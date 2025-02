Rubrica dedicata alla Serie A con le probabili formazioni e le migliori statistiche per le scommesse su tutti i match del campionato di calcio in programma dal 14 al 17 febbraio 2025 in un click, con Multipla in quota @5.37. Pronostici Serie A giornata 25.

BOLOGNA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto tre delle ultime cinque sfide in Serie A contro il Torino (1N, 1P). Il Torino non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime otto trasferte di Serie A contro il Bologna (5N, 3P).

-Il Bologna ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite contro il Torino in Serie A.

-Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le sei gare disputate nel 2025 in Serie A (2V, 4N).

-Il Bologna ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato.

-Il Torino ha pareggiato ben sei delle ultime sette gare di Serie A (1V): dallo scorso Natale in avanti sono almeno due pareggi in più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei.

-Il Torino è imbattuto da cinque trasferte di Serie A (1V, 4N)

-Torino (1370’) e Bologna (1326’) sono le due formazioni che hanno trascorso più minuti di gioco con il punteggio in parità in questa Serie A (recupero incluso); in queste situazioni i rossoblù hanno subito in media 7.5 tiri in media nei 90 minuti, la più bassa nel torneo in corso.

ATALANTA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, de Roon, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-Atalanta e Cagliari non hanno pareggiato neanche uno degli ultimi 19 confronti in Serie A, con 11 successi nerazzurri e otto rossoblù nel parziale; l’ultima volta che le due formazioni hanno chiuso in parità una sfida nella competizione risale al 20 gennaio 2013.

-Il Cagliari ha vinto ben quattro delle ultime sei trasferte contro l’Atalanta in Serie A (2P), dopo che non aveva trovato neanche un successo nelle 14 precedenti (4N, 10P).

-Nonostante l’Atalanta non abbia trovato il successo in cinque delle ultime sette gare di campionato (4N, 1P), ha vinto due delle tre più recenti (1N), tra cui il 5-0 contro l’Hellas Verona lo scorso sabato.

-Appena quattro dei 24 punti conquistati dal Cagliari in questo campionato sono stati ottenuti contro avversarie attualmente nel lato sinistro della classifica: da questo punto di vista, solo il Lecce ha fatto peggio (due).

-Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 5P).

-Atalanta (15) e Cagliari (13) sono le due squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A.

LAZIO-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte.

STATISTICHE

-Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N, 3P) ma ha vinto ben otto delle ultime 11 trasferte contro la Lazio in Serie A (1N, 2P).

-Nonostante la Lazio occupi una delle prime quattro posizioni in classifica in Serie A dopo 24 gare giocate per la prima volta dal 2019/20, i biancocelesti hanno trovato il successo solo in una delle ultime cinque partite casalinghe in campionato (2N, 2P), proprio in quella più recente, contro il Monza.

-Dopo una serie di sette successi consecutivi in Serie A, il Napoli ha pareggiato le due partite più recenti.

MILAN-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Jimenez, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz, Tchatchoua; Niasse, Duda; Bradaric, Suslov, Sarr; Mosquera. All. Zanetti.

STATISTICHE

-Il Milan ha vinto tutte le ultime otto gare di Serie A contro l’Hellas Verona che non ha mai vinto in trasferta contro il Milan (13N, 19P) e neanche contro l’Inter; dalla sua prima stagione di Serie A nel 1957/58 è infatti la squadra che ha giocato più volte in un singolo stadio (San Siro) senza trovare il successo: 24 pareggi e 41 sconfitte in 65 precedenti.

-Nonostante l’Hellas Verona abbia segnato solo una rete nelle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A, i veneti hanno complessivamente realizzato 66 gol contro i rossoneri nella competizione, solo contro la Fiorentina (71) ne contano di più (66 anche contro la Lazio).

-Il Milan ha vinto 11 degli ultimi 15 incontri di Serie A contro avversarie nelle ultime sei posizioni in classifica a inizio giornata, rimanendo sempre imbattuto nel parziale (4N) – in particolare, con Sérgio Conceição ha vinto tutte le ultime tre gare in campionato contro avversarie che si sono presentate alla sfida nel lato destro della classifica.

-L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (3V, 1N), dopo che aveva registrato una serie di sei sconfitte esterne consecutive nella competizione.

-Il Milan ha vinto solo due delle ultime otto gare casalinghe in campionato (5N, 1P); tuttavia, più in generale, nessuna formazione ha mantenuto più volte la porta inviolata rispetto ai rossoneri in casa in questa Serie A (sei, come Napoli e Juventus).

FIORENTINA-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Gudmundsson, Folorunsho; Beltran. All. Palladino.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas.

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro gare senza subire gol contro il Como.

-La Fiorentina ha conquistato più di 40 punti dopo le prime 24 gare in una stagione di Serie A (42) solo per la terza volta negli ultimi 16 tornei.

-La Fiorentina ha vinto ben sette delle ultime 10 gare casalinghe in questo campionato (1N, 2P) e in generale solo il Napoli (28) e l’Inter (27) hanno ottenuto più punti in casa nella Serie A in corso rispetto alla Viola (24, al pari della Lazio).

-Il Como ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato (1V), tra cui le tre più recenti e ha ottenuto solo sette dei suoi 22 punti in classifica in questo campionato in gare esterne, il 32%: solo il Venezia (25%) ha registrato una percentuale più bassa di punti conquistati in trasferta rispetto al totale nel torneo in corso.

-Solamente il Parma (29) ha subito più gol del Como (26) nei secondi tempi di questo campionato – dall’altra parte solo Napoli (otto) e Juventus (10) ne hanno concessi meno della Fiorentina (12, come l’Atalanta).

