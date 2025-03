Nella nostra rubrica andiamo a vedere tutte le statistiche utili per le scommesse e le probabili formazioni dei match in programma dal 14 al 16 marzo in questo turno del campionato di calcio italiano, fornendovi anche una multipla @7.72. Pronostici Serie A giornata 29.

Pronostici Serie A giornata 29: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 29° giornata di Serie A, in campo dal 14 al 16 marzo 2025.

GENOA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Tete Morente, Karlsson, Pierotti. All. Giampaolo.

STATISTICHE

-Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 15 sfide di Serie A contro il Genoa (6N, 8P). tuttavia, i giallorossi hanno evitato la sconfitta in cinque dei sette più recenti confronti contro questa avversaria nel torneo (1V, 4N).

-Il Genoa è rimasto imbattuto in ciascuna delle otto gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (6V, 2N). Il Genoa ha vinto ben sei delle ultime sette gare contro il Lecce disputate nel girone di ritorno di Serie A (1N), segnando almeno due reti in ciascuna di queste (2.7 gol realizzati in media nel parziale).

-Il Genoa ha perso solo una delle ultime cinque gare di campionato (1V, 3N), chiudendo sull’1-1 le due più recenti (contro Empoli e Cagliari).

-Il Lecce ha perso le ultime tre gare di campionato, dopo che era rimasto imbattuto nelle tre precedenti (1V, 2N).

-Dalla prima gara casalinga di Patrick Vieira con il Genoa in Serie A lo scorso 24 novembre, nessuna formazione ha subito meno gol in casa rispetto ai rossoblù nel massimo campionato (cinque, come il Napoli).

MONZA-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita, Dany Mota. All. Nesta.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti, Valeri; Keita, Bernabè, Hernani; Almqvist, Bonny, Cancellieri. All. Chivu.

STATISTICHE

-Il Monza non ha vinto nessuna delle ultime sette partite contro il Parma tra Serie A e Serie B (5N, 2P): l’ultimo successo dei brianzoli tra queste due competizioni contro i ducali risale al 24 marzo 1985. Il Parma è l’avversaria che il Monza ha affrontato più volte in casa senza mai perdere tra Serie A e B: 10 successi e sei pareggi in 16 precedenti.

-Nonostante non trovi la rete da tre gare casalinghe in campionato, il Monza ha evitato la sconfitta in due degli ultimi quattro incontri interni di Serie A (1V, 1N), dopo che era stato sconfitto in tutti i cinque precedenti.

-Il Monza ha perso ben 12 delle 14 gare giocate in Serie A da inizio dicembre in avanti: nello stesso periodo, solo il Southampton (13) ha registrato più sconfite nei cinque grandi campionati europei (12 ko anche per il Leicester).

-Solo Venezia (sei) e Monza (sette) hanno ottenuto meno punti del Parma in trasferta in questa Serie A (otto).

-Parma (43) e Monza (44, al pari dell’Hellas Verona) sono due delle tre squadre che hanno effettuato meno recuperi offensivi in Serie A nel nuovo anno solare.

UDINESE-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Tengstedt; Sarr. All. Zanetti.

STATISTICHE

-Il parziale delle ultime otto sfide nel massimo campionato tra Hellas Verona e Udinese è in equilibrio, con due successi per parte e quattro pareggi, tra cui lo 0-0 del match d’andata. L’Udinese è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (3V, 4N). L’Hellas Verona ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime 11 gare di campionato contro l’Udinese.

-L’Hellas Verona ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato (1V); tuttavia, considerando le occasioni in cui ha affrontato avversarie fuori dalle prime otto posizioni in classica a inizio giornata, è rimasta imbattuta in tutte le ultime quattro (2V, 2N).

-Dopo una serie di sei incontri casalinghi consecutivi senza successi (2N, 4P), l’Udinese ha vinto le ultime tre gare di Serie A al Bluenergy Stadium.

