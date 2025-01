La sfida più attesa della 23° giornata di Serie A si gioca domenica alle ore 18:00 da San Siro dove va in scena il derby della Madonnina, ovvero il derby di Milano con i nerazzurri che guardano dall’alto i rossoneri in campionato, ma anche in Champions League dove entrambe hanno giocato in settimana, con diverse fortune. Pronostico Milan-Inter 2 febbraio 2025.

Pronostico Milan-Inter 2 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Milan-Inter, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Il Milan mercoledì ha perso l’occasione di entrare nella top-8 di Champions League, perdendo malamente 1-2 a Zagabria, e ora la squadra di Conceicao si rituffa in campionato dove ha vinto 2 delle ultime 3 giornate, ma è ancora fuori dalle prime 6 posizioni che valgono l’Europa, con 2 punti di ritardo dalla Fiorentina.

L’Inter è al 2° posto con 50 punti, tre in meno del Napoli (ma anche una partita giocata in meno rispetto ai partenopei). Missione centrata invece per i ragazzi di Inzaghi che col comodo 3-0 sul Monaco sono direttamente agli ottavi di Champions, e Lautaro Martinez è definitivamente tornato con una tripletta. Il Toro illuse l’Inter col primo dei due gol nerazzurri nel derby di Supercoppa a Ryad, vinto clamorosamente in rimonta per 3-2 dal Milan che vinse 2-1 anche il derby d’andata.

Probabili Formazioni Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Statistiche scommesse Milan-Inter

-Il Milan ha vinto gli ultimi due derby di Milano contro l’Inter considerando tutte le competizioni, tanti successi quanti nei 13 precedenti (2N, 9P).

-L’Inter ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime sette gare fuori casa in campionato, registrando un punteggio aggregato di 23-0.

-Considerando gli scontri diretti tra le prime otto squadre attualmente in classifica, il Milan è la formazione che ha ottenuto meno punti in questa Serie A, appena cinque (1V, 2N, 4P) – tuttavia, il suo successo contro queste avversarie è arrivato proprio contro l’Inter, nel girone d’andata.

Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Inter?

Milan-Inter, domenica 2 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote Milan-Inter, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. Inter favorita per il ritorno alla vittoria nel derby dopo 2 ko, con quota massima @2.00 su William Hill mentre si gioca @1.95 su Sisal e Bet365; la vittoria del Milan si gioca @3.90 su Lottomatica e NetBet, e il pareggio @3.60 su Goldbet e @3.55 su Snai.

Pronostico Milan-Inter, le nostre scommesse

L’Inter è la squadra che ha battuto più volte il Milan Serie A (70), oltre ad essere la formazione che ha segnato più reti contro i rossoneri nella competizione (259); dall’altra parte, i nerazzurri hanno pareggiato più gare contro il Milan rispetto a quanto fatto contro qualsiasi altra avversaria nel torneo (56). Dopo 2 ko è giunto il momento del ritorno alla vittoria dell’Inter nel derby della Madonnina.

Pronostico Special Milan-Inter del 02.02.2025

Per il derby della Madonnina aggiungiamo un altra giocata special. Il bilancio tra Inter e Milan negli ultimi sette derby in Serie A (cioè da quando Simone Inzaghi è allenatore dei nerazzurri) è in perfetto equilibrio, con tre successi per parte e un pareggio; in questo parziale i rossoneri hanno sempre subito gol nel corso del primo tempo e in generale l’ultima volta che i nerazzurri non sono andati a segno prima dell’intervallo risale al febbraio 2020. Non è proprio un raddoppio pieno ma ci piace e segnaliamo questa quota per il derby della madonnina.

Pronostico Special Milan-Inter: INTER SEGNA NEL 1°TEMPO @1.95

Risultato Esatto di Milan-Inter, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.