosi dei felsinei nella competizione (12, appunto, come l’Inter). Il Como non vince da sette trasferte in Serie A (3N, 4P), ovvero da Atalanta-Como 2-3 del 24 settembre scorso; la formazione lariana è una delle due squadre, con il Venezia, ad aver guadagnato meno punti fuori casa nel massimo torneo (tre per entrambe).

Risultato Esatto di Bologna-Como, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 1-2.

