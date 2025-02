L’Inter supera il Napoli in classifica proprio una giornata prima del grande scontro della 27° giornata di campionato al Maradona, un match che vale buona parte di scudetto. Vediamo tutti gli aggiornamenti con statistiche, quote, prossimo turno e Risultati Serie A giornata 26.

Risultati Serie A giornata 26: l’Inter supera il Napoli

Nell’anticipo del venerdì per la 26° giornata di Serie A arriva la vittoria esterna importante per l’Udinese, che sbanca il Via del Mare di Lecce con il punteggio di 0-1. Porta bene il cambio di panchina al Parma, che vince il derby emiliano al Tardini battendo il Bologna per 2-0.

Pari a reti bianche in laguna tra Venezia e Lazio ed è un punto che serve poco soprattutto alla squadra di Eusebio Di Francesco, che rimane penultima a quota 17 punti. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Milan di Sergio Conceicao fatica anche in campionato perdendo in trasferta contro il Torino per 2-1.

L’Inter soffre ma batte di misura il Genoa al Meazza di San Siro al 78° grazie ad un colpo di testa di Lautaro su calcio d’angolo di Calhanoglu. Sono solo 3 punti nelle ultime 4 giornate per il Napoli di Antonio Conte, che cede per 2-1 al Como in trasferta. Gli azzurri cedono la testa della classifica all’Inter proprio a una settimana dallo scontro diretto del Maradona.

Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che perde anche al Bentegodi contro l’Hellas Verona. L’Atalanta torna alla vittoria dopo l’eliminazione dalla Champions League rifilando ben 5 reti all’Empoli di D’Aversa al Castellani. La Juventus sale a quota 49 punti ed è quarta da sola in classifica dopo la vittoria per 0-1 in casa del Cagliari.

Quote Scudetto: l’Inter allunga nel testa a testa col Napoli

Su Bet365 l’Inter @1.75 stacca il Napoli @2.50 per la vittoria finale dello Scudetto del campionato di calcio italiano, in quello che sembra ormai un testa a testa visto che l’Atalanta @8 è staccata, per non parlare della Juventus @34, dopodiché si passa direttamente in tripla cifra con la Lazio @151 e il Milan @251.

Quote top-4 Champions: la Juve continua la rimonta

Il gol di Dusan Vlahovic a Cagliari e il contemporaneo pari della Lazio a Venezia regalano alla Juventus il quarto posto solitario in campionato. Gli uomini di Thiago Motta, al quarto successo consecutivo in Serie A, volano in campo e continuano a calare le quote per la qualificazione alla prossima Champions League: su Goldbet e Lottomatica, un posto nella top-4 vale infatti 1,50, ancora in diminuzione rispetto a 1,65 di sette giorni fa.

Dietro ai bianconeri, frenano tutte le inseguitrici: la Lazio impatta 0-0 a Venezia e si gioca a 3,15. Sale invece a 4,50 il Milan, sconfitto a Torino e ora settimo in classifica. La rete allo scadere di Bernede apre la crisi della Fiorentina, alla terza sconfitta consecutiva: i toscani sono ora in lavagna a 12, in aumento rispetto a 9 della scorsa settimana.

Quote Retrocessione e Serie B: effetto Chivu che rilancia il Parma

Boccata d’ossigeno per il Parma, tornato ai tre punti, contro il Bologna, dopo quattro sconfitte consecutive: il debutto vincente di Christian Chivu sulla panchina gialloblù rilancia gli emiliani nelle quote retrocessione, dall’1,75 della scorsa settimana a 2 su William Hill e 2,50 su Sisal. Il successo per 1-0 contro la Fiorentina porta il Verona a +5 sul terzultimo posto. I veneti, in lavagna, salgono da 2,75 a 5.

Continua invece il momento negativo dell’Empoli: lo 0-5 subito dall’Atalanta è il quarto ko di fila. I toscani sono ora terzultimi e, in quota, precipitano da 2,75 a 2. Se la sconfitta con la Juventus è indolore per il Cagliari (offerto a 7,50), il Lecce paga lo 0-1 contro l’Udinese e scende da 6 a 4. Con poche speranze per Monza e Venezia, proposte a 1,01 e 1,07, i bookmaker vedono salvo il Como, indicato a 81 dopo il successo contro il Napoli, costato il primato in classifica agli uomini di Conte.

