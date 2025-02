Il Napoli frena, l’Inter ne approfitta e torna al comando delle lavagne delle quote antepost per lo scudetto. Vediamo anche tutti gli altri aggiornamenti e risultati, in attesa del prossimo turno del campionato di calcio italiano dove ci sarà il big match Juventus-Inter, derby d’Italia in campo domenica sera. Risultati Serie A giornata 24.

Risultati Serie A giornata 24: il Napoli frena, l’Inter torna avanti per lo scudetto

Vediamo i risultati della 24° giornata di Serie A. Il Como gioca meglio ma vince la Juventus per 1-2. Torna al successo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e lo fa rifilando ben 5 reti all’Hellas Verona al Bentegodi. Vittoria esterna importantissima per il Milan di Sergio Conceicao, che espugna il Castellani battendo l’Empoli per 0-2, in rete anche il nuovo acquisto Gimenez.

Pari e patta tra Torino e Genoa: finisce 1-1. Nel lunch match domenicale, vittoria di misura della Roma a Venezia. Il Cagliari di Davide Nicola vince la sfida salvezza contro il Parma tra le mura amiche facendo uno step importante verso la salvezza. La Lazio continua a correre verso un posto in Champions League sommergendo di gol il Monza di Bocchetti (a fine partita verrà ufficializzato il ritorno in panchina di Alessandro Nesta). Finisce a reti bianche la sfida del via del Mare tra Lecce e Bologna.

Nel posticipo serale della domenica il Napoli non va oltre l’1-1 contro l’Udinese al Maradona. L’Inter ne approfitta vincendo 2-1 il posticipo del lunedì contro la Fiorentina.

Una frenata inaspettata che mette a rischio la corsa allo scudetto del Napoli e che vede l’Inter avvicinarsi sempre più in classifica. Se solo una settimana fa gli esperti di Planetwin365 e bet365 davano come favorita per il titolo la squadra di Conte, dopo l’inaspettato stop casalingo c’è il controsorpasso Inter: i nerazzurri, dopo i 2,10 della scorsa settimana, tornano favoriti a 1,80, con il Napoli a 2,20, in salita rispetto a 1,75. Nel testa a testa tra le due squadre può inserirsi solo l’Atalanta, su 888sport e Snai, il successo finale dei giocatori di Gian Piero Gasperini si gioca a 10, stessa quota dell’ultima rilevazione.

Quote Capocannoniere: corsa a due tra Kean e Retegui

Quattro gol per far capire chi comanda e staccare i diretti inseguitori per il titolo di capocannoniere. Mateo Retegui rifila un poker al Verona e sale a 20 centri in Serie A. Il primo rivale dell’attaccante dell’Atalanta è Moise Kean, salito a 15 dopo la doppietta all’Inter nel recupero, in una sfida tutta azzurra. I cinque gol di differenza fanno crollare le quote per il titolo: su Planetwin365 e Goldbet, infatti, vale 1,12 la vittoria del centravanti di Gasperini, in calo rispetto a 1,50 di quindici giorni fa, con Kean lontano a 5,50.

Crollano invece le possibilità di Marcus Thuram, fermo a 13 centri: il primo posto al termine della stagione nella classifica dei marcatori vale 11, in deciso aumento rispetto a 3,75 della settimana scorsa. Più staccato, in lavagna a 31, il terzetto composto da Lautaro Martinez, Ademola Lookman e Romelu Lukaku.

Quote Retrocessione: il Parma inizia a rischiare. Sassuolo già in A per i book

Il 2-1 di Cagliari è il secondo scontro salvezza di fila perso dal Parma, dopo l’1-3 interno con il Lecce, e la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate di Serie A. Gli emiliani restano terzultimi in classifica e la loro situazione si fa difficile anche nelle quote salvezza: la retrocessione dei gialloblù si gioca a 1,66 su William Hill e 2 su Sisal, contro il 2,25 della scorsa settimana.

Più in basso degli uomini di Fabio Pecchia solo il Monza, a 1,10, e il Venezia a 1,20, stabili dopo i ko contro Lazio e Roma. Discorso opposto invece per i sardi che balzano, in lavagna, da 4 a 7,50. Nonostante le sconfitte contro Milan e Atalanta, limitano i danni Empoli e Verona, offerti a 3,50 e 4. Lo 0-0 del Via del Mare contro il Bologna lancia il Lecce da 3,75 a 5,50, forte del + 4 sul terzultimo posto. Naviga ancora in acque tranquille il Como, a 9, nonostante il terzo risultato negativo di fila. Si sale a 17 per il Genoa dopo l’1-1 dell’Olimpico di Torino.

