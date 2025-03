In questa rubrica troverai tutte le partite di campionato dal 7 al 10 marzo 2025 in un click, con probabili formazioni e le statistiche più interessanti per le scommesse sul calcio italiano, oltre ad una Multipla quota @4.63. Pronostici Serie A giornata 28.

Pronostici Serie A giornata 28: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 28° giornata di Serie A, in campo dal 7 al 10 marzo 2025.

CAGLIARI-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. All. Nicola.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Miretti, Messias; Pinamonti. All. Vieira.

STATISTICHE

-La prossima sarà la 50ª sfida tra Cagliari e Genoa in Serie A: il bilancio fino ad ora è di 17 successi sardi, 19 liguri e 13 pareggi (2-2 all’andata). 14 delle 17 vittorie del Cagliari sul Genoa in Serie A (82%) sono arrivate il match casalinghi

-Patrick Vieira ha esordito sulla panchina del Genoa in Serie A in occasione del 13° turno di questo campionato contro il Cagliari e, da quel momento, il Genoa ha conquistato il 68% dei propri punti totali nel torneo in corso (21/31): in percentuale, solo la Roma (70% – 30/43) ha ottenuto più punti del Grifone in questa fase di campionato. Con 21 punti in 15 partite di campionato alla guida del Genoa, Patrick Vieira è l’allenatore del Grifone con la miglior media punti nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 1.40 a partita.

-Da lato, il Genoa è la squadra che in percentuale ha segnato più gol da dentro l’area di rigore in questa Serie A (96% – 24/25); dall’altro, solo il Venezia (23% – 5/22) ne ha realizzati di più dalla distanza rispetto al Cagliari (19% – 5/27) rispetto al totale delle reti realizzate nel campionato in corso.

COMO-VENEZIA

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Diao, Strefezza. All. Fabregas.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Pérez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

STATISTICHE

-Il Como non ha mai perso nei tre precedenti contro il Venezia in Serie A, grazie ad un successo e due pareggi (2-2 all’andata). Il Como ha vinto tutti gli ultimi quattro match casalinghi tra Serie A, Serie B e Serie C contro il Venezia con un punteggio complessivo di 8-1.

-Da inizio novembre, il Venezia ha vinto solo una delle 17 gare giocate in Serie A (7N, 9P) e nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori cinque campionati europei nel periodo (un solo successo anche per Heidenheim, Monza e Reims). Inoltre, gli arancioneroverdi non vanno a segno da quattro match di fila.

-Il Como ha conquistato 28 punti in questa Serie A a fronte di 38 punti attesi, con una differenza di -10 rispetto a quelli che i lariani avrebbero dovuto teoricamente conquistare secondo il modello degli Expected Points; solo il Monza (-12) ha fatto peggio nel massimo campionato italiano in corso.

PARMA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Suzuki; Leoni, Balogh, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Man, Bonny, Cancellieri. All. Chivu.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

STATISTICHE

-Il prossimo sarà il 36° incontro tra Parma e Torino in Serie A: gli emiliani (15) hanno vinto più del doppio delle sfide rispetto ai piemontesi (sette), con 13 pareggi a completare il bilancio, anche se il Parma non vince contro il Torino in Serie A da quattro partite (2N, 2P).

-Nelle prime otto partite del girone di ritorno di questo campionato, da un lato il Parma ha ottenuto un solo successo (1N, 6P), mentre dall’altro il Torino ha subito una sola sconfitta (3V, 4N).

LECCE-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Tete Morente, Rebic, Karlsson. All. Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

STATISTICHE

-Il Milan ha perso solo due dei 37 precedenti contro il Lecce in Serie A (22V, 13N). Il Lecce ha ottenuto un solo successo casalingo contro il Milan in Serie A, il 1° aprile 2006.

-Il Lecce non segna da quattro partite in Serie A. Lecce e Milan sono due delle tre squadre che hanno concretizzato meno le proprie occasioni di andare a segno in questa Serie A, secondo il modello degli Expected Goals: 6.6 i gol mancati dai salentini (24.6 xG a fronte di 18 gol fatti) e 5.2 per i rossoneri (44.2 xG, 39 reti) – tra di loro il Cagliari con 5.9 marcature mancate.