-L’Hellas Verona è la squadra che ha registrato il possesso palla più basso in Serie A nel 2025, appena il 35%.

MILAN-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Diao, Strefezza. All. Fabregas.

STATISTICHE

-Il Milan è imbattuto da 12 gare di Serie A contro il Como (7V, 5N). Il Como ha vinto solo una delle 12 trasferte contro il Milan in Serie A (4N, 7P): 2-0 il 13 gennaio 1985.

-Il Milan ha vinto ben cinque delle ultime sei sfide contro avversarie che iniziavano la giornata nel lato destro della classifica (1P).

-Il Milan ha subito esattamente due reti in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato.

-Il Como è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro gare di Serie A (2V, 1N).

-Il Como ha conquistato ben 17 dei suoi 29 punti in questa Serie A contro avversarie attualmente nella parte alta della classifica: solo Napoli (30), Atalanta (22), Inter (20) e Juventus (19) hanno ottenuto più punti contro queste squadre nel torneo in corso.

-Da un lato, il Milan è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (148); dall’altra parte, solo il Bologna (79) ha subito meno conclusioni dalla distanza rispetto al Como (95).

TORINO-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-L’Empoli ha vinto solo due delle ultime 11 partite contro il Torino in campionato (5N, 4P). Il Torino è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe in Serie A contro l’Empoli (2V, 3N).

-L’Empoli è la squadra attualmente in Serie A che sta aspettando il successo da più turni di campionato, 13 (3N, 10P).

-L’Empoli ha segnato 18 gol in trasferta in questa Serie A, a fronte di appena cinque reti messe a segno in incontri casalinghi.

-Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 gare di campionato (3V, 7P) e ha trovato la rete in tutte le nove più recenti.

VENEZIA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

STATISTICHE

-Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei sfide contro il Venezia in Serie A, vincendo tutte le quattro più recenti.

-Il Venezia ha pareggiato tre partite di fila in Serie A (contro Lazio, Atalanta e Como) e ha perso solo due delle ultime sette gare casalighe di campionato (1V, 4N), contro Inter e Roma – rimanendo però a secco di gol nelle due più recenti.

-Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato (11 reti subite), dopo che in tutte le prime 20 gare di questa Serie A aveva concesso solo 12 gol, registrando ben 12 clean sheet.

-Il Napoli ha perso quattro delle ultime sei gare disputate alle 12:30 in campionato (1V, 1N), incluse le due più recenti contro Atalanta e Como.

BOLOGNA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

STATISTICHE

-Solo contro la Roma (54), il Bologna ha vinto più partite in Serie A che contro la Lazio (48), completano 38 pareggi e 55 successi biancocelesti in 141 precedenti nel massimo campionato. Viceversa, soltanto contro la Fiorentina (59), la Lazio ha ottenuto più successi in Serie A che contro il Bologna (55 appunto, come contro la Sampdoria).

-Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite al Dall’Ara contro la Lazio in campionato ma ha perso 0-3 all’andata all’Olimpico.

-Il Bologna ha vinto le ultime tre partite di campionato. Nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2023/24) tra le squadre presenti in entrambi i campionati, solo il Torino (21) ha subito meno gol in partite casalinghe rispetto al Bologna (25, al pari della Juventus); in aggiunta, solo l’Inter (79) ha guadagnato più punti in gare interne degli emiliani nel periodo in campionato (70 in 33 gare al Dall’Ara, 2.1 di media).

-La Lazio ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), tante quante in tutte le prime 24 gare di questa stagione di Serie A (14V, 3N, 7P).

-Solo la Roma (26) ha guadagnati più punti del Bologna (22 in 11 match) nel 2025 in Serie A; in aggiunta, nel nuovo anno solare soltanto l’Atalanta (20) ha segnato più reti degli emiliani (19, al pari della Roma) in campionato.