Chi salirà invece dalla Serie B? Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle quote sul campionato di calcio cadetto. Cinque punti di vantaggio sul Pisa secondo e nove dallo Spezia terzo. Il Sassuolo (grazie alla vittoria di Mantova e alla frenata delle due dirette inseguitrici) vola spedito verso la serie A, tanto che il primo posto è a bassa quota a 1,10 su Better e Betflag.

Perde in casa il Pisa, sconfitto a sorpresa in casa dal Cittadella. Non ne approfitta però lo Spezia, fermato sul pari dal Palermo: il salto di categoria delle due squadre non si sposta da sette giorni fa e vale rispettivamente 1,15 e 1,75. Chi invece rosicchia punti alle due squadre è la Cremonese, vittoriosa sul Sudtirol: la Serie A per i ragazzi di mister Stroppa è in lavagna a 3,75, in calo rispetto alla scorsa settimana, quando era offerta a 5,50. Più staccate, infine, Palermo, Bari e Cesena, pagate 5,50, 6 e 7. Infine, si gioca a 7 la ‘sorpresa’ Sampdoria, attualmente quattordicesima in classifica ma reduce da due vittorie consecutive.

Betting Trends Serie A: Torino sempre d’oro per le scommesse su Under

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo assistito a sole 3 vittorie delle squadre di casa, con altrettanti pareggi e 4 vittorie esterne. In queste 10 partite le scommesse Over-Under 2.5 gol si chiudono esattamente sul 50% mentre sono state 6 le partite da Gol SI con entrambe le squadre a segno rispetto ai 4 Gol No.

Il Monza rimane la peggior squadra come rendimento interno (6 punti in 12 partite) anche se i brianzoli una vittoria nelle ultime 5 interne l’hanno fatta, rispetto all’Empoli che invece è in crollo e ha fatto solo 1 punto nelle ultime 5 al Castellani. In trasferta da evitare invece il Venezia che lontano dalla Laguna è l’unica squadra che non ha mai vinto in trasferta (0-4-8).

Dopo 4 Over consecutivi la Lazio è la miglior squadra per puntare su molte reti, con O/U 18-6 (3.2 gol totali di media nelle partite dei biancocelesti), davanti anche ad Inter, Verona e Parma che sono O/U 16-8. Si allunga ancora a 6 partite la striscia da Under del Torino che arriva a O/U 7-17 con 2.2 gol totali a partita; i granata sono nettamente i migliori da Under per le scommesse di Serie A. Solo 1 Over nelle ultime 16 partite del Torino.

Prossimo turno: 25° giornata col derby d’Italia Juve-Inter

Vediamo le sfide del prossimo turno, la 25°giornata di Serie A dal 14 al 17 febbraio, con quote principali e vediamo anche le prime percentuali di puntate degli scommettitori di Planetwin365. Si inizia con l’anticipo del venerdì Bologna-Torino, con i felsinei favoriti ampiamente sotto la pari e che hanno già raccolto il 53% delle prime puntate rispetto al 19% che punta sui granata.

Sabato altre tre partite, al via con Atalanta-Cagliari, anche se la sfida più attesa è Lazio-Napoli. I partenopei giocano in trasferta ma sono di poco favoriti @2.50 contro i biancocelesti che hanno battuto la squadra di Conte in Supercoppa qualche settimana fa, ma si prendono @2.80 per un altro successo ed è appoggiato dal 33% contro il 37% che sta andando sul successo esterno del Napoli. A chiudere il sabato alle 20:45 da San Siro ci sono Milan-Verona.

La giornata più importante è la domenica con 5 partite in programma, ad iniziare dal lunch match del Franchi tra Fiorentina-Como, anche se tutta l’attesa è per le ore 20:45 quando a Torino andrà in scena un importante derby d’Italia: Juventus-Inter. Le prime quote vanno sugli ospiti @2.25 con i bianconeri @3.10 e il pari @3.30. Le prime puntate vanno sull’Inter vincente al 42% contro il 30% che punta sulla Juve e un corposo 32% sul pareggio, un grande classico dei bianconeri quest’anno. A chiudere il turno il posticipo di lunedì sera a Marassi con Genoa-Venezia. Il grifone è favorito sotto a 2 di quota e col 48% delle preferenze.

