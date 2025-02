Per la venticinquesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 12.30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, scendono in campo i padroni di casa della Fiorentina, opposti al Como. Pronostici Serie A: Fiorentina-Como, quote scommesse, formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

La Fiorentina, arriva a questa partita casalinga, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesta in classifica con 42 punti, in piena corsa per un posto in Champions League la prossima stagione.

La squadra toscana, viene da 10 punti raccolti, nelle ultime 5 partite giocate, frutto di tre vittorie, l’ultima ottenuta in casa contro l’Inter, per 3 a 0, un pareggio e una sconfitte.

Il Como, arriva a Firenze, sedicesimo in classifica con 22 punti, con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione ora occupata dal Parma a quota 20.

La squadra lombarda, arriva a questa partita di campionato, dopo aver raccolto solo 3 punti, nelle ultime 5 partite giocate, frutto di 4 sconfitte, l’ultima subita in casa per 2 a 1 contro la Juventus e una vittoria.

Probabili Formazioni Fiorentina-Como di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 25° giornata in Serie A, in programma allo stadio San Siro, tra i padroni di casa della Fiorentiona e la squadra ospite del Como.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic/Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Zaniolo/Colpani; Beltran

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha/Caqueret; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa della Fiorentina e la formazione ospite del Como, valida per la venticinquesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta domenica 16 febbraio 2025 su Dazn dalle ore 12.30.

Le quote offerte dai bookmaker per Fiorentina-Como

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della venticinquesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna della Fiorentina, in questo match contro il Como.

La vittoria interna della Fiorentina è offerta a quota 1.95 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, mentre il successo esterno del Como si gioca a quota 3.90.

Pronostico Fiorentina-Como di Serie A del 16/02/2025

La Fiorentina è in piena corsa per un posto in Champions League, la prossima stagione, mentre il Como è in lotta per non retrocedere la prossima stagione nel campionato cadetto di Serie B. Attenzione che la formazione lombarda, gioca bene a calcio, non sarà una passeggiata per la Fiorentina.

Pronostico: GOL SI, offerto a quota 1.75 su Betflag

Scommessa Speciale: Vittoria Fiorentina + GOL SI, offerta a quota 4.25 su Bet365

Risultato Esatto di Fiorentina-Como di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Fiorentina e Como, valida per la venticinquesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

