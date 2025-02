Rubrica dedicata alla Serie A con le probabili formazioni e le migliori statistiche per le scommesse su tutti i match del campionato di calcio in programma dal 21 al 24 febbraio 2025 in un click, con Multipla in quota @4.16. Pronostici Serie A giornata 26.

Pronostici Serie A giornata 26: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 26° giornata di Serie A, in campo dal 21-24 febbraio 2025.

LECCE-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

STATISTICHE

-L’Udinese ha vinto gli ultimi due match contro il Lecce in Serie A senza subire gol. Un solo pareggio tra Lecce e Udinese nelle 16 sfide disputate al Via del Mare in Serie A. Otto successi per i giallorossi e sette per i bianconeri completano il bilancio.

-Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di campionato (1V, 2N) e potrebbe evitare la sconfitta in quattro match consecutivi per la prima volta in questa stagione di Serie A.

-L’Udinese ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1N), tante quante nelle precedenti 13 (2V, 4N, 7P).

-L’Udinese è la squadra che ha segnato più reti in percentuale di testa (28% – 9 su 32) in questo campionato; in generale nessuna formazione ha realizzato più gol in seguito a cross rispetto a quella friulana: 12, al pari di Inter e Atalanta.

PARMA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Balogh, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Man, Bonny, Cancellieri. All. Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Dominguez; Castro. All. Italiano.

STATISTICHE

-Parma e Bologna hanno pareggiato 16 delle loro 37 sfide in Serie A (nove vittorie dei gialloblù e 12 dei rossoblù). Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime 10 sfide contro il Parma in Serie A (4V, 6N); l’ultimo successo dei gialloblù contro i rossoblù nel massimo campionato risale al 22 dicembre 2012.

-Nell’anno solare 2025, nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Parma in Serie A: solo due in sette partite, record negativo condiviso con l’Empoli. Più nel dettaglio, i crociati hanno perso quattro match consecutivi per la prima volta in questo campionato.

-Il Bologna (3V, 4N) è una delle tre squadre imbattute in Serie A da inizio 2025, insieme a Roma e Napoli.

-Da una parte, il Bologna è la squadra che ha subito il minor numero di tiri totali (227) in questa stagione di Serie A; dall’altra, solo l’Empoli (381) ne ha concessi più del Parma: 377 complessivi.

-Parma e Bologna sono due delle quattro formazioni ad aver perso più punti (nove, al pari di Como e Venezia) con gol segnati negli ultimi 20 minuti di gioco in questo campionato.

VENEZIA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zampano, Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zerbin; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Belahyane; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni

STATISTICHE

-La Lazio ha vinto le ultime quatto sfide contro il Venezia in campionato.

-Il Venezia ha perso gli ultimi tre match di campionato.

-Il Venezia è la squadra che in percentuale ha guadagnato più punti in partite casalinghe in questa stagione di Serie A: 75%, 12 su 16 (3V, 3N, 7P).

-La Lazio è l’unica squadra che non ha ancora pareggiato in trasferta in questa stagione di Serie A (7V, 5P).

-Solo Inter (17) e Fiorentina (16) hanno realizzato più gol su sviluppi di calcio piazzato di Venezia e Lazio (entrambe 13, al pari dell’Atalanta) in questa Serie A; più nel dettaglio, il 59% delle reti dei lagunari (13/22) è arrivato su palla inattiva – record in percentuale nel torneo in corso.

-Sfida tra la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati a gara in corso in questo campionato (la Lazio, 14) e quella che invece ne ha realizzati meno (Venezia, solo uno).

TORINO-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Musah; Gimenez. All. Conceiçao.

STATISTICHE

-Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 gare casalinghe contro il Milan in campionato (4V, 6N); l’unico successo dei rossoneri in trasferta in questa striscia risale al 12 maggio 2021: 7-0, una delle tre sconfitte più larghe subite dai granata in Serie A. Il Torino ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Milan in campionato.

-Dopo una striscia di sette gare senza sconfitte (1V, 6N) il Torino ha perso il match di campionato più recente contro il Bologna; i granata non perdono almeno due partite di fila in Serie A dal periodo tra ottobre e novembre scorsi (tre in quel caso, contro Roma, Fiorentina e Juventus).

