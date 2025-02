L’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 20.45, allo stadio Via del Mare, si gioca il match tra i padroni di casa del Lecce e l’Udinese. Pronostici Serie A: Lecce-Udinese del 21/02/2025, quote scommesse e formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Lecce, arriva a questa partita casalinga, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo in classifica con 25 punti, a pari merito con Como e Cagliari.

La squadra salentina, viene da 5 punti raccolti, nelle ultime 5 partite giocate, frutto di una vittorie, due sconfitte e un pareggio ottenuto in trasferta contro il Monza, per 0 a 0 e due sconfitte.

L’Udinese, arriva in Puglia, decimo in classifica con 33 punti, con 9 punti di distacco sulla zona Europa la prossima stagione, ora occupata dalla Fiorentina a quota 42 punti.

La squadra friulana, arriva a questa partita di campionato, in serie positiva da tre giornate, dove ha raccolto due vittorie, ottenute contro Venezia ed Empoli in casa e il pareggio esterno 1 a 1, contro la capolista Napoli.

Probabili Formazioni Lecce-Udinese di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 26° giornata in Serie A, in programma allo stadio Via del Mare, tra i padroni di casa del Lecce e la squadra ospite dell’Udinese.

LECCE: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo.

UDINESE: Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa del Lecce e la formazione ospite dell’Udinese, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta venerdì 21 febbraio 2025 su Dazn dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Lecce-Udinese

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della ventiseiesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria esterna dell’Udinese, in questo match contro il Lecce.

La vittoria interna del Lecce è offerta a quota 3.00 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.00, mentre il successo esterno dell’Udinese si gioca a quota 2.60.

Pronostico Lecce-Udinese di Serie A del 21/02/2025

Partita che profuma di pareggio, questa tra i padroni di casa del Lecce e la squadra ospite dell’Udinese. I salentini arrivano da tre partite dove hanno conquistato 5 punti, l’Udinese addirittura 7 punti. Un pareggio potrebbe accontentare entrambe le formazioni.

Pronostico: Pareggio a quota 3.00 su Eurobet

Scommessa Speciale: Pareggio+GOL Si a quota 4.75 su Bet365

Risultato Esatto di Lecce-Udinese di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Lecce-Udinese, valida per la ventiseiesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

