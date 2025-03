Inter e Napoli vincono, l’Atalanta domina 4-0 sul campo della Juventus, e ora la panchina di Thiago Motta è davvero a rischio. Vediamo tutti i risultati dell’ultimo turno di campionato, ma anche le statistiche e la prossima giornata col big match tra la Dea e i nerazzurri di Inzaghi, una sfida che può valere tanto nella corsa scudetto. Risultati Serie A giornata 28.

Risultati Serie A giornata 28: Inter e Napoli non sbagliano, la Juve affonda contro la Dea

Finisce tra i fischi dei tifosi di casa, che si attendevano di più dalla squadra di Davide Nicola, la sfida tra Cagliari e Genoa che finisce 1-1. Finisce 1-1 anche il primo match del sabato tra Como e Venezia con le squadre che devono accontentarsi di un punto a testa, che però serve poco a Di Francesco.

Pareggio pirotecnico con 4 reti al Tardini tra Parma e Torino. Dopo tre ko consecutivi, il Milan di Sergio Conceicao torna alla vittoria rimontando il Lecce dell’ex Marco Giampaolo al Via del Mare ma è un 3-2 con troppa sofferenza per i rossoneri. Rimonta anche per l’Inter di Simone Inzaghi in casa contro il Monza. Nel derby lombardo è la squadra di Alessandro Nesta a portarsi sul doppio vantaggio nella prima frazione.

Terzo successo consecutivo per il Bologna di Vincenzo Italiano, che espugna il Bentegodi battendo l’Hellas Verona per 2-1. Torna alla vittoria il Napoli di Antonio Conte che al Maradona supera la Fiorentina di Raffaele Palladino con il punteggio di 2-1. Gli uomini di Conte tengono così il passo dell’Inter rimanendo a un punto dagli uomini di Inzaghi.

Non si ferma più la Roma di Claudio Ranieri, che vince anche ad Empoli per 0-1, anche se onestamente il risultato sta molto stretto ai giallorossi che salgono al settimo posto (46 punti) scavalcando la Fiorentina.

La Juventus esce definitivamente alla lotta scudetto, a cui, invece, si iscrive prepotentemente l’Atalanta, che impartisce una dura lezione di calcio ai bianconeri di Thiago Motta. All’Allianz Stadium finisce infatti 0-4 in favore degli uomini di Gian Piero Gasperini. A fine partita, contestazione da parte del tifo bianconero all’indirizzo di Motta e i suoi. La giornata si è chiusa con l’1-1 del posticipo del lunedì tra Lazio e Udinese. Succede tutto nel primo tempo, con i biancocelesti un pò delusi da non aver approfittato per fare tre preziosi punti in chiave europea.

Crolla la quota esonero di Thiago Motta. La Juve punta Gasperini?

Il pesante 0-4 subito dall’Atalanta all’Allianz Stadium mette a rischio il quarto posto in classifica e la panchina di Thiago Motta. I bianconeri non perdevano così male in casa dal derby del 1967 e la posizione dell’allenatore traballa sempre più. L’addio del tecnico italo-brasiliano entro fine campionato si gioca infatti @2 su Snai e @2,50 su Sisal. Un crollo ulteriore rispetto al 2,75 della scorsa settimana.

In caso di mancata conferma, i bookmaker offrono Gian Piero Gasperini @5,50 sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Seguono, in lavagna, l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini @6,50, e il ritorno di Antonio Conte @7,50 volte la posta.

Quote Scudetto: Inter e Napoli a braccetto, l’Atalanta ci spera

L’Inter soffre più del previsto contro il Monza, ma alla fine riesce a vincere 3-2 in rimonta, dopo essere stata sotto 0-2. Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina e si mantiene a -1 dai nerazzurri. Per i bookmaker, la lotta scudetto rimane quindi a due: il bis tricolore di Inzaghi è in pole su Unibet @1,58 e @1,75 su Goldbet, mentre quello partenopeo è in lavagna rispettivamente @2,70 e @2,75, in calo rispetto a 3 della settimana scorsa.

