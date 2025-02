L’Inter perde derby d’Italia e terreno dal Napoli capolista, anche se le due squadre sono sempre alla pari nelle quote scudetto. Risale la Juve per la top-4 che porta alla Champions League mentre il Monza è sempre più nei guai per la retrocessione. Vediamo anche il prossimo turno in campo dal 21 al 24 febbraio. Risultati Serie A giornata 25.

Risultati Serie A giornata 25: l’Inter frena, il Napoli ringrazia la Juve

Vediamo come è andato l’ultimo turno del campionato di calcio italiano con i risultati della 25° giornata di Serie A, aperta dal Bologna che torna alla vittoria in campionato superando il Torino al Dall’Ara proprio sul finale di gara in un inatteso 3-2 pirotecnico che interrompe la striscia di Under dei granata.

Finisce a reti bianche il match del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Cagliari. La squadra di Gian Piero Gasperini scende in campo con una formazione molto rimaneggiata, anche in vista del ritorno di Champions di martedì, e non va oltre lo 0-0 contro i sardi. È la quarta partita casalinga consecutiva per l’Atalanta senza vittorie.

Pareggio allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Napoli nel big match del sabato. Per gli azzurri allenati da Antonio Conte si tratta del terzo pareggio consecutivo in campionato, un risultato che gli permette comunque di allungare lo stesso sui nerazzurri nonostante la doccia fredda visto che all’87’ la squadra di Conte viene raggiunta sul definitivo 2-2 dalla rete di Dia.

Il Milan continua a credere al 4° posto e seppur a fatica batte a San Siro l’Hellas Verona con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Gimenez, dopo un’azione molto ben orchestrata dai subentrati Jimenez e Leao.

Vittoria esterna pesantissima per il Como, che nel lunch match domenicale espugna il Franchi battendo la Fiorentina per 0-2. La squadra Raffaele Palladino al secondo ko consecutivo dopo quello di Milano contro l’Inter, esce tra i fischi dei propri tifosi.

Reti bianche al Brianteo tra il Monza del rientrante Alessandro Nesta e il Lecce di Marco Giampaolo. Alla fine ne viene fuori un punto per parte che serve ben poco per la lotta salvezza, soprattutto alla squadra di casa.

Vittoria interna netta per l’Udinese, che al BluEnergy Stadium regola con il punteggio di 3-0 l’Empoli. Per la squadra di Roberto D’Aversa solo 2 punti in 10 gare e ora la sua panchina traballa.

La Roma di Claudio Ranieri vince anche a Parma e sale a 9 risultati utili consecutivi in Serie A, dove i giallorossi stanno rinascendo dopo una prima parte di stagione davvero pessima.

La Juventus di Thiago Motta vince il derby d’Italia numero 253 imponendosi all’Allianz Stadium per 1-0 e agguanta così la Lazio al quarto posto. Per i campioni d’Italia è la seconda sconfitta negli ultimi 3 turni di Serie A e i nerazzurri mancano il sorpasso in classifica sul Napoli.

Quote Scudetto: Napoli ed Inter alla pari

Minuti finali ancora fatali per il Napoli, che subisce il pari dalla Lazio in all’87’ minuto e non centra la fuga. Ma l’Inter non ne approfitta, anzi perde terreno dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus e fallisce il sorpasso. La squadra di Conte guadagna un punto su quella di Inzaghi e per lo scudetto si preannuncia una volata a due.

Per gli esperti di Planetwin365 e bet365, infatti, ad oggi non c’è una favorita: il tricolore napoletano vale esattamente come quello interista @1,90. Quote in flessione rispetto alla settimana scorsa, quando lo scudetto nerazzurro era offerto a 1,80 e quello campano a 2,20.

L’unica squadra che avrebbe potuto dare filo da torcere è l’Atalanta, che però impatta 0-0 contro il Cagliari e non approfitta del mezzo passo falso delle prime due squadre in classifica: su Snai e 888sport, il trionfo finale della squadra di Gasperini è in lavagna @9, comunque in leggero calo rispetto a 10 di sette giorni fa.

Quote top-4 Champions League: riprende quota la Juventus

Il gol di Francisco Conceicao contro l’Inter regala il quarto posto in classifica alla Juventus e fa volare i bianconeri nelle quote per la top-4 della Serie A. Gli uomini di Thiago Motta (al terzo successo consecutivo, il quarto nelle ultime cinque partite) avanzano in lavagna da 2 a @1,60 su Godbet e Better, e aumentano il vantaggio sulle rivali.

Buone notizie anche per il Milan che, dopo l’1-0 di San Siro contro il Verona, passa da 4,50 a @3,75. Il 2-2 dell’Olimpico contro il Napoli capolista lascia comunque la Lazio, ora quinta @3,50. Dopo la sconfitta interna contro il Como, crolla invece la Fiorentina, da 4,50 a @9, in leggero vantaggio sul Bologna, proposto @10. Si gioca invece @20 la clamorosa rimonta della Roma: i tre punti a Parma rappresentano il quarto successo nelle ultime cinque gare, ma la zona Champions resta lontana nove punti.

