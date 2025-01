Domenica pomeriggio, alle ore 15:00 dallo Stadio Franchi, i viola ospitano il Genoa in questa sfida valida per la 23° giornata di Serie A che abbiamo analizzato con probabili formazioni, comparazione migliori quote, guida tv, statistiche e Pronostico Fiorentina-Genoa 2 febbraio 2025.

Pronostico Fiorentina-Genoa 2 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Fiorentina-Genoa, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

La Fiorentina ha messo fine al digiuno di vittorie grazie all’importante 2-1 della scorsa settimana all’Olimpico contro la Lazio, e ora torna in casa al Franchi dove vuole tornare a fare bottino pieno dopo 3 partite senza successi sotto al proprio pubblico (2 sconfitte e 1 pareggio), per difendere anche l’attuale 6° e ultimo posto valido per l’Europa.

Il Genoa è al 12° posto con 26 punti, esattamente 10 in meno dei viola contro cui hanno perso 0-1 anche all’andata a Marassi. Il Grifone dal 2-0 sul Monza, seconda vittoria nelle ultime 3 giornate, intervallate dal 1-3 perdente sul campo della Roma.

Probabili Formazioni Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Gudmundsson; Kean. All. Palladino.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Statistiche scommesse Fiorentina-Genoa

-La Fiorentina ha trovato il successo in quattro dei cinque confronti più recenti contro il Genoa (1N) e in generale è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 (5V, 8N).

-Il Genoa ha pareggiato 39 incontri di Serie A contro la Fiorentina (a fronte di 18 successi e 48 sconfitte), più di quanti ne abbia registrati contro ogni altra avversaria nella competizione; infatti, ben 12 delle ultime 20 sfide tra queste due formazioni sono terminate in parità (sei successi viola e due rossoblù).

-Il Genoa è la squadra che ha tenuto la porta inviolata più volte da inizio dicembre ad oggi in Serie A: sei in nove partite, tanti clean sheet quanti aveva registrato nelle precedenti 28.

-Patrick Vieira ha perso solo due delle prime 10 gare sulla panchina del Genoa in Serie A, a fronte di quattro successi e quattro pareggi; l’ultimo tecnico rossoblù che ha vinto almeno cinque delle prime 11 partite con questa formazione nella competizione è stato Manlio Bacigalupo, nel 1950.

Guida TV Serie A: dove vedere Fiorentina-Genoa?

Fiorentina-Genoa, domenica 2 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Fiorentina-Genoa, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. La Fiorentina si gioca @1.65 su NetBet per la vittoria, mentre il Genoa è offerto @5.30 su Goldbet, con la X @3.80 su Sisal.

Pronostico Fiorentina-Genoa, le nostre scommesse

La Fiorentina è imbattuta da 25 incontri casalinghi contro il Genoa in Serie A (12V, 13N). Dopo una serie di cinque successi interni consecutivi, la Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1N, 2P); l’ultima volta che ha giocato più incontri domestici di fila senza trovare i tre punti sotto la gestione di un singolo allenatore risale a gennaio 2021.

Il nostro pronostico Fiorentina-Genoa: 1 @1.65 NetBet

Risultato Esatto di Fiorentina-Genoa, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-2, 1-1.

