Domenica sera si gioca in Sardegna, al Unipol Domus dove arriva una Juve in ripresa in campionato, ma scottata dall’eliminazione subita in settimana in Champions per mano del PSV. Vediamo se la squadra di Motta ora si rirprenderà in questa sfida valida per la 26° giornata di Serie A 2024-2025. Pronostico Cagliari-Juventus 23 febbraio 2025.

Pronostico Cagliari-Juventus 23 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su Cagliari-Juventus, sfida valida per la 26° giornata di Serie A, in campo domenica 23 febbraio 2025.

Il Cagliari è in un buon momento con 4 punti raccolti nelle ultime 2 giornate di Serie A, il 2-1 interno sul Parma in uno scontro diretto per la salvezza, seguito dal buon 0-0 di Bergamo nell’ultimo turno giocato in campionato.

La Juventus come detto è stata eliminata dalla Champions per mano del PSV in settimana, e le critiche su Motta non si placano, anche se in campionato i bianconeri erano apparsi in ripresa con 3 vittorie di fila, tra cui il recente 1-0 nel derby d’Italia contro l’Inter.

Statistiche scommesse Cagliari-Juventus

-Cagliari e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A, dopo cinque successi di fila dei bianconeri. A partire dallo scorso decennio (da inizio 2010), il Cagliari ha vinto solo una delle 26 sfide contro la Juventus in Serie A (5N, 20P), perdendo in 20 occasioni.

-Il Cagliari è rimasto imbattuto in due delle ultime quattro gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1V, 1N), dopo otto sconfitte consecutive.

-Dopo aver chuso il 2024 con quattro sconfitte di fila, da inizio anno nuovo il Cagliari ha perso solo due delle sette gare giocate in Serie A (3V, 2N).

-La Juventus – reduce da tre vittorie di fila – non ottiene almeno quattro successi consecutivi in Serie A dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (serie di cinque); in particolare, la squadra bianconera è l’unica che da inizio febbraio ha vinto tutte le gare disputate nel torneo (3/3).

-La Juventus è l’unica squadra a non aver ancora subito un gol da fuori area in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; l’ultimo gol concesso dalla distanza dai bianconeri risale a più di un anno fa (Folorunsho con l’Hellas Verona il 17 febbraio 2024).

Probabili Formazioni Cagliari-Juventus, Serie A

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Juventus

Cagliari-Juventus, domenica 23 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Cagliari-Juventus del 23-02-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match.La Juve è favorita in trasferta @1.90 su Goldbet mentre la sorpresa Cagliari si gioca fino @4.10 su NetBet, col pareggio @3.50 su Lottomatica.

Pronostici Cagliari-Juventus, le nostre scelte

Prima di Randal Kolo Muani (cinque gol e un assist), l’ultimo giocatore della Juventus che aveva preso parte ad almeno una rete (tra reti e assist) in tutte le sue prime quattro presenze in bianconero in Serie A era stato Kwadwo Asamoah nel 2012 – negli ultimi 20 anni nessuno ci è riuscito nelle prime cinque presenze con la Juventus, mentre considerando tutte le squadre l’unico è stato Krzysztof Piatek nel 2018 (sette).

Risultato Esatto Cagliari-Juventus

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 2-1.

