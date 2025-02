Rubrica dedicata alla Serie A con le probabili formazioni e le migliori statistiche per le scommesse su tutti i match del campionato di calcio in programma dal 28 febbraio al 2 marzo 2025 in un click, con Multipla in quota @4.90. Pronostici Serie A giornata 27.

Pronostici Serie A giornata 27: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 27° giornata di Serie A, in campo dal 28 febbraio al 3 marzo 2025.

FIORENTINA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Fagioli, Parisi; Beltran. All. Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Karlsson, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto la gara di andata contro il Lecce (6-0, 20 ottobre 2024). Il Lecce è peròrimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte contro la Fiorentina in Serie A (3V, 2N), inclusa la più recente (2-2, 27 agosto 2023).

-La Fiorentina viene da tre sconfitte di fila in Serie A, senza segnare nelle ultime due. Nelle prime 17 gare di questo campionato, ossia da agosto a fine dicembre, la Fiorentina ha avuto una media di 1.88 punti conquistati a partita, subendo 0.9 reti a match in Serie A; da inizio 2025, questi valori si sono attestati rispettivamente su 1.11 e 1.4.

-Il Lecce è l’unica squadra che in questo mese di febbraio non ha segnato nemmeno un gol in Serie A.

-La Fiorentina (311) ha tentato solo otto tiri in più rispetto al Lecce (303) in questo campionato; tuttavia, la Viola ha una percentuale realizzativa del 13.2%, la terza più alta del torneo dopo Atalanta (15.5%) e Inter (14.4%), mentre i giallorossi sono ultimi in questa graduatoria (5.9%), oltre ad essere il peggior attacco della competizione (18 gol).

ATALANTA-VENEZIA

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto le ultime sei gare contro il Venezia in Serie A, subendo solo un gol in questo parziale. L’Atalanta ha vinto otto delle 10 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (1N, 1P), andando sempre a segno, con una media di 2.2 gol a partita.

-Nelle ultime sei giornate, l’Atalanta ha alternato una mancata vittoria in casa (2N, 1P) ad un successo esterno (3V), realizzando tre reti nelle gare casalinghe e ben 12 in quelle in trasferta nel parziale.

-L’Atalanta ha segnato 59 gol in questo torneo (miglior attacco al pari dell’Inter), a fronte di un valore di Expected Goals di 45.5: la differenza di 13.5 è la più ampia tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei in corso.

-Il Venezia non trova la rete da tre gare di fila in Serie A.

NAPOLI-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Billing, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 11 sfide contro l’Inter in Serie A (4N, 6P): nel periodo (da inizio 2020) contro nessun’altra squadra i partenopei hanno ottenuto meno successi (uno) e perso così tante gare (sei).

-L’Inter è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Napoli in Serie A (2V, 2N).

-Il Napoli non trova il successo da quattro gare in campionato, con tre pareggi seguiti da una sconfitta: una squadra di Antonio Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A.

-Napoli e Inter sono le due squadre che hanno segnato più gol a seguito di un recupero palla entro massimo 40 metri dalla porta avversaria in questo campionato: sei entrambe.

UDINESE-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Bijol, Solet; Atta, Lovric, Kalstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Estevez, Keita; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

STATISTICHE

-L’Udinese è imbattuta da tre sfide contro il Parma in Serie A (2V, 1N) ma i Ducali hanno vinto due delle ultime tre trasferte contro l’Udinese in Serie A (1P); inoltre, i gialloblù vanno a segno sul campo dei friulani da 11 gare esterne nella competizione, con una media di 1.9 gol segnati a partita.

-L’Udinese ha vinto le ultime due gare in Serie A (3-0 contro l’Empoli, 1-0 contro il Lecce) e potrebbe vincere tre match di fila con annesso clean sheet nella competizione per la prima volta dall’aprile 2013.

-Solo la Juventus (otto) ha segnato più gol del Parma a seguito di un attacco in contropiede in questa Serie A: sei, di cui uno proprio nell’ultima giornata contro il Bologna, con Simon Sohm.

-Cristian Chivu ha vinto al debutto da tecnico in Serie A (2-0 contro il Bologna): tra gli allenatori della storia del Parma, nessuno mai ha vinto le sue prime due gare in assoluto nella competizione.

MONZA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Brorsson, Izzo, Carboni; Pedro Pereira, Zeroli, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Ganvoula. All. Nesta.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

STATISTICHE

-Il Monza non ha ottenuto alcun successo nelle cinque sfide contro il Torino in Serie A (3N, 2P).

-Il Monza non ha segnato nelle ultime due gare all’U-Power Stadium in campionato.

-Il Torino ha vinto solo due delle ultime 10 partite contro squadre che ad inizio giornata occupavano l’ultima posizione della classifica in Serie A (5N, 3P).

-Il Monza è la squadra che ha giocato meno palloni in area avversaria (336) nel campionato in corso, in quart’ultima posizione in questa graduatoria c’è il Torino (417), tra loro troviamo Hellas Verona (384) ed Empoli (414).

-Nessuna squadra ha ricevuto più cartellini gialli del Monza nella Serie A 2024/25: 63, al pari dell’Hellas Verona – al quarto posto in questa graduatoria c’è il Torino (56, al pari dell’Udinese).

