Vediamo gli ultimi aggiornamenti del campionato di calcio italiano che non cambia le forze in testa dopo il pareggio tra Napoli e Inter, e l’Atalanta che non ne approfitta. Vediamo tutti i risultati, le statistiche, le quote e anche il prossimo turno con un interessante Juventus-Atalanta. Risultati Serie A giornata 27.

Risultati Serie A giornata 27: pari tra Napoli e Inter in testa al campionato

Vediamo i risultati della 27° giornata di Serie A 2024-2025. Dopo tre sconfitte consecutive, la Fiorentina torna alla vittoria battendo il Lecce per 1-0 non senza molte difficoltà, ma l’importante era tornare ai tre punti per i viola che rilanciano le proprie ambizioni in chiave Europa.

Il primo match del sabato si chiude con un pareggio a reti bianche presso il Gewiss Stadium di Bergamo: Atalanta e Venezia non si fanno male ed è un punto che in realtà serve poco a entrambe.

Finisce in parità il big match del Maradona tra Napoli e Inter. Antonio Conte evita un altra sconfitta ma l’Inter resta in vetta a +1 proprio sui campani. Nerazzurri in vantaggio al 22’ grazie a una punizione magistrale di Dimarco ma alla lunga la squadra di Simone Inzaghi cala e all’87’ è Billing a firmare la rete del pari.

Terza vittoria consecutiva per l’Udinese di Runjaic, che grazie a un calcio di rigore di Thauvin al 38’ porta a casa altri 3 punti interni contro il Parma di Chivu.

Il Torino mette nei guai sempre di più il Monza di Alessandro Nesta vincendo per 0-2 al Brianteo e lasciando i brianzoli desolatamente ultimi in classifica.

Finisce in parità la sfida di Marassi tra Genoa ed Empoli, un risultato che sorride di più ai rossoblù messi meglio in classifica, inoltre i liguri rimangono ancora imbattuti al Ferraris nell’anno solare 2025.

Il Bologna sale a quota 47 punti battendo anche il Cagliari di Davide Nicola al Dall’Ara con il punteggio di 2-1. È Orsolini a mettere a segno la doppietta decisiva, tra il 48’ e il 56’.

Continua il momento magico della Roma di Claudio Ranieri, anche se i giallorossi se la vedono brutta contro il Como all’Olimpico. La Roma alla fine la spunta per 2-1 grazie alle reti di Saelemaekers e Dovbyk dopo che il Como era passato in vantaggio con Da Cunha.

Sembra non finire più il momento no del Milan di Sergio Conceicao, che cade al Meazza contro la Lazio che va per una sera davanti alla Juve.

Proprio la Juventus risponde nel posticipo di lunedì vincendo 2-0 sul Verona, e replicando subito alla clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli. Questo risultato permette ai bianconeri di riportarsi davanti alla Lazio, e allo stesso tempo di accorciare a -6 dalla testa della classifica.

Quote Scudetto: non cambia la situazione al vertice

Napoli e Inter si dividono la posta in palio al ‘Maradona’ e il distacco in classifica resta invariato, con i nerazzurri sempre avanti di un punto. Per i bookmaker, le quote per la vincente della Serie A vedono i ragazzi di Inzaghi in vantaggio su quelli di Conte: lo scudetto ai nerazzurri si gioca infatti @1,61 su Unibet e @1,72 su Planetwin365, mentre quello partenopeo rimane fisso @3 come la settimana scorsa.

Chi non ha approfittato del pari nel big match è l’Atalanta, sempre a tre punti dalla vetta ma fermata sullo 0-0 in casa dal Venezia, un risultato che raffredda le speranze di tricolore per la squadra di Gasperini che ora è proposta @9,50 su bet365, in netto aumento rispetto a 5,50 della settimana scorsa.

Milan in crisi, Sergio Conceicao rischia grosso

L’avventura di Sergio Conceicao al Milan era iniziata alla grande, ovvero con una doppia vittoria in rimonta contro Juventus e Inter in Supercoppa Italiana, e il trofeo vinto dai rossoneri. Ora invece, dopo tre sconfitte consecutive in campionato e l’attuale nono posto, a cui si aggiunge una cocente eliminazione in Champions League, il tecnico portoghese vede sempre più da vicino l’esonero

Su Sisal questa opzione scende ancora da 2,25 a @1,85, e sarebbe il secondo esonero stagionale per i rossoneri, ancora un allenatore portoghese dopo Fonseca, che non sembrano aver portato bene al Milan. Forse solo un piazzamento tra le prime 4 in Champions, potrebbe salvare la panchina di Conceicao, ma c’è da fare una bella rimonta e lo vediamo anche dalle quote che danno il Milan piazzato in Champions @15 su Snai.