Quote Retrocessione e Serie B: Sassuolo senza avversari per il ritorno in A

Il punto in casa col Lecce, nello scontro salvezza, non è di certo un risultato positivo per il Monza che rimane desolatamente ultimi in classifica, ma primo nelle lavagne antepost per la retrocessione, con i brianzoli ora offerti ad una quota quasi simbolica di @1.08, segnale che i bookmakers hanno già condannato il Monza al ritorno in B.

Non vincono più nemmeno Venezia (3 ko di fila) e Parma (4 sconfitte consecutive), ed è in preoccupante calo anche l’Empoli con 3 sconfitte di fila e 1 solo punto nelle ultime 5. I lagunari retrocessi si giocano @1.18, i ducali @1.57 mentre i toscani rimangono lo stesso più tranquilli @3.25, appena dietro al Verona @3.75. Tre risultati utili consecutivi rialzano anche il Lecce che ora si gioca @6 per il ritorno in cadetteria.

Chi salirà dalla Serie B? I book non hanno dubbi e vedono neroverde. Il Sassuolo, grazie all’ennesima vittoria, viaggia spedito verso la Serie A, complice anche le frenate di Pisa, Spezia e Cremonese. Il primo posto per la squadra di Grosso si gioca @1,05 su Sisal. Pareggiano le dirette inseguitrici: il Pisa impatta 1-1 a Cesena, ma resta la favorita (dopo il Sassuolo) al salto di categoria, offerto @1,20.

Dietro ai toscani, lo Spezia, distante quattro punti e in lavagna @1,75, proprio come sette giorni fa. Non ne approfitta la Cremonese: i ragazzi di Stroppa vengono raggiunti allo scadere dal Bari e perdono una ghiotta occasione per accorciare in classifica. Quota che comunque passa da 3,75 a @3,25. Attenzione al Catanzaro, in serie positiva da otto partite: la promozione dei calabresi si gioca @4,75. Più staccate, infine, Juve Stabia e Palermo, pagate @6 volte la giocata.

Betting Trends: pochi Over nell’ultimo turno di campionato

Nell’ultimo turno di campionato nel 50% dei match il fattore ha ripagato gli scommettitori con 5 vittorie per le squadre di casa, a fronte di 2 vittorie in esterna e 3 pareggi. In particolare, con la vittoria sull’Inter, la Juve si conferma imbattuta in casa (6-7-0), ma con troppe X e il miglior rendimento interno rimane quello del Napoli (9-1-2), al contrario del Monza che ha il peggior rendimento tra le mura amiche (1-4-8). In trasferta invece solo il Venezia aspetta ancora la prima vittoria stagionale (0-4-9).

Sul fronte delle reti nella 25° giornata di Serie A abbiamo assistito a sole 3 partite da Over 2.5 gol a fronte di ben 7 Under, e uno di questi Over è arrivato dalla miglior squadra da Under, il Torino, che nel 2-3 col Bologna ha interrotto una lunga striscia di partite a basso punteggio, anche se i granata rimangono i migliori da Under in questa stagione (O/U 8-17) al contrario della Lazio che è la miglior da Over (O/U 19-6), staccando tutte le altre.

Prossimo turno: 26° giornata di Serie A dal 21 febbraio

Andiamo a vedere le partite della 26° giornata di Serie A in campo da venerdì 21 a lunedì’ 24 febbraio. Come sempre vediamo le prime quote offerte da Planetwin365, e come stanno puntando i proprio scommettitori, con le prime % di preferenze sulle scommesse 1X2. Non si segnalano grandi sfide, a differenza del turno appena concluso.

L’anticipo di venerdì mette di fronte Lecce-Udinese con gli ospiti leggermente favoriti @2.44 sui pugliesi @2.95 e sempre a caccia di punti salvezza, ma al momento il 32% degli scommettitori pensa alla vittoria dei salentini, contro il 38% sui friulani, e c’è anche un corposo 30% per il pareggio.

Al sabato 4 match, con Torino-Milan la sfida più interessante. I granata giocano in casa, ma sono sfavoriti @3.60 contro il @2 di quota alla pari del Milan al momento appoggiata dal 47% degli scommettitori, contro il 26% che va sul Torino. In serata Inter-Genoa, con i nerazzurri chiamati al riscatto, e al ritorno al successo senza se e senza ma, tanto che la squadra di Inzaghi @1.24 ha la quota più bassa dell’intera giornata e il 75% dei primi scommettitori crede nella vittoria dell’Inter, contro il misero 8% che punta sul successo esterno del Grifone, ripagato @11 volte la posta.

Alla domenica ci attendono altre 4 partite, al via col lunch match sul lago visto che si gioca Como-Napoli, una trasferta delicata per la capolista che infatti si gioca @2.15 di quota, comunque favorita e appoggiata dal 43% degli scommettitori, contro un Como @3.47 che prende il 27% delle giocate al momento. In serata Cagliari-Juventus, con i bianconeri favoriti @1.80 in Sardegna, e appoggiati dal 52% delle puntate, contro il Cagliari quotato @4.36, anche se un corposo 21% crede nella vittoria dei padroni di casa.

Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì, Roma-Monza. Ghiotta occasione per i giallorossi che possono allungare la propria striscia positiva anche con una vittoria, quotata@1.32 e appoggiata dal 71% degli scommettitori, anche se un 10% crede nell’impresa del fanalino di coda all’Olimpico, opzione quotata @9 volte la posta.

