I bianconeri rientrano dall’amarezza di Champions League (dove sono comunque passati, ma ai sedicesimi) ospitando l’Empoli all’Allianz Stadium per la 23° giornata di Serie A da non sbagliare per i ragazzi di Motta scesi al 5° posto. Pronostico Juventus-Empoli 2 febbraio 2025.

Pronostico Juventus-Empoli 2 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Juventus-Empoli, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Lo scudetto sembra già andato per la Juventus al 5° posto con 37 punti, 16 in meno della capolista Napoli contro cui ha perso 1-2 al Maradona proprio lo scorso turno. Anche lo 0-2 interno contro il Benfica di mercoledì ha lasciato l’amaro in bocca sulla squadra di Motta sempre criticato.

L’Empoli è al 14° posto con 21 punti dopo l’1-1 col Bologna, per una squadra che non vince da 7 turni, e in questo arco di tempo ha raccolto solo 2 punti da altrettanti pareggi. Un pareggio anche all’andata, lo 0-0 interno contro la Juve.

Probabili Formazioni Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

Statistiche scommesse Juventus-Empoli

-La Juventus ha pareggiato le ultime due sfide di Serie A contro l’Empoli e più in generale non ha trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1P), dopo che aveva vinto ben 10 delle 11 precedenti (1P).

-L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 14 gare giocate in Serie A domenica alle 12:30 (4N, 9P).

-La Juventus è l’unica squadra imbattuta in casa in questa Serie A, ma anche quella che ha collezionato più pareggi in incontri domestici nel torneo in corso (sette).

Guida TV Serie A: dove vedere Juventus-Empoli?

Juventus-Empoli, domenica 2 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote Juventus-Empoli, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. La Juventus è favorita @1.40 di quota massima su Sisal mentre l’Empoli si gioca @9 su Goldbet, col pareggio @4.75 su Snai.

Pronostico Juventus-Empoli, le nostre scommesse

La Juventus ha vinto l’80% delle sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (12V, 2N, 1P). L’Empoli è l’unica squadra che non ha trovato alcun successo nelle ultime sette giornate di Serie A (2N, 5P) e quella che nel periodo in generale ha raccolto meno punti, due, ovvero una media di 0.3 a incontro, nettamente più bassa rispetto a quanto ne aveva registrati in media nelle prime 15 giornate di questo torneo: 1.3.

Risultato Esatto di Juventus-Empoli, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 3-0, 1-0, 0-1.