Chi sale dalla Serie B? Un turno decisamente favorevole per il Pisa quello che si è aperto con il pari del Sassuolo a Genova contro la Sampdoria. I toscani battono la Juve Stabia, approfittano delle sconfitte interne di Spezia e Cremonese e confermano le proiezioni dei bookmaker: la promozione della squadra di Inzaghi è in lavagna a 1,13 e 1,15 su Unibet e NetBet, in calo rispetto a 1,20 della scorsa settimana.

Con il Sassuolo già virtualmente in Serie A (il primo posto si gioca a 1,09) e in attesa del big match di sabato contro il Pisa, le inseguitrici dei toscani frenano in campo e in quota: lo Spezia passa da 1,75 a 2,50, così come la Cremonese, che sale da 3,25 a 4,50, proprio come il Catanzaro, in serie positiva da nove partite. Più staccate, infine, Palermo e Juve Stabia, entrambe in lavagna a 6.

Betting Trends: turno d’oro per i Gol NO

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 6 vittorie per le squadre di casa, 3 successi in trasferta e 1 solo pareggio, quello di Venezia che è stato anche l’unico match finito 0-0 senza nemmeno una rete a segno.

Approposito di gol, nell’ultimo turno ci sono stati solo 4 Over 2.5 rispetto a 6 partite sotto le tre reti totali, ma ancora più impressionante il dato dei GOL NO uscito in ben 8 partite, e solo 2 hanno visto entrambe le squadre a segno.

Tra le singole squadre segnaliamo il Genoa che ha sempre vinto nelle ultime 3 partite in casa, la striscia più lunga di vittorie interne al momento in Serie A per il Grifone, al pari con Inter, Juve e Bologna mentre l’Atalanta arriva da 3 vittorie consecutive in trasferta e la Dea si conferma la miglior squadra lontano da casa.

A livello di gol, la miglior squadra da Over è sempre la Lazio con O/U 19-7 (3.1 gol totali di media nelle partite dei biancocelesti), nonostante l’ultimo 0-0 a Venezia mentre il Torino è la miglior squadra da Under con O/U 9-17 (2.3 gol totali di media nelle partite dei granata), anche se nelle ultime 2 giornate questo trend è decisamente cambiato, con un doppio Over nelle partite del Toro in cui abbiamo visto ben 8 gol. Terzo under di fila invece per il Genoa che si porta O/U 10-16 e nelle partite del Grifone vediamo il dato più basso di gol di media (2.2).

Prossimo turno: 27° giornata con lo scontro diretto al vertice, Napoli-Inter

Dal 28 febbraio al 3 marzo arriva un turno delicatissimo ed importantissimo per il campionato di calcio italiano, con la 27° giornata di Serie A che sabato nel tardo pomeriggio (ore 18) propone il big match al vertice, un Napoli-Inter che può valere parte di scudetto. Si gioca al Maradona, ma i bookmakers favoriscono lo stesso i nerazzurri vincenti @2.40 contro il @3.02 del Napoli e un @3.15 per il pareggio. Le prime percentuali di puntate degli scommettitori di Planetwin365 vanno sull’Inter al 39%, col Napoli che si ferma al 31%, ma c’è grande equilibrio anche nelle giocate, con un 30% esatto che non scarta il pareggio.

La giornata inizierà però con l’anticipo di venerdì al Franchi, con Fiorentina-Lecce, e si continua sabato con 3 match. Oltre alla sfida del Maradona ci sono anche Atalanta-Venezia (Dea massima favorita di questo turno con quota @1.20) e Udinese-Parma in serata.

Domenica il grosso delle partite, 5, col lunch match Monza-Torino in Brianza. Nel tardo pomeriggio ci spostiamo all’Olimpico per Roma-Como, con i giallorossi che vogliono continuare la loro rinascita, ma anche il Como sta andando bene, ed è rinvigorito dal successo sul Napoli, anche se i comaschi sono sfavoriti @3.83 e appoggiati dal 25% degli scommettitori, circa la metà su chi sta puntando sulla Roma (49%).

Grande attesa anche a San Siro con Milan-Lazio. I rossoneri si giocano favoriti @2.03 rispetto ai biancocelesti offerti quasi @3.50 e appoggiati dal 27% degli scommettitori, rispetto al 46% che punta sulla vittoria del Milan. Il turno si chiuderà col posticipo di lunedì sera all’Allianz Stadium, come Juventus-Verona. Quote nettamente dalla parte dei bianconeri offerti @1.29 per la vittoria, e supportati dal 73% delle prime puntate degli scommettitori (solo il 9% crede nella sorpresa dell’Hellas).

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.