Il posticipo di lunedì sera, ore 20:45, si giocherà in Sardegna, col Cagliari a caccia di punti salvezza contro una Lazio che invece corre per le posizioni nobili ma che ha giocato anche in Europa League, seppure col lusso di avere già in tasca la qualificazione alla seconda fase. Pronostico Cagliari-Lazio 3 febbraio 2025.

Pronostico Cagliari-Lazio 3 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Cagliari-Lazio, match valido per la 23° giornata della Serie A 2024-2025, il campionato di calcio italiano in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Il Cagliari è 15° con 21 punti, solo 1 punto in più rispetto alla zona retrocessione, e dopo aver fatto 7 fondamentali punti in 3 giornate, nell’ultimo turno i sardi sono tornati a perdere 0-2 nella trasferta di Torino contro i Granata.

La Lazio è al 4° posto, una posizione che vale l’Europa che conta e che i biancocelesti vogliono difendere rimettendosi in modo dopo l’1-2 interno dell’ultimo turno contro la Fiorentina, e non è il primo passo falso recente della Lazio, apparsa un pò in calo dopo un avvio stagionale davvero sopra le attese, e nel girone d’andata batte 2-1 anche il Cagliari all’Olimpico.

Probabili Formazioni Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Statistiche scommesse Cagliari-Lazio

-La Lazio è imbattuta da 19 gare di Serie A contro il Cagliari (16V, 3N). Il Cagliari ha perso tutte le ultime cinque sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A, con un punteggio aggregato di 12-3.

-Il Cagliari ha perso nove gare senza segnare in questa Serie A, nessuna squadra ha fatto peggio (a nove anche il Lecce).

-Il Cagliari è stato sconfitto in cinque delle 11 gare casalinghe di questo campionato.

-Dopo una serie di cinque vittorie consecutive, la Lazio non ha trovato il successo in sei delle ultime nove partite di campionato (2N, 4P), perdendo inoltre la più recente.

-La Lazio è l’unica squadra che non ha ancora pareggiato in trasferta in questa Serie A (6V, 5P).

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Lazio?

Cagliari-Lazio, lunedì 3 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Cagliari-Lazio, 23° giornata Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match valido per la 23° giornata di Serie A. Lazio favorita poco sopra la pari @2.05 su Sisal mentre il Cagliari si gioca @3.70 su Snai, col pareggio @3.50 su Goldbet.

Pronostico Cagliari-Lazio, le nostre scommesse

Nessuna squadra ha subito più gol su palla inattiva rispetto al Cagliari in questa Serie A (14, come il Venezia) – dall’altra parte, la Lazio ha realizzato 13 reti da queste situazioni di gioco, meno solo rispetto all’Inter (16). La Lazio ha segnato una media di 2.3 gol a partita nelle ultime 19 sfide in campionato contro il Cagliari, per un totale di 43 centri.

Risultato Esatto di Cagliari-Lazio, Serie A

Per questa partita di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta come Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

