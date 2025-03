Sabato 15 marzo, alle ore 18:00 da San Siro, i rossoneri sono in campo per provare a vincere ancora e ad uscire dalla crisi in questa 29° giornata di Serie A, ma attenzione al Como che sa essere insidioso ed è salito al 13° posto in campionato. Pronostico Milan-Como 15 marzo 2025.

Pronostico Milan-Como 15 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su Milan-Como, match valido per la 29° giornata di Serie A 2024-2025.

Il Milan è in 9° posizione con 44 punti, con la zona europea che si allontana (rossoneri a -6 dal Bologna). Sergio Conceicao sulla graticola, anche se la vittoria dello scorso turno, rischiando comunque in rimonta 3-2 contro il Lecce, ha interrotto una striscia di 3 sconfitte, ma la situazione dell’allenatore portoghese rimane complicata. Per questa sfida Maignan e Pavlovic tornano a disposizione dopo la squalifica. Leao potrebbe riprendere il suo posto nell’undici titolare. Reijnders alzato, con Bondo-Musah in mediana. Loftus-Cheek recuperato, ma va in panchina.

Dopo le sorprendenti vittorie a Firenze e contro il Napoli, il Como è tornato un pò a frenare con la sconfitta a Roma e soprattutto l’1-1 interno dell’ultimo turno contro il Venezia. Fabregas ritrova Kempf, che si riprende il posto al centro della difesa. Sulla sinistra Alex Valle e Alberto Moreno si giocano il posto, mentre in avanti confermato il tridente formato da Nico Paz, Diao e Strefezza.

Probabili Formazioni Milan-Como

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Diao, Strefezza. All. Fabregas.

Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Como?

Milan-Como, sabato 15 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote Milan-Como Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match valido per la 29° giornata di Serie A. Milan favorito @1.80 su Sisal mentre la vittoria del Como si trova @4.50 su NetBet. Pareggio @3.75 su Goldbet e Snai.

Pronostici Milan-Como: le nostre scommesse

Il Milan ha subito esattamente due reti in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato mentre il Como è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro gare di Serie A (2V, 1N) e un altro dato interessante è quello che vede il Como aver conquistato ben 17 dei suoi 29 punti in questa Serie A contro avversarie attualmente nella parte alta della classifica: solo Napoli (30), Atalanta (22), Inter (20) e Juventus (19) hanno ottenuto più punti contro queste squadre nel torneo in corso.

Risultato Esatto Milan-Como, Serie A

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 1-0.

