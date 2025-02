Domenica alle ore 18.00 dallo Stadio Carlo Castellani l’Empoli ospita un Atalanta in netto calo, sia in campionato che in Champions visto che in settimana la Dea ha giocato anche in Europa ed è uscita per mano del modesto Club Brugge. Pronostico Empoli-Atalanta 23 febbraio 2025.

Pronostico Empoli-Atalanta 23 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su Empoli-Atalanta, sfida valida per la 26° giornata di Serie A, in campo domenica 23 febbraio 2025.

L’Empoli ha fatto solo 1 punto nelle ultime 5 giornate, e arriva da 3 sconfitte con 9 gol subiti e solo 1 segnato. I toscani sono pericolosamente a 21 punti, solo +1 dal Parma in zona retrocessione.

Anche l’Atalanta è in calo con 2 pareggi nelle ultime 3, che lasciano la Dea al 3° posto, ma più staccata con 51 punti. Come detto la squadra di Gasperini ha subito lo scotto di un eliminazione in Champions League in un doppio confronto col Brugges su cui i bergamaschi erano nettamente favoriti.

Statistiche scommesse Empoli-Atalanta

-L’Empoli ha perso le ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A e contro nessuna squadra ha una serie aperta più lunga di sconfitte consecutive nella competizione. L’Empoli ha inoltre perso cinque delle ultime sei gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1V): nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16), solo contro l’Inter (sette) i toscani hanno incassato più sconfitte interne nella competizione.

-L’Empoli viene da tre sconfitte di fila, senza segnare nelle ultime due.

-L’Atalanta non perde da 10 trasferte di fila in Serie A (7V, 3N).

-L’Atalanta ha registrato due clean sheet di fila (vs Hellas Verona e Cagliari) e non mantiene la porta inviolata per tre match consecutivi in Serie A da ottobre 2023.

-In una classifica che considera solo il 2025, l’Empoli sarebbe ultimo a pari punti con il Parma (due) e in assoluto con la peggior difesa (17 gol subiti), mentre l’Atalanta al 10° posto, a pari merito con la Fiorentina (10 punti per entrambe).

Probabili Formazioni Empoli-Atalanta, Serie A

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Maleh; Colombo. All. D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

Guida TV Serie A: dove vedere Empoli-Atalanta

Empoli-Atalanta, domenica 23 febbraio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote Empoli-Atalanta del 23-02-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Ospiti nettamente favoriti @1.55 su Sisal mentre la vittoria dell’Empoli si gioca fino @6.25 su NetBet, col pareggio @4.10 su Snai.

Pronostici Empoli-Atalanta, le nostre scelte

L’Atalanta è la squadra che ha tentato più tiri nello specchio in questo campionato (140), mentre l’Empoli è la formazione che in generale ha incassato più conclusioni (381); inoltre, la Dea ha incassato solo 10 gol fuori casa finora, record condiviso con l’Inter. Nel 3-2 dell’andata a Bergamo vinse l’Atalanta che fece anche 16 tiri, 7 nello specchio.

Risultato Esatto Empoli-Atalanta

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 0-4.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.