-Solo il Monza (-22) ha una differenza punti peggiore del Milan dopo le prime 27 gare giocate in Serie A rispetto alla passata stagione.

-Il Milan viaggia a 1.52 punti di media in questo campionato e l’ultima volta che ha registrato una media peggiore in Serie A risale al 2015/16. Sérgio Conceição ha collezionato 1.40 punti a partita alla guida del Milan in questo campionato e il precedente allenatore ad essere rimasto sotto una media di un punto e mezzo a partita con i rossoneri in Serie A era stato proprio l’attuale tecnico del Lecce Marco Giampaolo (1.29 nel 2019/20).

-Il Milan ha collezionato ben 16 espulsioni tra tutte le competizioni nelle ultime due stagioni, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra di Serie A nel periodo (segue a 14 l’Hellas Verona). In particolare, quattro di questi cartellini rossi sono arrivati nel 2025: Yunus Musah contro la Dinamo Zagabria e Theo Hernández contro il Feyenoord in UEFA Champions League, Fikayo Tomori contro l’Empoli e Strahinja Pavlovic nell’ultimo turno contro la Lazio in campionato.

INTER-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi.

MONZA (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Pedro Pereira, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Dany Mota. All. Nesta.

STATISTICHE

-Il prossimo sarà il sesto incontro tra Inter e Monza in Serie A, con i nerazzuri che hanno vinto due dei precedenti derby lombardi contro i brianzoli a fronte di due pareggi ed un successo biancorosso.

-L’Inter non ha vinto quattro delle ultime sei partite in Serie A (2N, 2P): tanti match senza successi quanti quelli registrati nelle precedenti 17 gare giocate nel torneo (3N, 1P). L’Inter ha però vinto ciascuno degli ultimi tre match casalinghi in campionato.

-Il Monza ha conquistato 14 punti in questa Serie A a fronte di 26 punti attesi, con una differenza di -12 rispetto a quelli che i brianzoli avrebbero dovuto teoricamente conquistare secondo il modello degli Expected Points; solo l’Alavés in Liga (-13) ha fatto peggio dei biancorossi nei maggiori cinque campionati europei in corso.

-In questa sfida, si affrontano il miglior attacco e la terza peggior difesa di questa Serie A: 60 i gol segnati dall’Inter, 45 le reti concesse dal Monza (meno solo delle 56 subite dall’Hellas Verona e delle 46 incassate dal Parma). Inoltre, da un lato i nerazzurri (12) sono secondi solo alla Juventus (14) per clean sheet collezionati in questo campionato, dall’altro solo il Lecce (18) conta meno marcature dei biancorossi nel torneo (21).

VERONA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov, Bernede; Sarr. All. Zanetti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite al Bentegodi contro il Bologna in Serie A (2V, 3N), l’ultima vittoria in trasferta degli emiliani contro i veneti nel massimo campionato risale al 20 novembre 2017.

-L’Hellas Verona ha vinto l’ultimo match casalingo di campionato contro la Fiorentina per 1-0 mentre il Bologna ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di campionato (4N, 2P). I felsinei sono rimasti a secco di gol negli ultimi due match fuori casa in Serie A.

-Solo la Roma (18) ha segnato più reti del Bologna (17) nel 2025 in Serie A, dall’altra parte l’Hellas Verona è la formazione che ha realizzato meno gol (tre in nove partite) nel nuovo anno solare in campionato.

NAPOLI-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Richardson, Cataldi; Fagioli, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-Grande equilibrio nelle ultime sei sfide tra Napoli e Fiorentina in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi (3-0 al Franchi per il Napoli all’andata).

-Per la prima volta una squadra allenata da Antonio Conte è rimasta per cinque match consecutivi senza vincere nei maggiori cinque campionati europei: quattro pareggi e una sconfitta per il Napoli nelle ultime cinque gare in Serie A. L’ultimo successo in campionato risale infatti al 25 gennaio contro la Juventus.

