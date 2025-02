Questo giovedì i rossoneri vanno a Bologna per un importante recupero della 9° giornata di campionato, in un match che era saltato per le forti inondazioni che colpirono l’Emilia Romagna. Vediamo probabili formazioni, migliori quote, statistiche, guida tv e Pronostico Bologna-Milan 27 febbraio 2025.

Pronostico Bologna-Milan 27 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Bologna-Milan, in campo giovedì 27 febbraio alle ore 20:45 dallo Stadio Dall’ara, match valido per il recupero della 9° giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta che ha fatto male (il Milan contro il Torino, 2-1, i felsinei contro il Parma, 2-0) ed entrambe sono alla pari con 41 punti, quindi questo è un match molto importante.

Il Milan di Sergio Conceiçao si gioca le ultime speranze per tornare in corsa per un posto per le prime quattro del campionato che vale la qualificazione alla prossima Champions League, con i rossoneri che ultimamente, oltre ad aver perso in campionato a Torino, sono stati eliminati anche dalla Champions, ai sedicesimi contro il Feyenoord, con gli olandesi che passano agli ottavi proprio contro l’Inter. Poteva esserci un altro derby della Madonnina anche in Europa (e ci sarà in semifinale di Coppa Italia).

Anche il Bologna aveva partecipato alla Champions dopo la magica stagione di Thiago Motta, ma i felsinei sono stati l’unica squadra italiana ad uscire subito dalla prima fase del girone unico. Il Bologna come detto ha perso l’ultimo derby emiliano a Parma, ma tra campionato e coppe non perdeva dal 30 dicembre scorso (da allora 10 partite con 5 vittorie e 5 pareggi).

Probabili Formazioni Bologna-Milan

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gimenez, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

Statistiche Scommesse Bologna-Milan

-Il Milan è imbattuto da 17 gare consecutive contro il Bologna in Serie A (13V, 4N) – l’ultimo successo dei rossoblù risale al 6 gennaio 2016.

-Il Bologna non trova il successo in casa contro il Milan da 18 partite di fila in Serie A (5N, 13P), l’ultimo successo interno dei rossoblù contro il Diavolo risale al 10 marzo 2002.

-Il Bologna è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 partite casalinghe di campionato (7V, 8N), l’unica sconfitta nel periodo risale allo scorso 30 dicembre contro l’Hellas Verona. In aggiunta, gli emiliani hanno vinto le ultime tre gare al Dall’Ara.

-Il Bologna è la squadra che è stata per meno minuti in svantaggio in match casalinghi (solo 42) in questa stagione di Serie A, dall’altra parte il Milan (222) occupa solo il 9° posto tra le squadre con più minuti trascorsi in vantaggio in trasferta nel campionato in corso.

-Santiago Castro, autore di sei gol in questo campionato, può diventare solo il secondo giocatore straniero del Bologna a realizzare almeno sette reti in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Harald Nielsen nel 1962/63 (sette) e nel 1961/62 (otto).

-Tijjani Reijnders ha realizzato otto gol in questo campionato (tutti su azione), l’ultimo centrocampista centrale del Milan ad aver segnato più reti escludendo rigori in una stagione di Serie A è stato Antonio Nocerino nel 2011/12 (10).

Guida TV Serie A, dove vedere Bologna-Milan?

Bologna-Milan, giovedì 27 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Bologna-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. La vittoria del Bologna è l’opzione sfavorita @2.80 sui principali bookmakers come Sisal, anche se le quote sono abbastanza equilibrate col Milan offerto @2.50 su Goldbet e il pareggio @3.25 su Snai.

Pronostici Bologna-Milan, le nostre scelte

Non vediamo il Bologna in casa sfavorito, anche se di poco, e con queste quote possiamo utilizzare l’Asian Handicap proposto su Bet365 per giocare il +0.25 AH dei padroni di casa che ci manderanno in cassa (dimezzata) anche in caso di pareggio. Del resto, come abbiamo già detto, il Bologna è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 partite casalinghe di campionato (7V, 8N). Potrebbe essere anche una partita da Over che vale un raddoppio pieno.

Risultato Esatto Bologna-Milan

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 1-3.