ROMA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Cristante, Paredes, Angeliño; Soulè, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-La Roma è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 19 sfide contro il Cagliari in campionato (13V, 5N) ed è imbattuta da nove partite casalinghe contro il Cagliari in campionato (7V, 2N), registrando ben sette clean sheet nel periodo. 0-0 all’andata in Sardegna.

-La Roma ha vinto le ultime cinque partite di campionato. Più in generale, i giallorossi sono imbattuti da 12 match di campionato (9V, 3N).

-Nel 2025 la Roma è la squadra che ha guadagnato il maggior numero di punti nei maggiori cinque campionati europei: 26, frutto di otto vittorie e due pareggi in 10 match di Serie A.

-Il Cagliari, è con il Lecce, una delle due squadre che non ha ancora vinto una partita contro squadre attualmente nella metà alta della classifica in questa Serie A: cinque pareggi e ben 10 sconfitte nei 15 match giocati dai rossoblù contro queste avversarie.

-Solo Luciano Spalletti (59.2%) ha vinto in percentuale più partite da allenatore della Roma rispetto a Claudio Ranieri (57.3%: 51 successi in 89 partite) nella storia della Serie A.

FIORENTINA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

STATISTICHE

-La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in campionato (4V, 3N), 2-2 all’andata a Torino.

-Solo contro il Milan (27), la Fiorentina ha perso più partite interne in Serie A che contro la Juventus (24), completano 28 successi toscani e 33 pareggi in 85 precedenti in casa dei viola nel torneo.

-Nessun pareggio nelle ultime otto partite della Fiorentina in campionato (4V, 4P); più in generale dall’inizio del 2025 nessuna formazione ha pareggiato meno match dei viola in Serie A: uno in 11 gare (al pari del Monza). Sempre nel nuovo anno solare, solo Monza (otto) ed Empoli (sette) hanno perso più partite della Fiorentina nel torneo (sei, al pari di Hellas Verona e Parma).

-La Juventus ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro Como e Cagliari. La Juve è anche la formazione ad aver perso meno gare fuori casa in questo campionato (solo una su 13: 6V, 6N).

-La Fiorentina è una delle due squadre, insieme all’Atalanta, ad aver segnato più reti nei primi 15 minuti di gioco (sette entrambe) in questo campionato; i viola sono anche l’unica formazione a non aver ancora subito gol nel primo quarto d’ora di gioco nella Serie A 2024/25.

ATALANTA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 12 partite contro l’Atalanta in Serie A (7V, 5N), vincendo tutte le cinque più recenti con uno score di 16-5. Grande equilibrio nelle ultime 15 gare tra Atalanta e Inter in casa della Dea in campionato: quattro successi per parte e sette pareggi con 21 reti per ciascuna. Nonostante ciò, l’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque trasferte contro il club bergamasco in Serie A, vincendo le due più recenti.

-L’Atalanta è rimasta imbattuta in 22 delle ultime 23 partite di campionato (15V, 7N), perdendo solo contro il Napoli nel periodo lo scorso 18 gennaio.

-L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite di campionato, ma non ha ancora vinto nei cinque match al Gewiss Stadium nel 2025 in campionato (4N, 1P), pareggiando gli ultimi tre.

-L’Inter non ha ottenuto alcun successo nelle ultime quattro trasferte di campionato (2N, 2P).

-Atalanta e Inter sono le due squadre che hanno segnato più gol nella Serie A 2024/25: 63 reti entrambe. Più nel dettaglio, la Dea è la formazione con più gol nel 1° tempo (31) mentre il club meneghino è quello con più reti nel 2° tempo (34) nel campionato in corso.

Multipla Serie A 29° giornata: schedina quota @7.72

Questa settimana andiamo a caccia di una quota quasi @8 volte la posta con la schedina di Serie A, una multipla su 4 partite.

MULTIPLA SERIE A 30° GIORNATA @7.72

Monza-Parma: UNDER 2.5

Torino-Empoli: OVER 2.5

Bologna-Lazio: 1X

Roma-Cagliari: 1

