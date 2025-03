Sabato alle ore 15:00 al Brianteo va in scena un match molto importante in chiave salvezza per la 29° giornata di Serie A, con i brianzoli ultimi in classifica che ospitano i Ducali che stanno precipitando. Pronostico Monza-Parma 15 marzo 2025.

Pronostico Monza-Parma 15 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su Monza-Parma, match valido per la 29° giornata di Serie A 2024-2025.

Monza all’ultimo posto con 14 punti e 3 sconfitte di fila. Non sta bastando la cura Nesta che oggi è intenzionato a confermare l’undici titolare visto a San Siro. Dany Mota davanti con Keita Balde. In mezzo Zeroli e Castrovilli pronti ancora dal 1’.

Anche il Parma ha cambiato in panchina ma non è bastato e i Ducali con solo 1 vittoria nelle ultime 5 giornate sono precipitati al 17° posto con 24 punti, in piena corsa per salvarsi visto che la retrocessione è dietro solo 2 punti. Mister Chivu ritrova Hernani, ma dovrà fare a meno di Sohm e Vogliacco, squalificati.

Probabili Formazioni Monza-Parma

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita, Dany Mota. All. Nesta.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti, Valeri; Keita, Bernabè, Hernani; Almqvist, Bonny, Cancellieri. All. Chivu.

Guida TV Serie A: dove vedere Monza-Parma?

Monza-Parma, sabato 15 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Monza-Parma Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match valido per la 29° giornata di Serie A. Padroni di casa sfavoriti @3.10 su NetBet mentre la vittoria esterna si gioca @2.48 su Betway. Pareggio @3.05 su Goldbet.

Pronostici Monza-Parma: le nostre scommesse

-Il Monza non ha vinto nessuna delle ultime sette partite contro il Parma tra Serie A e Serie B (5N, 2P). I padroni di casa non trovano la rete da tre gare casalinghe in campionato e ha perso ben 12 delle 14 gare giocate in Serie A da inizio dicembre in avanti: nello stesso periodo, solo il Southampton (13) ha registrato più sconfite nei cinque grandi campionati europei (12 ko anche per il Leicester). Non brillano neanche i ducali visto che solo Venezia (sei) e Monza (sette) hanno ottenuto meno punti del Parma in trasferta in questa Serie A (otto). Crediamo che non sarà la fiera del gol, andiamo con meno di 3 reti totali.

Risultato Esatto Monza-Parma, Serie A

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 0-1.

