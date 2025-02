Il lunch match di domenica alle ore 12:30 si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia dove i padroni del casa ospitano la capolista Napoli. La squadra di Antonio Conte è chiamata alla vittoria, vediamo probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e Pronostico Como-Napoli 23 febbraio 2025.

Pronostico Como-Napoli 23 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su Como-Napoli, sfida valida per la 26° giornata di Serie A, in campo domenica 23 febbraio 2025.

Il Como dopo 3 sconfitte è tornato alla vittoria lo scorso turno col 2-0 a Firenze che ha fatto risalire la squadra di Fabregas al 13° posto con 25 punti (15 dei quali incassati in casa dove però il Como ha perso le ultime 2 e 3 delle 4 partite più recenti).

Il Napoli rimane al comando con 56 punti, +2 sull’Inter, nonostante i partenopei si siano inchiodati con 3 pareggi di fila, compreso l’ultimo 2-2 all’Olimpico contro la Lazio.

Statistiche scommesse Como-Napoli

-Il Como ha vinto solo una (2-1 in casa, con doppietta di Renato Cattaneo il 23 novembre 1952) delle 23 sfide contro il Napoli in Serie A (4N, 18P), mantenendo inoltre soltanto in una occasione la porta inviolata (0-0, 8 novembre 1987). Il Como ha perso le ultime quattro gare contro il Napoli in Serie A, subendo in media 2.5 gol a partita.

-Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime otto sfide contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime sei posizioni in classifica in questo torneo, con un punteggio aggregato di 5-18, il Como ha vinto la più recente per 2-0 contro la Fiorentina.

-Il Napoli viene da tre pareggi consecutivi in Serie A (vs Roma, Udinese e Lazio).

-Il Napoli è la squadra che ha la più lunga serie in corso di gol segnati in trasferta in Serie A: 10 gare esterne di fila – con una media di 1.9 reti realizzate a partita.

-Il Como ha realizzato cinque gol a seguito di un attacco in contropiede – incluso quello di Assane Diao nell’ultima giornata contro la Fiorentina – e solo Juventus (otto) e Milan (sei) hanno fatto meglio in questa Serie A; dall’altro lato, il Napoli è una delle due squadre, con il Genoa, a non aver mai segnato da questa situazione di gioco nel torneo in corso.

Probabili Formazioni Como-Napoli, Serie A

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Guida TV Serie A: dove vedere Como-Napoli?

Como-Napoli, domenica 23 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote Como-Napoli del 23-02-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Padroni di casa che si giocano @3.60 su Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @2.20 su Lottomatica, col pareggio @3.10 su Snai.

Pronostici Como-Napoli, le nostre scelte

Il Como arriva da 4 Over consecutivi in casa e al Sinigaglia quest’anno assistiamo a 3.3 gol totali di media. Anche il Napoli ha segnato 4 Over nelle ultime 5 trasferte e all’andata al Maradona è finita 3-1 per i partenopei contro i comaschi.

Risultato Esatto Como-Napoli

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-2, 0-3, 1-1.