-Il Milan ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire reti; i rossoneri non ottengono tre successi di fila senza concedere gol in Serie A dal febbraio 2023.

-Dal primo match di Sérgio Conceição alla guida del Milan in campionato (l’11 gennaio contro il Cagliari), nessuna squadra ha guadagnato più punti dei rossoneri in Serie A: 14 (4V, 2N, 1P), al pari di Roma, Juventus ed Inter.

-Da una parte, il Milan è la squadra con più attacchi verticali (61) in questo campionato; dall’altra solo Monza e Venezia (entrambe 20) ne contano meno del Torino (26).

INTER-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Cornet, Messias, Miretti; Pinamonti.

STATISTICHE

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro il Genoa in campionato (8V, 3N) registrando otto clean sheet.

-L’Inter ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A con uno score di 27-2. Più in generale, il Grifone ha ottenuto un solo successo nelle ultime 36 trasferte contro i nerazzurri in campionato (7N, 28P): 3-1 il 26 marzo 1994 con Franco Scoglio allenatore.

-L’Inter ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 54 partite di Serie A (39V, 13N, 2P). I nerazzurri non registrano almeno due sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2023 (tre in quel caso).

-Dall’arrivo di Patrick Vieira alla guida del Genoa (lo scorso 20 novembre), il Genoa è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in Serie A: ben sette in 13 match; nel periodo, il Grifone sarebbe 9° in classifica con 20 punti (5V, 5N, 3P).

-Solo il Napoli (2.72) ha guadagnato più punti in media dell’Inter (2.69) contro squadre che attualmente sono nella seconda metà di classifica in Serie A: 11 vittorie e due pareggi per i nerazzurri in 13 sfide contro queste formazioni.

-Da una parte, nessuna squadra ha segnato più reti dell’Inter nel 1° tempo (27, al pari dell’Atalanta) in questo campionato; dall’altra, il Genoa è la formazione che ne ha realizzate meno nella prima frazione di gioco (cinque).

COMO-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

STATISTICHE

-Il Como ha vinto solo una (2-1 in casa, con doppietta di Renato Cattaneo il 23 novembre 1952) delle 23 sfide contro il Napoli in Serie A (4N, 18P), mantenendo inoltre soltanto in una occasione la porta inviolata (0-0, 8 novembre 1987). Il Como ha perso le ultime quattro gare contro il Napoli in Serie A, subendo in media 2.5 gol a partita.

-Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime otto sfide contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime sei posizioni in classifica in questo torneo, con un punteggio aggregato di 5-18, il Como ha vinto la più recente per 2-0 contro la Fiorentina.

-Il Napoli viene da tre pareggi consecutivi in Serie A (vs Roma, Udinese e Lazio).

-Il Napoli è la squadra che ha la più lunga serie in corso di gol segnati in trasferta in Serie A: 10 gare esterne di fila – con una media di 1.9 reti realizzate a partita.

-Il Como ha realizzato cinque gol a seguito di un attacco in contropiede – incluso quello di Assane Diao nell’ultima giornata contro la Fiorentina – e solo Juventus (otto) e Milan (sei) hanno fatto meglio in questa Serie A; dall’altro lato, il Napoli è una delle due squadre, con il Genoa, a non aver mai segnato da questa situazione di gioco nel torneo in corso.

VERONA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Niasse, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona ha perso quattro delle ultime cinque sfide contro la Fiorentina in Serie A (1V), senza segnare in tre di queste sfide.

-L’Hellas Verona ha realizzato solo due gol in sette gare giocate da inizio 2025 in Serie A, che rendono la squadra scaligera quella ad aver segnato di meno nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.

-L’Hellas Verona ha raccolto un solo punto nelle ultime sei gare casalinghe in Serie A e in particolare non segna da quattro partite interne.

-La Fiorentina ha perso le ultime due gare in Serie A, contro Inter e Como e ha perso tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (1V, 1N), subendo per tre volte più di una rete nel parziale.