L’Atalanta, con il roboante 4-0 con cui ha battuto la Juventus a Torino, si mantiene a tre punti di distanza dal primo posto: su bet365 la quota passa da 9,50 a @7, ma il distacco dal duo Inter-Napoli resta comunque alto. Al contrario, dopo la sconfitta di ieri, sembrano essere definitivamente tramontate le ipotesi scudetto per i bianconeri di Thiago Motta, ora offerti su William Hill @67.

Quote salvezza: boccata d’ossigeno per il Parma

Il pareggio in rimonta del Parma contro il Torino regala agli emiliani un punto preziosissimo e li porta a +2 sulla zona retrocessione. I gialloblù respirano anche nelle quote salvezza, passando dall’1,90 della scorsa settimana @2,15 su Lottomatica. Perde terreno invece, in classifica e in lavagna, l’Empoli terzultimo, sconfitto in casa dalla Roma: la discesa in Serie B dei toscani si gioca @2,25 contro il 2,75 di sette giorni fa.

Turno negativo anche per il Lecce: il ko interno con il Milan è il terzo di fila e i salentini precipitano ancora, da 3,50 a @3. Sconfitte indolori invece, in quota, per Verona e Cagliari, stabili @5,50.

Betting Trends: tanti pareggi e tanti gol nell’ultimo turno

Nell’ultimo turno di campionato è tornata la pareggite di Serie A, con ben 4 partite chiuse con la X, altrettanti match sono stati vinti dalle squadre in trasferta, e solo 2 vittorie in casa. Tante reti, con 6 partite da Over 2.5 e ben 8 match da Gol/Gol. Il Venezia rimane l’unica squadra a non aver mai vinto in trasferta in questa stagione (0-6-9) mentre sono 4 le vittorie consecutive dell’Atalanta lontano da Bergamo, e la Dea è ora la miglior squadra del campionato come rendimento esterno (10-3-2).

La Lazio arriva da un Under (1-1), ma rimane la miglior squadra da Over del campionato (O/U 20-8 con 3.1 gol totali di media nelle partite dei biancocelesti) mentre il Torino con 3 Over nelle ultime 4 giornate non è più la miglior squadra da bassi punteggi, quella ora è il Genoa (O/U 10-18 con 2.2 gol totali nelle partite del Grifone) dopo 5 Under di fila e 1 solo Over nelle ultime 7 giornate.

Prossimo Turno: 29° giornata Serie A con Fiorentina-Juve e Atalanta-Inter

Andiamo a vedere la 29° giornata di Serie A con le prime quote e le prime percentuali di puntate degli scommettitori di Planetwin365. Si inizia con l’anticipo di venerdì 14 marzo con Genoa-Lecce. Si continua con 4 partite al sabato e alle 18:00 in Milan-Como i rossoneri non possono sbagliare, anche se sono quotati @1.76 in casa a San Siro contro il Como offerto @4.25. Il 53% delle prime puntate vanno sul Milan vincente, ma un 22% crede nel colpo in esterna dei comaschi. In serata Torino-Empoli con i granata favoriti @1.80.

Domenica il resto delle partite, con anche le due sfide più importanti in serata, ma iniziamo dal lunch match in laguna: Venezia-Napoli. I partenopei sono nettamente favoriti in quota @1.46 per questa trasferta e il 64% degli scommettitori puntano su un altra vittoria della squadra di conte. Alle 18:00 al Franchi si gioca Fiorentina-Juventus, entrambe a caccia di punti scaccia crisi, e le quote premiamo i bianconeri @2.25 sui viola @3.25. Scommettitori al 30% sui padroni di casa e al 42% sul riscatto della Juve.

Il turno si chiuderà a Bergamo alle ore 20:45 con Atalanta-Inter che è il big match e anche la sfida più in bilico. Atalanta offerta @2.60, Inter solo di pochissimo avanti @2.58 (pareggio da non escludere @3.35). Gli scommettitori si spaccano precisamente al 36% su Inter ed Atalanta vincenti e il 28% punta sulla X.