Quote Retrocessione/Serie B: Monza sempre più giù. Sassuolo comanda tra i cadetti

Vediamo anche le parti basse della classifica di Serie A, dove come già detto il Monza è sempre più ultimo tanto che diversi bookmakers hanno perfino tolto la quota per la retrocessione dei brianzoli. Rischia grosso anche il Venezia @1.25 mentre crolla il Parma ora terza candidata alla retrocessione @2.10, ma anche l’Empoli sta calando e si gioca @2.20. Più tranquille Lecce @3.50, Verona @5.60 e il Cagliari @5.80.

Abbiamo visto le principali candidate alla retrocessione, ma chi salirà dalla Serie B? Al momento vediamo un Sassuolo inarrestabile. La squadra di Grosso batte anche il Pisa secondo in classifica, nel big match dell’ultimo turno del campionato di calcio cadetto, allunga a otto i punti di vantaggio e continua la sua marcia spedita verso la Serie A. Per i bookmaker è ormai certo anche il primo posto finale, in lavagna @1.10.

Per la seconda posizione, che vale il salto di categoria diretto, continua la lotta a due tra Pisa e Spezia: i liguri restano offerti a 2,50 su Snai, preceduti dai nerazzurri di Inzaghi a 1,15. Alle loro spalle, cala la quota del Palermo vittorioso sul Brescia, che passa da 6 a 5,50. Stesso valore di Catanzaro e Cremonese, entrambe in aumento rispetto a 4,50 di sette giorni fa. Alle loro spalle, a 7,50, la coppia formata da Cesena e Juve Stabia.

Quote Capocannoniere: Retegui col titolo in mano

Quota ormai simbolica per il capocannoniere a Mateo Retegui @1.07, forte delle sue 21 reti che gli permettono di staccare nettamente il secondo in classifica, e in lavagna, ovvero Moise Kean fermo a 15 gol con la Fiorentina, e salito @10 volte la posta per il titolo.

Ancora più alto Marcus Thuram @13 (come le reti che ha segnato) mentre l’altro bomber dell’Inter, Lautaro Martinez, sembra dover arrendersi, in quota @34, dietro anche ad Ademola Lookman @21 volte la posta.

Betting Trends: dominano gli Under

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo assistito a 5 vittorie per le squadre di casa, 2 soli successi in trasferta e 3 pareggi. Sul fronte delle reti hanno dominato gli Under, usciti in 7 partite su 10, e nei 3 Over abbiamo esattamente visto appena 3 gol totali (tutti 2-1).

La Lazio è tornata a segnare un Over e si conferma la miglior squadra da alti punteggi del campionato con O/U 20-7, mentre si stacca l’Inter, al terzo Under consecutivo, e ora O/U 16-11 in questa stagione, proprio come Atalanta, Verona e Parma. Nelle partite di tutte queste squadre, esclusi i Ducali, assistiamo esattamente a 3.1 gol totali di media.

Viceversa il Torino con O/U 9-18 rimane la miglior squadra da Under, seguita da tre squadre che arrivano tutte da 4 Under consecutivi: Genoa (O/U 10-17), Lecce (O/U 11-16) e Venezia (O/U 12-15).

Prossimo turno: 28° giornata di Serie A con Juve-Atalanta

Da venerdì 7 a lunedì 10 marzo si gioca la 28° giornata di Serie A che ha in Juventus-Atalanta di domenica sera allo Stadium il big match più atteso, scontro diretto ai piani alti. La Juventus gioca in casa ed è favorita @2.40 su Planetwin365, con gli scommettitori che nelle prime puntate sono leggermente dalla parte dei bianconeri al 39%, contro un 32% di scommettitori che punta sulla vittoria della Dea, al momento in quota @2.88.

Facendo un paio di passi indietro, la giornata si aprirà con l’anticipo del venerdì tra Cagliari-Genoa, e si continuerà con 4 match al sabato, dove sono in campo le milanesi impegnate in Lecce-Milan e Inter-Monza, un derby lombardo che in questo caso è un classico testa coda. Non a caso i nerazzurri sono i massimi favoriti in quota @1.10 e appoggiati dal 85% delle prime preferenze (solo un 5% crede nell’impresa del Monza quotata oltre @18 volte la posta!).

Domenica si gioca il lunch match al Bengodi tra Verona-Bologna, e la sfida tra Juve-Atalanta non è l’unico scontro interessante domenicale, visto che alle ore 15:00 al Maradona scendono in campo anche Napoli-Fiorentina. La squadra di Conte è nettamente favorita @1.62 col 58% di preferenze, mentre i viola si giocano @5.35 e solo un 17% di scommettitori crede nella vittoria esterna. A chiudere il turno ci sarà il posticipo di lunedì sera all’Olimpico con Lazio-Udinese.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.