EMPOLI-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Maleh; Colombo. All. D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

STATISTICHE

-L’Empoli ha perso le ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A e contro nessuna squadra ha una serie aperta più lunga di sconfitte consecutive nella competizione. L’Empoli ha inoltre perso cinque delle ultime sei gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1V): nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16), solo contro l’Inter (sette) i toscani hanno incassato più sconfitte interne nella competizione.

-L’Empoli viene da tre sconfitte di fila, senza segnare nelle ultime due.

-L’Atalanta non perde da 10 trasferte di fila in Serie A (7V, 3N).

-L’Atalanta ha registrato due clean sheet di fila (vs Hellas Verona e Cagliari) e non mantiene la porta inviolata per tre match consecutivi in Serie A da ottobre 2023.

-In una classifica che considera solo il 2025, l’Empoli sarebbe ultimo a pari punti con il Parma (due) e in assoluto con la peggior difesa (17 gol subiti), mentre l’Atalanta al 10° posto, a pari merito con la Fiorentina (10 punti per entrambe).

-L’Atalanta è la squadra che ha tentato più tiri nello specchio in questo campionato (140), mentre l’Empoli è la formazione che in generale ha incassato più conclusioni (381); inoltre, la Dea ha incassato solo 10 gol fuori casa finora, record condiviso con l’Inter.

CAGLIARI-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

STATISTICHE

-Cagliari e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A, dopo cinque successi di fila dei bianconeri. A partire dallo scorso decennio (da inizio 2010), il Cagliari ha vinto solo una delle 26 sfide contro la Juventus in Serie A (5N, 20P), perdendo in 20 occasioni.

-Il Cagliari è rimasto imbattuto in due delle ultime quattro gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1V, 1N), dopo otto sconfitte consecutive.

-Dopo aver chuso il 2024 con quattro sconfitte di fila, da inizio anno nuovo il Cagliari ha perso solo due delle sette gare giocate in Serie A (3V, 2N).

-La Juventus – reduce da tre vittorie di fila – non ottiene almeno quattro successi consecutivi in Serie A dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (serie di cinque); in particolare, la squadra bianconera è l’unica che da inizio febbraio ha vinto tutte le gare disputate nel torneo (3/3).

-La Juventus è l’unica squadra a non aver ancora subito un gol da fuori area in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l’ultimo gol concesso dalla distanza dai bianconeri risale a più di un anno fa (Folorunsho con l’Hellas Verona il 17 febbraio 2024).

ROMA-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov. All. Ranieri.

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Palacios, Carboni; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho; Ganvoula. All. Nesta.

STATISTICHE

-Il Monza ha registrato due pareggi e tre sconfitte contro la Roma in Serie A.

-La Roma ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro la squadra ultima in classifica ad inizio giornata in Serie A (1N, 1P), anche se una delle due occasioni in cui non ha trovato il successo in questo parziale è stato nella gara di andata contro il Monza (1-1, 6 ottobre 2024).

-Considerando solo il rendimento nel 2025, la Roma è la squadra ad aver raccolto più punti (17, a +2 sul Napoli nel periodo) e incassato meno gol in Serie A (cinque); in generale, la Roma non perde da nove gare di fila e solo i partenopei (10) hanno una striscia di imbattibilità aperta più lunga.

-La Roma viene da due vittorie di fila senza subire gol (vs Venezia e Parma) e non ottiene tre successi consecutivi con annessi clean sheet in Serie A da aprile 2023, nella gestione di José Mourinho.

-La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A.

-Il Monza ha mancato l’appuntamento con il gol in tre delle ultime quattro partite di campionato (un gol segnato proprio a Roma contro la Lazio), tante volte quante nelle precedenti 15.

-Il Monza ha perso tutte le ultime cinque trasferte di Serie A subendo sempre almeno due gol.

Multipla Serie A 26° giornata: schedina quota @4.16

Per questo turno del campionato di calcio italiano abbiamo scelto 4 partite per una multipla quota 4.16 sulla 26° giornata di Serie A su UNIBET.

MULTIPLA SERIE A 26° GIORNATA @4.16

Torino-Milan: UNDER 2.5

Inter-Genoa: 1

Como-Napoli: OVER 1.5

Roma-Monza: ROMA OVER 1.5 GOL

