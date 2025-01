Domenica sera all’Olimpico, ore 20:45, subito dopo le emozioni del derby di Milano, si gioca un altro big match della 23° giornata di Serie A, quello tra i giallorossi di Ranieri e i partenopei di Conte al comando della classifica del campionato di calcio italiano. Pronostico Roma-Napoli 2 febbraio 2025.

Pronostico Roma-Napoli 2 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Roma-Napoli, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

La Roma è al 9° posto ma la situazione è parecchio migliorata nella capitale; i giallorossi arrivano da 2 vittorie, stanno segnando con costanza, e in campionato non perdono da 6 giornate.

Il Napoli può concentrarsi esclusivamente sul campionato, a differenza della Roma che ha giocato anche giovedì in Europa League, e questo si vede, con la formazione di Antonio Conte al comando con 53 punti, tre in più dell’Inter (ma anche una partita in più rispetto ai nerazzurri). Il Napoli è reduce da un pilottò di 7 vittorie, le ultime 2 molto importanti a Bergamo contro l’Atalanta (3-2) e in casa contro la Juve (2-1). Un Napoli che ha vinto 1-0 anche all’andata in casa contro la Roma.

Probabili Formazioni Roma-Napoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Statistiche scommesse Roma-Napoli

-Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare di Serie A contro la Roma (6V, 3N).

-Dopo una serie di quattro successi interni consecutivi contro il Napoli in Serie A, la Roma ha vinto solo due delle ultime otto partite casalinghe contro i partenopei nel torneo, senza inoltre trovare la rete in tre delle quattro più recenti.

-La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare di campionato (4V, 2N), dopo che aveva perso sette delle nove precedenti (2V). Nonostante la Roma di Claudio Ranieri stia tentando in media meno tiri a partita in questa Serie A rispetto a quanto fatto tra Ivan Juric e Daniele De Rossi (12.1 v 15.3), con l’attuale tecnico sta segnando più gol in media a incontro (1.9 v 1.2); lo stesso vale per i tiri subiti: la squadra subisce in media di più (13 v 11.9), ma concede meno reti (1.1 v 1.4).

-Il Napoli viene da una striscia di sette successi consecutivi in Serie A. Il Napoli è la squadra che ha tentato più conclusioni in media per 90 minuti nella Serie A in corso in situazioni di parità: 15; inoltre, quella dei partenopei è la formazione che ha vinto più gare in cui è andata in vantaggio (17, su 18).

Guida TV Serie A: dove vedere Roma-Napoli?

Roma-Napoli, domenica 2 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Roma-Napoli, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. Trasferta insidiosa ma i bookmakers premiano il Napoli vincente @2.35 praticamente ovunque, ad iniziare da Snai e Sisal mentre la vittoria della Roma si gioca @3.15 su Lottomatica, col pareggio @3.20 su NetBet.

Pronostico Roma-Napoli, le nostre scommesse

Tra campionato e coppa il Napoli non pareggia da ben 11 partite, e la trasferta dell’Olimpico potrebbe essere l’occasione giusta per spezzare questo trend. La Roma è in ripresa, ma non ancora del tutto guarita, e ha giocato anche in settimana. Il fattore campo è però ancora dalla parte dei giallorossi e già lo scorso anno queste due squadre hanno pareggiato 2-2 nel girone di ritorno, anche se in quell’occasione si giocava al Maradona. Azzardiamo una X secca.

Pronostico Special Roma-Napoli, Serie A

Per questo big match non ci accontentiamo solo dell’azzardo sulla X, ma puntiamo anche su una partita da poche reti. Ben 6 degli ultimi 8 precedenti tra giallorossi e partenopei si sono chiusi sotto i 3 gol totali, proviamo Under.

Risultato Esatto di Roma-Napoli, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-2, 0-1.