-La Fiorentina ha sempre subito gol nelle ultime sei trasferte di campionato (1V, 1N, 4P). Dopo le sconfitte contro Inter ed Hellas Verona, la Fiorentina potrebbe perdere tre traferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2024.

EMPOLI-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Marianucci; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulè, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri.

STATISTICHE

-L’Empoli ha vinto le ultime due sfide contro la Roma in campionato (entrambe per 2-1, il 26 maggio 2024 e lo scorso 25 agosto), dopo che aveva ottenuto solo tre successi nelle precedenti 31 partite complessive contro i giallorossi in Serie A (5N, 23P).

-L’Empoli è la squadra che in percentuale ha guadagnato meno punti in casa in questa stagione di Serie A: solo infatti il 36% dei punti dei toscani (8/22) è arrivato al Castellani–Computer Gross Arena.

-L’Empoli è anche la squadra che ha segnato meno gol in partite casalinghe (cinque reti in 13 gare interne) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

-La Roma ha vinto le ultime quattro gare di campionato. Solo il Bayern Monaco (25) ha guadagnato più punti della Roma (23 in nove match) nel 2025 nei maggiori cinque campionati europei. In aggiunta, i giallorossi sono sia la formazione con più gol segnati (18) in Serie A nel nuovo anno solare sia una delle tre con meno reti subite (sei, al pari di Atalanta e Juventus).

-Dopo i clean sheet esterni contro Venezia e Parma, la Roma potrebbe mantenere la porta inviolata in tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2019.

JUVENTUS-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

STATISTICHE

-La Juventus è rimasta imbattuta in 38 delle ultime 40 sfide contro l’Atalanta in Serie A (25V, 13N). Dall’arrivo di Gasperini a Bergamo (dal 2016/17), la sfida tra Juventus e Atalanta è quella che ha visto più pareggi in Serie A: 11 in 17 partite (completano il parziale quattro vittorie dei bianconeri e due successi della Dea), comprese le 3 più recenti in campionato.

-La Juventus ha vinto le ultime cinque partite di campionato, l’ultima volta che ha ottenuto almeno sei successi di fila in Serie A risale al periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023 (otto in quel caso).

-L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in quattro match consecutivi in Serie A per la prima volta negli anni 2000.

-Da una parte l’Atalanta è la squadra che ha realizzato più gol su azione (45) in questo campionato, dall’altra la Juventus è la formazione che ha subito meno reti da questa dinamica di gioco (12).

LAZIO-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.

UDINESE (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

STATISTICHE

-L’Udinese ha vinto le ultime due sfide contro la Lazio in campionato (entrambe per 2-1, l’11 marzo 2024 e il 24 agosto scorso). Grande equilibrio nelle ultime 10 partite tra Lazio e Udinese in campionato: tre successi per parte e quattro pareggi. L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime quattro trasferte contro la Lazio in campionato (2V, 2N).

-La Lazio ha vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe di campionato (3N, 2P), contro il Monza il 9 febbraio.

-L’Udinese ha vinto le ultime tre gare di campionato senza subire gol ed è la squadra con la differenza più ampia in positivo tra i punti ottenuti in questo campionato rispetto a quelli guadagnati nella scorsa stagione di Serie A dopo 27 partite: +15 (39 nel 2024/25 vs 24 nel 2023/24), la Lazio è terza con +10 (50 nel 2024/25 vs 40 nel 2023/24), in mezzo a loro il Napoli (+14).

-La Lazio è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco (18) nel campionato in corso, sei dei quali nei minuti di recupero (altro record).

Multipla Serie A 28° giornata: schedina quota @4.63

Anche questa settimana non esageriamo e andiamo con una multiplina poco sotto 5 volte la posta, selezionando 4 partite.

MULTIPLA SERIE A 28° GIORNATA @4.63

Como-Venezia: 1

Inter-Monza: OVER 2.5 GOL

Empoli-Roma: X2

Napoli-Fiorentina: 1

