La 36° giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona, con i partenopei che vogliono blindare il secondo posto su un Bologna che ha incassato solo 1 punto nelle ultime 3 giornate di campionato e ha detto addio ad un altra qualificazione europea per il prossimo anno. Pronostico Napoli-Bologna 11 maggio 2026.

Pronostico Napoli-Bologna 11 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Bologna match valido per la 36° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli (2V, 3N), dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro questa avversaria.

Il Bologna ha ottenuto solo 12 punti dei 49 che ha in classifica in questa Serie A nelle sfide disputate contro le avversarie attualmente nella metà alta della classifica, meglio solo di Hellas Verona (nove), Pisa (cinque) e Lecce (quattro) e alla pari di Cremonese e Cagliari. Il Bologna non ha trovato la rete in nessuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Juventus, Roma e Cagliari).

Il Napoli ha all’attivo 70 punti in classifica in questa Serie A, frutto di 21 vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. Il Napoli è rimasto imbattuto in 27 delle ultime 28 gare casalinghe di Serie A (unico ko contro la Lazio il 18 aprile), trovando il successo in ben 20 di questi incontri (7N). Solo Atalanta (717) e Roma (778) hanno guadagnato più possessi nel terzo centrale di campo rispetto a Napoli (696) e Bologna (696) in questa Serie A.

Probabili Formazioni Napoli-Bologna

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Bologna?

Napoli-Bologna, lunedì 11 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Napoli-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Bologna

Nessuna delle ultime 12 gare casalinghe del Napoli contro il Bologna in Serie A è terminata in parità: nove successi azzurri e tre rossoblù nel parziale – l’ultimo incontro concluso in equilibrio tra le due formazioni in casa dei partenopei risale al 16 gennaio 2012: 1-1, con le reti di Robert Acquafresca ed Edinson Cavani. Cerchiamo di interrompere questo trend scommettendo proprio sul ritorno al pareggio che manca da troppo per queste due formazioni.

PRONOSTICO: PAREGGIO @4.20

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Napoli-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 2-0.

Scott McTominay ha segnato nove gol in questo campionato: il calciatore scozzese può diventare il secondo centrocampista in doppia cifra di gol in due diverse stagioni di Serie A con la maglia del Napoli negli ultimi 90 anni, dopo Marek Hamsík (quattro volte).

Il Napoli è la squadra contro cui Riccardo Orsolini ha giocato più incontri senza segnare in Serie A: zero marcature in ben 13 confronti; a quota otto centri in questo campionato, può diventare il terzo giocatore del Bologna a realizzare almeno nove gol in quattro differenti stagioni di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Giuseppe Signori e Marco Di Vaio.

Risultati Free Pick Serie A 2025-2026

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

Fiorentina-Sassuolo: GOL SI @1.70❌

Napoli-Cremonese: 1 PRIMO TEMPO @1.80✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.88✅

Juventus-Milan: X PRIMO TEMPO @2.20✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.