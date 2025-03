Squadre in campo in Friuli sabato 15 marzo, alle ore 15:00 con gli ospiti che cercano punti importanti per tornare alla vittoria ed allontanarsi dalla zona calda mentre l’Udinese punta ad allungare la striscia di imbattibilità che dura da 6 partite in Serie A. Pronostico Udinese-Verona 15 marzo 2025.

Pronostico Udinese-Verona 15 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su Udinese-Verona, match valido per la 29° giornata di Serie A 2024-2025.

Udinese in grande forma, ha la possibilità di giocare la 7° partita di campionato senza sconfitte. Okoye confermato tra i pali. Runjaic, invece, dovrà rinunciare a Kamara, fermato dal Giudice Sportivo: al suo posta gioca Zemura. In avanti Lucca e Thauvin.

Hellas Verona a caccia di punti salvezza con la retrocessione al momento distante 4 punti, ma i veneti hanno vinto solo 1 delle ultime 5 partite, perdendo tutte le altre 4. Mister Zanetti dovrà fare a meno di Valentini, squalificato per un turno. Al suo posto, spazio a Daniliuc, in vantaggio su Ghilardi. In attacco, fiducia a Sarr dal primo minuto, in coppia con Tengstedt.

Probabili Formazioni Udinese-Verona

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Tengstedt; Sarr. All. Zanetti.

Guida TV Serie A: dove vedere Udinese-Verona?

Udinese-Verona, sabato 15 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Udinese-Verona Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match valido per la 29° giornata di Serie A. Udinese favorita in quota @1.75 su Sisal e Betway mentre la vittoria ospite si gioca @5.00 su NetBet e Goldbet, col pareggio @3.50 su Snai.

Pronostici Udinese-Verona: le nostre scommesse

L’Hellas Verona ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime 11 di campionato contro l’Udinese. Dopo lo 0-0 dell’andata ci aspettiamo un altra sfida con pochi gol tra due formazioni che hanno segnato 3 Under negli ultimi 4 confronti diretti. Giochiamo su una partita da meno di 3 gol totali.

Risultato Esatto Udinese-Verona, Serie A

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 2-1.