MONZA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Lekovic, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota, Ganvoula. All. Nesta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

STATISTICHE

-Il Lecce è imbattuto nelle cinque partite contro il Monza in Serie A (2V, 3N).

-Sia Monza che Lecce hanno trovato il gol in quattro delle cinque sfide tra loro in Serie A.

-Il Monza ha perso ben 15 delle 24 partite in questo campionato, record negativo al pari dell’Hellas Verona. Nessuna squadra ha vinto meno match del Monza in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: due, al pari di Southampton e Bochum.

-Il Monza è la squadra che ha guadagnato meno punti nelle sfide contro formazioni attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A (sette in 11 match), il Lecce ne ha invece conquistati ben 22 in 12 gare (nono posto in questa graduatoria).

-Lecce (12) e Monza (11) sono le due squadre ad aver subito più reti negli ultimi 15 minuti del primo tempo in questa stagione di Serie A.

UDINESE-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Atta, Lovric, Kalstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Kouamé, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro l’Empoli in Serie A (2V, 4N). Udinese ed Empoli hanno pareggiato tutte le tre sfide più recenti in campionato ma l’Udinese è rimasta imbattuta in 13 delle 15 gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A (8V, 5N), realizzando il doppio dei gol dei toscani (26 vs 13).

-L’Udinese ha pareggiato quattro delle ultime sette partite di campionato (1V, 2P).

-L’Empoli ha perso sette delle ultime nove partite di campionato (2N), incluse le due più recenti.

-L’Empoli è l’unica squadra a non aver guadagnato alcun punto con gol segnati nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato (solo tre reti segnate nel periodo), il club toscano è anche quello che ha perso più punti (14) con reti subite negli ultimi 30 minuti di gioco.

PARMA-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Hernani, Keita; Cancellieri, Bernabé, Man; Bonny. All. Pecchia.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Dybala, El Shaarawy; Shomurodov. All. Ranieri.

STATISTICHE

-La Roma è la squadra contro cui il Parma ha perso più partite nella sua storia in Serie A: 34 vittorie giallorosse in 55 precedenti, completano 11 successi emiliani e 10 pareggi. Un solo pareggio tra Parma e Roma nelle ultime 15 sfide in Serie A (tre successi dei ducali e 11 vittorie dei capitolini).

-Il Parma ha vinto le ultime due partite casalinghe contro la Roma in campionato (entrambe senza subire gol per 2-0).

-Dopo tre sconfitte di fila, il Parma potrebbe perdere quattro match consecutivi per la prima volta in questo campionato; gli emiliani non registrano infatti almeno quattro sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra aprile e maggio 2021 (nove in quel caso).

-Dopo una serie di 13 trasferte senza alcun successo in campionato (7N, 6P), la Roma ha vinto le ultime due gare esterne contro Udinese e Venezia.

-La Roma è la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (sette sui sette calciati); in aggiunta, il 20% delle reti dei giallorossi nella Serie A 2024/25 è arrivata su rigore (altro record).

JUVENTUS-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Kelly; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide contro la Juventus in campionato (1V, 2N).

-Dopo il 4-4 nel match d’andata dello scorso 27 ottobre, Juventus e Inter potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la quarta volta nella storia, dopo il 2001/2002, il 1994/1995 e il 1988/1989.

-La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 partite casalinghe contro l’Inter in campionato (7V, 3N), l’unico successo nerazzurro nel periodo all’Allianz Stadium in Serie A è arrivato il 3 aprile 2022 (0-1 con gol di Hakan Çalhanoglu su rigore).

-La Juventus ha vinto gli ultimi due match di campionato e potrebbe ottenere tre successi di fila per la prima volta in questa Serie A.

-La Juventus è l’unica squadra ancora imbattuta in gare casalinghe in questa stagione di Serie A (5V, 7N); nessuna squadra ha però pareggiato più partite interne dei bianconeri nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: sette, al pari del Getafe.

-L’Inter è la squadra che ha guadagnato più punti in media e l’unica ancora imbattuta considerando le sfide in questo campionato tra le prime cinque squadre attualmente in classifica in Serie A: 2.0 punti per i nerazzurri (otto in quattro match), la Juventus invece ne conta 1.2 di media (sei in cinque gare).

-L’Inter ha perso l’ultima trasferta di campionato (3-0 contro la Fiorentina) e non registra due sconfitte fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra febbraio e marzo 2023 (contro Bologna e Spezia in quel caso). I nerazzurri vantano comunque il miglior attacco (30 gol in 12 match) e la miglior difesa in trasferta (nove reti subite, primato condiviso con il Napoli), nel campionato in corso.

-Da una parte l’Inter è la formazione che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (17) in questo campionato, dall’altra la Juventus è quella che in percentuale ha subito più reti da calcio da fermo (43% – 9/21).

GENOA-VENEZIA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

STATISTICHE

-Il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Genoa in Serie A (1V, 3N).

-Tra le squadre affrontate almeno in cinque gare casalinghe in Serie A il Venezia è quella contro cui il Genoa vanta la più alta percentuale di vittorie (88% – sette vittorie in otto sfide interne).

-Dopo una striscia di 10 gare al Ferraris senza successi in campionato (6N, 4P), il Genoa ha vinto le due partite casalinghe più recenti senza subire gol.

-Il Venezia è l’unica squadra che non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato (4N, 8P); i lagunari sono infatti la formazione che ha guadagnato meno punti fuori casa (quattro) e subito più reti in esterna (24) nella Serie A 2024/25.

-Il Venezia ha subito gol in tutte le ultime 19 partite di campionato, striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente in Serie A; l’ultimo clean sheet dei lagunari nella competizione risale proprio al match d’andata contro il Genoa (2-0, lo scorso 21 settembre).