BOLOGNA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Orsolini; Castro. All. Italiano.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-Grande equilibrio nelle ultime 14 sfide tra Bologna e Cagliari in Serie A: cinque successi per parte e quattro pareggi. Più nel dettaglio, nelle ultime sette gare tra le due formazioni nel massimo campionato, nel match d’andata hanno sempre vinto gli emilani (quattro volte) mentre al ritorno hanno ottenuto il successo i sardi (tre volte).

-Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (8V, 3N), vincendo tutte le tre più recenti.

-Il Cagliari non ha segnato nelle ultime due partite di campionato e nella Serie A 2024/25.

-Bologna e Cagliari sono due delle quattro squadre, insieme a Genoa e Udinese, ad aver segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco (tutti a quota due reti) in questa stagione di Serie A.

-Il Cagliari è la squadra con la differenza più ampia a sfavore tra gol fatti ed Expected Goals in questo campionato: -6.3, i sardi hanno infatti segnato 26 reti con un valore di xG di 32.3.

GENOA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Messias, Pinamonti, Cornet. All. Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime 10 sfide contro l’Empoli in Serie A (5V, 5N), l’ultimo successo dei toscani contro il Grifone nel massimo campionato risale al 24 ottobre 2015 (2-0 al Castellani).

-L’Empoli ha vinto solo la prima delle sette trasferte contro il Genoa in Serie A (4N, 2P): 1-0 il 27 aprile 2008.

-Il Genoa ha vinto le ultime tre gare al Ferraris in campionato senza subire gol.

-A partire dal 13 dicembre, l’Empoli è la squadra che ha guadagnato meno punti nei maggiori cinque campionati europei: solo due in 11 match, subendo 28 reti nel periodo (2.5 di media a partita).

-Sfida tra la squadra che ha segnato meno reti nel primo tempo (Genoa, cinque) e quella che ha realizzato meno gol nel secondo tempo (Empoli, sette) in questa stagione di Serie A.

-L’Empoli è la formazione che ha subito il maggior numero di tiri totali (395) in questo campionato; in più, solo il Monza (219) ha effettuato meno conclusioni totali del club toscano (246) nella Serie A 2024/25.

ROMA-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulè, Dybala; Shomurodov. All. Ranieri.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza. All. Fabregas.

STATISTICHE

-Dopo lo 0-2 nella gara d’andata contro il Como, la Roma potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro una squadra neopromossa per la prima volta dal 1995/96 contro l’Atalanta.

-La Roma ha vinto gli ultimi tre match di campionato senza subire gol. La Roma è sia la squadra che ha guadagnato più punti nel 2025 in Serie A (20) sia l’unica imbattuta nel torneo nel nuovo anno solare (6V, 2N).

-Il Como ha vinto le ultime due gare di campionato (contro Fiorentina e Napoli), i lariani potrebbero registrare tre successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e giugno 1952.

MILAN-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Gimenez. All. Conceicao.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.

STATISTICHE

-Il Milan è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro la Lazio in campionato (5V, 1N).

-Il Milan è rimasto imbattuto in 33 delle ultime 34 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A (22V, 11N), l’unico successo dei capitolini in trasferta contro i rossoneri nel periodo risale al 3 novembre 2019.

-Il Milan è l’unica squadra di questo campionato a non aver incassato nemmeno una rete su rigore.

-Il Milan ha vinto l’ultima gara casalinga in Serie A (1-0 vs Hellas Verona) e solo una volta in questo campionato ha vinto almeno due match interni di fila, tra settembre e ottobre (una serie di tre).

-La Lazio ha pareggiato gli ultimi due match di campionato e non registra più pareggi di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2018 (quattro in quel caso, tra cui un 1-1 contro il Milan il 25 novembre 2018 all’Olimpico).

JUVENTUS-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos, Suslov; Sarr. All. Zanetti.

STATISTICHE

-La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (1N), registrando ben cinque clean sheet nel periodo.

-L’Hellas Verona è l’avversaria contro cui la Juventus ha disputato più partite casalinghe senza mai perdere in Serie A: 28 vittorie dei piemontesi e cinque pareggi in 33 precedenti in casa dei bianconeri nel torneo.

-La Juventus ha ottenuto quattro successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (cinque in quel caso). La Juventus ha vinto tutti i primi tre match all’Allianz Stadium nel 2025 in campionato.

-L’Hellas Verona ha vinto tre delle ultime sei trasferte di campionato (1N, 2P), tante quante nelle precedenti 25 gare fuori casa di Serie A (5N, 17P).

-Da una parte la Juventus è la squadra che ha subito meno gol su azione (12) in questo campionato, dall’altra l’Hellas Verona è quella che ha concesso più reti su azione (44) nella Serie A 2024/25.

Multipla Serie A 27° giornata: schedina quota @4.90

Per questo turno di campionato abbiamo scelto una multiplina da soli 3 match, ma con quota interessante quasi a 5 volte la posta.

MULTIPLA 27a GIORNATA SERIE A @4.90

Fiorentina-Lecce: UNDER 2.5

Monza-Torino: UNDER 2.5

Genoa-Empoli: 1

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.